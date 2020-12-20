إسبانيا توصي المسافرين المغاربة بإبرام "تأمين شامل"

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط تفاصيل آخر الرحلات البحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وهي الرحلة رقم 44 من نوعها منذ انطلاق أزمة “كوفيد-19” مارس الماضي.

وحسب ما أوضحته السفارة فقد ضمت الرحلة 545 مسافرا و205 مركبات، موردة أنها تمت بفضل تضافر الجهود مع السلطات المغربية.

وانطلقت قبل أيام الرحلة رقم 43 من نوعها من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، ونقلت 399 راكبا و148 مركبة.

وجددت الخارجية الإسبانية توصياتها لمواطنيها الراغبين في السفر، قائلة: “إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد بسبب فيروس كورونا في ما يهم: الحدود، الحجر الصحي، القيود المفروضة على التنقل”، موصية بضرورة الاعتماد على تأمين يغطي جميع احتمالات السفر.

وقالت الخارجية الإسبانية: “لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تمامًا، وقرار السفر أو عدمه هو مسؤولية المسافر وحده. لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال أو عن أي مفهوم للأضرار التي قد تحدث للأشخاص أو الممتلكات، سواء بسبب التقيد أو بسبب الجهل أو عدم الامتثال للتوصية”.

وتابعت الجهة الحكومية: “أي قرار يتعلق بالسفر أو الإقامة أو المغادرة يعود للمواطن حصريًا. يُذكر، على أي حال، أن الرحلة تتم دائمًا على حساب المسافر، وعلى نفقته، وأن الفرد يتحمل جميع النفقات المترتبة عن العلاج في المستشفى أو نقل الجرحى أو إعادة الجثث إلى الوطن”.