إسبانيا تُغرق المغرب بالكوكايين وآلاف الأقراص المهلوسة .. والأمن يتصدى

في عملية نوعية، تمكنت عناصر الأمن والجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، قبل لحظات، من حجز مئات الألاف من الأقراص المهلوسة وكمية كبيرة من الكوكايين على متن سيارة نفعية من الحجم الكبير، قادمة من إسبانيا، حيث تم توقيف السائق البالغ 62 سنة.
مصادر هسبريس أوردت أن تفتيش السيارة القادمة من مالقا الإسبانية مرورا بميناء الجزيرة الخضراء، مكن من حجز 361.672 من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، و4 كيلوغرامات و477 غراما من الكوكايين.
ودخلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بطنجة على الخط، حيث باشرت التحقيقات والأبحاث في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة، وذلك للكشف عن الواقفين وراء هذه العملية التي تستهدف إغراق السوق المغربية بالمخدرات المصنقة قوية.
وحمّلت مصادر هسبريس المسؤولية للسلطات الأمنية الإسبانية التي تغاضت عن هذه الكميات التي مرت بشكل سلس من كل نقاط المراقبة بميناء الخزيرات، مشددة على أن سوء النية حاضر والخلفيات واضحة.
التدخل الأمني المغربي، تضيف المصادر، جنب المغرب نصف مليون جريمة على اعتبار أن كل الدراسات تثبت أن كل قرص مهلوس يمكن أن يسبب جريمة تختلف من متعاط لأخر، كالعنف ضد الأصول والسرقة والقتل والضرب والجرح وغيرها.
واعتبرت ذات المصادر أن تغاضي الأمن الإسباني يأتي ردا على موجة الهجرة السرية التي شهدها ثغري سبتة ومليلية، والتي تتهم إسبانيا المغرب بالضلوع في تنظيمها للضغط عليها بعد استقبالها لزعيم البوليساريو فوق أراضيها بهوية مزورة، وعدم توقيفه رغم صدور مذكرة بحث دولية في حقه.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية.
وستعلن المصالح الأمنية في القريب عن تفاصيل هذه العملية النوعية، وذلك بعد انتهاء الأبحاث والتحريات التي باشرتها قبل قليل.
السؤال هو : كم بلغ حجم المخدرات التي صدرها المغرب الى إسبانيا طيلة السنوات الأخيرة فقط، برا و بحرا و جوا ؟
حكمو على مو بالمؤبد دون التخفيف . باش يكون عبرة لباغي يوسخ البلاد
القضية قضية مخدرات قوية ماذا تقولين يا اسبانيا القوية بضعف المخزن الحقير مقنن المخدرات الخفيفة
عندنا جمارك و شرطة و درك على ما اظن ونرى عملهم في كل صفحات الاعلام و قنوات الاخبار والله اعلم !!!
غير قبل لحظات وتمكنوا انهم يحسبوا اكثر من 360000 حبة ؟! شوية صعيبة والله اعلم .
توقيت العملية مشبوه ، هل تغير مصدر الأقراص المهلوسة من الجارة الشرقية إلى إسبانيا ما فهمنا شيء يا مولاي !!!!!
العز والنصر لامن هذا البلد المعطاء يجب التصدي لهذه االمامرة التي يريدون بها تدمير أمن المغرب
هذا أمر كان متوقع ومنتظر من العدو الشمالي…كرد فعل على الهجرة ..لكن لا يفلح الساحر حيث أتى…اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وانصر اللهم المغرب على أعدائه نصرا عزيزا ..
وجب رد الصفعة للرقعة الاسبانية بوقف اتفاقيات الصيد فو الله حتى يثور عليهم عمال الصيد في الجنوب . تحت شعار خليو لينا حوتنا
اظن ان اللعب المتسخ بدأ صبرا فالرد يكون مدروسا و قوي و البادئ اضلم و ادعوا المغاربة قاطبة بمختلف تلاوينهم و مرجعياتهم لرص الصفوف و توحيد الكلمة لانها معركة للانتصار لكرامة الوطن و خلافنا يجب ان يبقى بيننا لكن مع الاسبان (الحݣارة ) يجب ان نكون متحدين
يجب إعدام السائق أولا وإعدام كل العلاقات بجميع أنواعها مع الجارتين العدوتين : الجزائر و أسبانيا.
بل المغرب من اغرق اسبانيا بذالك
حظنا متعثر جدا…
لأننا نتوفر على جارين ناكرين للجميل…
أحدهما من دمنا ولحمنا في الشرق…
وآخر أعجمي في الشمال…
الحرب القدرة و الضرب تحت الحزم قد بدأ ومن له نفس طويل سيكون الرابح
وأخيرا اعترفت السلطات ان الحبوب المهلوسة تأتي من أسبانيا وليس من الجزائر…
البارحة كنتو كتقولوا الجزاءر جارة السوء واليوم اسبانيا ما فهمنا والوا شدو غير كلمة وحدة ومتهم واحد !!
كلام كبير ان تقول اسبانيا تغرق المغرب بالمخدرات هكذا بكل بساطة والسدج سيعتقدون ان الدولة الاسبانية هي وراء اغراق السوق بهذا النوع والكل يعرف من اين تاتي ومن وراءها وكيف يستحوذون عليها وما هي الاهداف لبقاء هذه الافة ولماذ لا يقضى عليها !! الجميع عاق وفاق ويعرف ما يجري ويقع ولماذ لم يتم القضاء علًى القرقوبي !! اذا باركة من تشتيت الاتهامات يمينا وشمالا وخصوصا شمالا !!
الم اقل لكم انتظروا كل شيء
كل الحروب ستشن علينا ولكن لنصبر
مدريد في ورطة مع الداخل والخارج وورطت حتى أوروبا معها
اياكم ان تنجروا لحروب زائدة
لنركز على الأهم لان ما تفعله مدريد فعلته الجزاءر منقبل ولم تفلح
سئمنا من هذه الاسطوانة المشروخة. الجزائر، اسبانيا، المانيا…. أخبرونا عن المغاربة عن الشعب المقهور الذي ضحى به المخزن في باب سبتة…
نطلب 20 سنة سجنا للاعداء الخونة . حتى يتم ردع جارة السوء اسبانيا الحاقدة .
إسبانيا توفر المادة السامة والمغرب كيوجد المستهلك الذي له استعداد نفسي ، لو أن المغرب استثمر في بناء الانسان ، فهذه السموم لن تجد طريقها للشباب ، ولكن شباب دمروا ليه التعليم والمستقبل وكيحس بالحكرة حتى في بيته وكيحس أنه منبوذ اجتماعيا ، كل هذا يوفر ذهنية تتقبل استهلاك الممنوعات ، لوموا اسبانيا نعم ، لكن أيضا يلام من أوجد فينا القابلية للاستهلاك
منين دخلو لهذا النفق المظلم ما طلبو غير المجود ههههههه نشوفو شكون يعيا.
بوادر الحرب على الأبواب كل المؤشرات تدق طبول الحرب على المغرب الجديد القوي
واش الحدود مع مالقا مفتوحة و لا كيفاش…..؟؟!!!!
حرب جديدة من نوع آخر اتقنتها الجزاء وحدت حدوها أسبانيا دولتان يشتركان في العدوان على بلد مسالم فلله المستعان على مكرهم
هذا دليل قوي على تواطؤ اسبانيا مع المافيا لضرب المغرب ،يجب تحميل المسولية كاملة للحكومة الاسبانية و اخبار المنتظم الدولي عن طريق ندوة صخفية ممثلة بجميع المنابر الدولية
يجب عدم التساهل والضرب بيد من حديد على من يدخل هذه السموم للبلاد ،بعقوبة المؤبد او الاعدام
اصبحنا نقوم بمثل ميدعيه علينا النظام الجزائري الجزائر كانت تتهمنا بإغراق بلادهم بكافة انواع المخدرات واليوم نتهم نحن إسبانيا بنفس الأسلوب لا أستبعد ان تكون اسبانيا وراء هذه المخدرات لكن سوف نال حصة الأسد من الإنتقاذات حول ان المغرب اصبح يتبع نفس نهج الجزائر مجرد رأي
ها لعب الدراري بدينا فيه.المغرب يرسل لهم المهاجرين الغير النظاميين واسبانيا ترسل السموم التي تقتل الانسان.لا حول ولا قوة إلا بالله.الله يفكها على خير من عندك ياربي وصافي
نية مبيتة ليس الا من الجارة الشمالية للاسف. وتحية تقدير واحترام لرجال الامن والجمارك..
أظن أنها أفكار كابرانات الجزائر.
إذن على المغرب قطع التعاون مع إسبانيا ذاكره الاسبان قصيره لقد نسوا تفجيرات القطارات بعد قطع المغرب التعاون معهم
بورقعة و بوخروبة يميزهما الخبث و المكر و الخداع و الطعن في الظهر … انتقام ألله قريب
لا حول ولا قوة إلا بالله ما هذه الأفكار الخبيثة من عند بعض المسؤولين إذا كانت حقا نقاط التفتيش في إسبانيا تساهلة لكي تمر هذه الكمية الكبيرة من المؤثرات العقلية هادي جريمة ضد الإنسانية في المغرب حسبي الله ونعم الوكيل
تحية كبيرة لرجال الأمن المغربي.. لقد بدأت بوادر “حرب خفية” تقودها كل من كوريا الشرقية والجارة الشمالية لمعاكسة المغرب.. علينا جميعاً كمغاربة غيورين على بلدهم، في الداخل كما في الخارج، أن نقف إلى جانب بلدنا وندافع عنه كل من موقعه، لأننا أصبحنا مستهدفين من طرف الأعداء.. اللهم انصرنا على من عادانا ويريد تمزيق بلدنا.
ادا الحرب الباردة بين البلدين تعود من جديد وأوارق الضغط يتحمل تبعاتة الشعب
اتخيل اننا اصبحنا في حجم USA ,وان اسبانيا سبب البلاء والمخدرات والتخلف تتربص بخاصرتنا الرخوة،وكأنها المكسيك،وربما كولومبيا.
علينا ان نضرب بيد من حديد على كل من تسول له تفسه المساس بأمننا.
نحن على المسار التننوي الصحيح بفعل السياسة الرشيدة.
المغرب لديه أوراق ظغط كثيرا على إسبانيا وإسبانيا لديها أوراق قليلا لظغط ولكن ورقة التي إستخدمها المغرب الأخيرة تسئ الى المغرب وصورته أمام العالم لا يعقل أن ترمي المغرب بشباب قاصرين في البحر للموت ونقول أننا نظغط على إسبانيا أمر مؤسف حقا
لحدود البحرية ياك مسدودة؟؟ مفهمتش، شي واحد يشرح لينا الى ممكن
برافو للأمن والمزيد من اليقظة ربما يسربون حتى السلاح لا أمان في جاز السوؤ
الأسلوب الجزائري الغبي ..المخدرات و أقراص الهلوسة …
أحسن حل يمكن فعله حاليا…
المغرب عليه إبلاغ إسبانيا بنيته في وقف التعاون الأمني وسحب القوات المغربية من حراسة الحدود
أقسم بالله هذا سيزعزع إسبانيا والاتحاد الاوروبي كليا !!!
وهذا ما سبق لتركيا فعله ونجحت في الخطة
يجب على المغرب المرور الى السرعة القصوى
الحمد لله لي توصلتو لهذ الحقيقة شحال غطيثو عليهم ودابا تفضح الامر وحبذا لو قمتم بمنع كل هذ الملوثات العقلية حيث كنستغربو كيف هذ الكميات كدخل بلا رقيب ولا حسيب وبلادنا ووليداتنا خاصنا نحميوهم بشتى الطرق وشكرا لكم ياربي يتحد هذ شي باش يصحاو وليداتنا من هذ الغيبوبة وحسبنا الله ونعم الوكيل
أغرقتنا اسبانيا ومنذ زمان بالملابس البالية وتسببت في إغلاق معامل النسيج بالمملكة
وأغرقتنا بالمواد المهربة حتى أفلست المعامل والمصانع بالبلاد. وجعلتنا شعبا يقبل زبالة أوروبا لايصنع ولا يصنع حتى أصبحت منازل المغاربة مليئة بمتلاشيات أوروبا وزبالتهم.هذا وحكومة لمداويخ غارقين في جمع وتكديس الأموال والثروات وبناء الفلل والمنازل الفخمة …
فمزيدا من الصمود لم يبق بيدنا سوى الفسفاط والصيد البحري للضغط على الكفار والمشركين حتى يعودوا للصواب . ولن يرضوا عنكم أبدا حتى تتبعوا ملتهم .
ياك الحدود البحرية مسدودة؟ مافهمتش، شي واحد يشرح لينا الى ممكن
شوفو هاد ولاد لحرام ديال بورقعة. باغيين يخربوها على البلاد. المرجو الحذر ثم الحذر. فأعداؤنا هدفهم تشويه صورة المغرب واضعافه.
ماتبقاوش تكبرو لمهم البعرة.
على المغرب اقتناء سفن شحن ضخمة لتصدير سلعه الى الخارج عبر ميناء طنجة.هته الحرب لن يدفع ثمنا سوى ارباب النقل الدولي و المهاجرون اللذين يعبرون اسبانيا.واعدوا لهم .هل استعد المغرب فعلا لهته الحرب وهو المنهك بتبعات الأزمة الاقتصادية اللتي ضربت العالم .مذا لو اغلقت اسبانيا الحدود امام السلع والبضاىع المغربية العابرة الى اوروبا .اعطيتم لحقير اكثر مما يستحق وحجما اكبر من حجمه .
ما على المغرب الا رد الصاع صاعين،واغراق اسبانيا بالحشيش ،والمهاجرين الافارقة،برا وبحرا وجوا
المهم نقدرو نقولو عملية مرحبا 2021 كانت في خبر كان
المهرب اسباني ام جزائري ،،لابد ان يكون جزائريا لان القرقوبي يصنع في الجزائر وتهريبه كان بالتواطؤ مع المخابرات الاسبانية والجزائرية لاغراق المغرب بالمخدرات واتلاف عقول الشباب ،وهكذا نرى بان جيران السوء يتآمرون على المغرب لاركاعه وهو الذي كان يراعي حقوق الجار حيث لم يسمح بخروج غرام واحد من القنب الهندي الى اسبانيا او الجزائر وبما ان المعركة قد انطلقت وتم الاعلان عنها فليبشروا باطنان مطننة من الكيف
حسب الخبر يدل على ان العلاقات بين المغرب واسبانيا تدهورت وبهاذا اصبح المغرب رسميا جزيرة بدون حدود.
Bien sur la police Marocaine est occupee a garder les frontieres pour que les Marocains n’aller pas franchir les frontieres a la ville Marocaine de Ceuta
اكيد هناك سوء نية من جار سيء هدفه تدمير شباب المغرب واغراقهم في ادمان هاته السموم حتى لا يبقى للمغرب شباب للمستقبل والرد الامثل على هاته الفعلة هو ايضا السماح للمهاجرين بالعبور
اسبانيا و الجزاير عملة واحدة و حان الوقت للتصدي لهما بكل دبلوماسية و حنكة سياسية حتى يعلما ان اللعب بالنار مآله الهلاك..الله الوطن الملك
لا ثقة في الاسبان وجب معاماتهم بالمثل الند بالند العين بالعين والسن بالسن كل هذه العدائية التي ظهرت فجأة ما هي الى انعكاسا لمدى عجرفة وكراهية الاسبان للمغرب .اسبانيا ليست بلدا صديق ،شريك اقتصادي …ولكن يمكن تعويضه بشريك افضل.لا ثقة في شريك يطعنك في ظهرك،ضف على ذلك بلد عنصري استعماري لا يحب المسلمين.
عاد بان ليكوم و بديتو تحضيو الله يعطينا وجهكوم.
اسبانيا وراء هدي المخديرات ترود على المغرب
كل ما قيل في المقال مصره “مصادر هسبريس”. نتمنى ان توضح مصلحة الجمارك الامر في مؤتمر صحفي فالتهمة خطيرة و اذا اعترضت الجمارك هذه الشحنة فمن يضمن ان الشحنة القادمة سوف لا تمر.
و لكن لابد من تصريح من وزير او شخص مسؤول.
اما اتهامات خطيرة كهذه لان “مصادر” قالتها فنحن نعيد نفس اخطاء الماضي.
الذين يدخلون المخدرات او يساهمون في ذالك هم خونة الوطن يجب اعدامهم من الحرية والمال والسفر حتى يثوبوا الخيانة العظمى كل شخص يقوم بالتخابر مع العدو او ادخال مخدرات او اسلحة او فيروسات او شئ فيه ضرر على الوطن فعلم اسحبوا منهم الجنسية وعدم الدخول للبلد
السلام عليكم،
إسبانيا تغرق المغرب بالكوكايين،المغرب بريء باغراق أوروبا بالحشيش مرورا عبر إسبانيا،
علاه مازال الحدود مفتوحة؟ كنت أظنها مغلقة
من نهار أطلق سيدنا اسم طارق بن زياد على أحد الفرقاطات وانا أقول القضية حامضة
فخباركم ألخريا ( بكسر الخاء) أي الجزائر كما ينطقها الاسبان تتفاوض من الآن مع سيدتها اسبانيا لفتح طريق بري من تندوف إلى المحيط الأطلسي
غدا سنسمع ان عملية استباقية ادت الى اعتقال خلية ارهابية تعمل لصالح اسبانيا تم اكتشافها في احدى كارينات المملكة السعيدة
السؤال هو:ماذا تفعل في اامواقع المغربية. لماذا لاتعلق في مواقعكم ا لجا زائرية أو البولي زاريوية
السائق عندو 62 عام و لماذا لم يدكروا الجنسية؟ الباسبور اللي مكتوبة فيه ديك 62 عام ديال اش من بلاد؟
و تانيا: كمية فحال هاذي راه المغرب خاصو يشدها سواء خلاتها سبانيا تدوز اولا لا.
و ثالثا: اسبانيا ماشي برهوشة باش دير هادي و هاد القصة للاستهلاك الداخلي و صافي. و الله اعلم.
انصح المغرب قبل الدخول في حرب مع الأعداء (بورقعة، الفراقشية، الصنادلية) ان يضرب بيد من حديد أولا: الخونة من ابناء جلدتنا لانهم يشكلون اكبر خطر على البلاد.
المغرب فاش فتح أبواب الهجوم على سبتة، تبرهش بزاف.
آردوغان كايهددهم بخطاب قوي و الإتحاد الأوربي كايطلق ليه الملايير لوقف الهجرة.
كان المغرب غادي مزيان فصراع دبلوماسي محترم
لكن صاحب فكرة فتح الحدود شخص محدود الذكاء
لأن المغرب تربطه بإسبانيا و الإتحاد الأوربي إتفاقيات مُوقعة و مُلزِمة قانونية
و آنسحاب المغرب بشكل أحادي كانت حركة مبرهشة
و دمرت كل الإنجازات الدبلوماسية.
كان على المغرب أن لا يرتكب أي خطأ مثل هذا حتى تبقى إسبانيا في حالة شرود.
لكن فضيحة الحدود مع سبتة، حولت أنظار العالم نحو المغرب
و آختفت فضيحة بن بطوش
المغرب بسبب تسرع و صبيانية أعطى هدية ضخمة جدا للحكومة الإسبانية.
الآن لم يعد أحد في إسبانيا و أوربا يتحدث عن فضيحة زعيم عصابات بوليساريو.
هذا تم نسيانه
و أصبح الخبر الأهم في كل المنابر هو :
“المغرب شريك منفعل و برهوش لا يمكن الوثوق به لأنه لا يلتزم بالإتفاقيات التي وقعها
و المغرب يبتز إسبانيا برمي أبنائه القاصرين للتهلكة”
حشومة و عيب أن تسقط الدبلوماسية المغربية المحنكة في تصفية حسابات بأساليب صبيانية متهورة و مكشوفة.
كانت الحكومة الإسبانة على شفا السقوط فأنقذها المغرب.
انفضحت الصورة الحقيقية لاسبانيا ومدى مكرها وخبثها اتجاه الجيران ومن خلال هده العملية النوعية يتببن اخلاق الاسبان ودفاعهم عن حقوق الانسان وحقوق الطفل بتوفير المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة للشباب المغربي وشباب العربي بصفة عامة حتى يبقى في تخلف وجهل ويحمل كل اخفاقاته لحكومات بلده .فعلى الشباب ان يدرك لا ملجأ له ولا حاضنة له الا في بلده ولن يكون له مستقبل ولا امن ولا سكينة الا العمل بجدية في وطنه المغرب .لا ثقة في جيران السوء
العصابة المجرمة الشياطين نظام الجزائر، نجحوا في خبثهم، تبون ذهب إلى ألمانيا على أنه مريض وقام بتحريض ألمانيا على المغرب دامت المفواضات أكثر من شهرين في سر الى أن ضمنت ألمانيا مستحقاتهم من مال وغاز ،ونزار المجرم بعتوه إلى إسبانيا على أنه فر من العدالة وبقي يفاوض الإسبان سرا وتوصلوا كذلك بمستحقات مالية وغازية تم عاد نزار المجرم واستقبلوه كأنه بطل بطائرة رئاسية، ولم ينجحوا مع فرنسا الدول الاوربية والأفريقية والعربية والأسيوية والأمريكية رغم كل المحاولات والرحلات المكوكية لعدد من الدول بحقائب مغرية من الأموال من خزينة الشعب الجزائري، الصحراء مغربية وعاشت المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة والويل لمن سولت له نفسه أن يمس حدودنا فهي نهايته شعارنا الله الوطن الملك، الشعب المغربي لا يقهر ،سبتة ومليلية المغربيتين عيوننا عليهم أما عاجلا أو آجلا لا نسمحوا في شبر من مغربنا برا وبحرا وجوا
يجب اغراق الصبليون بورقعة بالحشيش ومساعدة المهاجرين الأفارقة لدخول إسبانيا الدولة المارقة،العين بالعين.
الجزائر بنوخرر يساندون الكفار ضد المغرب
السؤال المطروح الآن
هل بنوخرر الجزاائر تدخل في الفوم المرتدين ؟
هل الجزائر كفرت بالله و رسوله ؟
هل يجب طرد الجزائر من الجامعة العربية و الإسلامية ؟
أرجو من هسبيرس النشر
أرجو من هسبيرس النشر
الله ينصر المغرب
الذئاب كشرت عن أنيابها
الآن النصر للمغرب وما سيتوافق عليه أساس للأجيال القادمة
والله ان العدو الحقيقي هو الذي يتحامل على المغرب في هذه الظروف.الاتحاد الاوربي اصطف الى جانب اسبانيا رغم انها ظالمة.وبعض الكلاب التي تاكل الغلة وتسب الملة لا تجد حرجا في زيادة الطين بلة واصبحوا اسبانيين اكثر من الاسبان.الا لعنة الله على كل ذيوث لا تحرك فيه الوطنية قيد انملة.انشري يا هسبرس.
اصبح عندنا عدو في الشمال وعدو في الشرق و عداوة مع المانيا و هولندا و الشعب كون صاب يبات مايصبح فالمغرب.
اش هاد المصيبة. و فين غادي بينا اخويا وفين غادي بينا.
نطلبو الله السلامة….
لماذا لا يطالب المغرب ببن بطوش لمحاكمته
خذوا العبرة من تركيا
مهما كان هذا التغاضي ، علينا ان نبقى حذرين ،ليس من المهربين فقط بل من الإرهابيين وتجار الأسلحة والمتربصين بالوحدة الترابية ، في الداخل والخارج ،الحل الوحيد هو تشديد الخناق على الجميع و عدم التساهل أو التسامح مع اي كان
أصبحنا الآن نعي جيدا أن للمغرب أعداء كثر ، أعداء تنازلوا على قيمهم ومبادئهم مقابل بعض التنازلات والرشاوي الصغيرة والإتفاقيات المشبوهة وباعوا ضمائرهم وإنكشفوا على حقيقتهم.
لاكننا كذلك نثق أكثر بأجهزتنا الأمنية الداخلية ،والخارجية ، وبكل الرجال الذين يحمون الحدود . وبدبلوماسيي المملكة كلهم وبملكنا حفظه الله .
يجب سن قانون يكون فيه الاعدام مصير كل مروج لحبوب الهلوسة و بعدها لا تهمنا اسبانيا لا غيرها
لان ترويج مثل هذه السموم تعتبر مس بالامن القومي للبلاد و بمثابة حرب و خيانة عظمى لكل من يروجها من أبناء الوطن
هذه من خدع الشرطة والجمارك المغربية لن يصدقها عاقل والله ليس لكم خطة الخروج من الأزمة مع اسبانيا وتريدون المواطن المغربي ان يؤدي ضريبة اخطائكم يامحكومة العثماني .
يبدو والله اعلم ان اسبانيا خرجت عن طوعها و تخشى في السر اي تعاون مغربي بريطاني لأن الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء الذي أصابها بالسعار قد يكون اوحى لها باحتمال حدوث التعاون المذكور.
انزال العلم الاسباني و رفع العلم المغربي في الصحراء المغربية مازال يشكل كابوسا لاسبانيا. قرصاتك و دخلات لغار ااميغو هههه.
كمتتبع انصح اسبانيا بعدم معاكسة مصالح امريكا usa بالمغرب خاصة و شمال افريقيا عامة.
يجب إعدام ذلك المجرم المتعاون مع أعداء الوطن ،ليكون عبرة لمن يعتبر.
من كان بيته من زجاج فلا يرشق الناس بالحجارة
واش نتوما مغرقين اسبانيا حشيش او دابا بغيتو تقلبو الحقيقة
هههخ واله الة هاد مزيانة. المغرب غارق اروبا كاملة بالحشيش ولا دولة اتهمت اامغرب.. ومن اي جنسة هءا البطل 62سنة ؟ جزاءري؟؟
الجزاءر وراء هذه الأزمة
اولا بدأت الأزمة مع المانيا بعد ما ذهب تبون للعلاج
ثانيا وتبدأ الأزمة مع اسبانيا بعد ذهب زعيم عصابة البوليزاريو للعلاج
السؤال ما هذه الصدفة العجيبة ؟
إنها ليست صدفة ولكن أجندة مخطط لها من طرف العسكر الفاشل .
لما اعترفت و م أ لسيادة المغرب على اراضيه بما فيها الصحراء المغربية تحركت الآلية العسكرية و بفضل غازها الطبيعي لعرقلة هذا المكسب التاريخي المغرب
علينا ان نفهم ان ما تقوم به الجزاءر خطير جدا .عندما تعذر عليها ادخال الاقراص المهلوسة من الجهة الشرقية لجأت الى اسبانيا ضنا منها ان العملية ستمر بسلام .
ولكن الحزم الذي تتميز به مصالحنا الجماركية لا تمر عليها
من قبل كانت الجزائر هي المتهمة باغراق المغرب بالمخدرات الصلبة .اليوم اسبانيا .
إلى مغربي قح
أخي غادي يوزنو الكمية كلها و من بعد ياخذو كيلو أو 100 غ و يحسبو شحال فيه من حبة و من بعد يضربو العدد في عدد الكيلوات أو طن و ها النتيجة باينة كولشي غي بالعقل
المشكلة ماشي شحال الكمية المشكلة أنهم بغاو يردو صاع صاعين للمغاربة صيفتو لينا المهاجرين حنا رجعوهم لكم و نزيدو نضيعوهم كثر ما هما ضايعيين الله ياخذ فيهم الحق و فاللي مضيع لبلاد حتى وصلت لما وصلت إليه