إسبانيا وزعيم البوليساريو

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تعليقات الزوار2
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جيران المغرب أجمعين هم أشد الأعداء.. حاقدين عليه بحال إيلا ماعرفت آش دارلهم.. مع العلم أن المغرب دائماً هو ضحية الخبث والمكر ديالهم.. يا لطيف على جيران ديال النحس.. وجوه الويل!
يجب على المملكة المغربية معاملة اسبانيا بالمثل بدعوة و احتضان المسؤول الكتالوني كارلوس بويدمون المحكوم عليه غيابيا.