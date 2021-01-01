إسباني يعلن إسلامه بالمسجد الأعظم في مدينة وزان

أعلن شاب إسباني يدعى “خورخي” إسلامه بالمسجد الأعظم في مدينة وزان، وذلك مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة وسط حشد من المصلين.

ونطق الشاب، الذي اختار اسم إلياس، الشهادتين بين يدي الإمام وخطيب المسجد الأعظم، الدكتور رشيد البقالي، وسط تكبيرات وتصفيقات المصلين الذين باركوا واستحسنوا الخطوة التي وصفوها بالمباركة.

وعلق خطيب المسجد الأعظم على الواقعة بالقول إن محطة إعلان الشهادة “أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله” هي شهادة أولى للأمن من عذاب الله، مستشهدا بالحديث القدسي الذي قال فيه الله تعالى: “لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني آمن من عذابي”، معتبرا اليوم يبعث على الفرحة والأمل أن يفتح الله تعالى قلوب الغافلين ويهديهم إلى الصراط المستقيم.