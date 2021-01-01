إسباني يعلن إسلامه بالمسجد الأعظم في مدينة وزان

أعلن شاب إسباني يدعى “خورخي” إسلامه بالمسجد الأعظم في مدينة وزان، وذلك مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة وسط حشد من المصلين.
ونطق الشاب، الذي اختار اسم إلياس، الشهادتين بين يدي الإمام وخطيب المسجد الأعظم، الدكتور رشيد البقالي، وسط تكبيرات وتصفيقات المصلين الذين باركوا واستحسنوا الخطوة التي وصفوها بالمباركة.
وعلق خطيب المسجد الأعظم على الواقعة بالقول إن محطة إعلان الشهادة “أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله” هي شهادة أولى للأمن من عذاب الله، مستشهدا بالحديث القدسي الذي قال فيه الله تعالى: “لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني آمن من عذابي”، معتبرا اليوم يبعث على الفرحة والأمل أن يفتح الله تعالى قلوب الغافلين ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
اللهم اهدينا إلى الصراط المستقيم وارحم عبادك أجمعين ونور قلوبنا وارفع عنا البلاء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
هل لأنه إسباني؟
هل إذا كان أسودا قاتما من غانا أو البنين؟ هل كا سيهتم أحدهم و يلتقط معه صور تذكارية؟!!! و هل كانت ستهتم به الصحافة؟!!!
ليس لأنه قادم من الغرب المتقدم، فإن قراره على حق، و أن أمثاله حجة على صحة شيء ما، أو تبرير موقف دفاعي ما تجاه شيء آخر.
للإشارة في دراسة فرنسية أجريت في التسعينيات عن الفرنسيين الذين يدخلون الإسلام، إتضح أن 50% يتركونه بعد سنة واحدة، و معظمهم يبرر تراجعه عن إتباع الإسلام بأنه لم يجد الإجابات التي كان يبحث عنها.
أعتقد أن هذه الدراسة، ربما، يمكن تعميمها على جميع المجتمعات الغربية.
الأمم و المجتمعات لا تتطور بالأديان. بل تتطور بالعلم و المعرفة و تنمية المجتمع و الإقتصاد و التشبع بقيم حقوق الإنسان و الكرامة و مبادئ العدل و المساواة.
الحمد لله على نعمة الإسلام. والله أحسن خبر أسمعه اليوم في حين الناس تحتفل بعيد الميلاد. فإلياس هداه الله إلى الإسلام الحنيف. لا إله إلا الله محمد رسول الله.