إسرائيل تبدأ عملية تلقيح فلسطينيين ضد "كورونا"

أطلقت إسرائيل رسميا، اليوم الاثنين، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل.

وأكد بيان صادر عن خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية أن المسعفين في منظمة “نجمة داوود الحمراء” تولوا تلقيح العمال بـ”موديرنا”؛ على الحواجز الإسرائيلية وفي المناطق الصناعية في الضفة الغربية.

يوم الخميس الماضي تلقى 700 عامل فلسطيني اللقاح ضمن حملة تجريبية، وقالت “نجمة داوود” إن العملية كانت ناجحة.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت، في 19 فبراير الماضي، أنّها توصّلت مع إسرائيل إلى اتفاق تقوم بموجبه الدولة العبرية بتلقيح مئة ألف عامل فلسطيني.