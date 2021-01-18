إسرائيل تبلغ تركيا بشرط لاستئناف علاقة البلدين

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن إسرائيل أبلغت تركيا، اليوم الاثنين، أنها لن تستأنف العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة اسطنبول.

وقد شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترات خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفيرين عام 2018 من الجانبين، إلا أن الفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات على رغبة تركيا في استعادة العلاقة.