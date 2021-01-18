إسرائيل تبلغ تركيا بشرط لاستئناف علاقة البلدين
هسبريس ـ متابعة
الإثنين 18 يناير 2021 - 14:38
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن إسرائيل أبلغت تركيا، اليوم الاثنين، أنها لن تستأنف العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة اسطنبول.
وقد شهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترات خلال السنوات الأخيرة، تمثلت ذروتها في طرد السفيرين عام 2018 من الجانبين، إلا أن الفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات على رغبة تركيا في استعادة العلاقة.
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ولماذا لايقطع اامغرب علاقاته مع الجزائر حتى تتخلى عن دعم الخونة من أبناء جلدتنا ماذا نستفيد من بقاء العلاقات مع الجزائر لا شيء مع الأسف إلا المشاكل .
على المغرب ان يستفيد من الشرط ويقطع علاقته مع الجارة الجزائر إلى حين توقفها عن مساندة البوليزاريو مع ان العلاقات لم تكن يوما جيدة معها المثل يقول ( قطع الحب تنحب)
قالها نتنياهو في احدى محاضراته الجامعية .هناك دول سنذهب للتطبيع معها وهناك دول لذينا شروط للتطبيع معها وهناك دول سنرفض التطبيع معها.
الى التعليق رقم 1 ونحن أيضا .
الجزائر القارة تنتظر ان يقطع المغرب العلاقاته معها
لترد بالمثل كما ردت بفرض التأشيرة وغلق الحدود…
هاكذا سيتم محاصرتكم ارض..جو…بحر …هيا توكل …
Irit Lillian sera la prochaine ambassadrice d’Israël en Turquie. Les deux pays n’avaient pas d’ambassadeurs depuis leurs brouilles.
Irit Lillian est connu pour avoir une position très turcophile au sein de la diplomatie israélienne.
ستكون إيريت ليليان سفيرة إسرائيل التالية في تركيا. لم يكن للبلدين سفراء منذ الخلاف بينهما.
من المعروف أن إيريت ليليان تتمتع بموقع محب للغاية لتركيا في الدبلوماسية الإسرائيلية
إلى صاحب التعليق 1 : نحن أصحاب حق وما دام المغرب في صحرائه لن يتزحزح من أرضه وأرض أجداده ولو بشبر واحد .. فليس من مصلحتنا أن نبادر بالتصعيد .. نترك العدو ينتفخ كالبالون وبضربة مدروسة واحدة نفش له الركابي .. كالضربة الأخيرة التي أفقدته الصواب حتى بقا ليه شويييية ويبدا يضرب بالحجر .. ههههههه
ما رأي المعارضين لعودة العلافات المغربية الإسرائلية و المهرولين لسياسات تركيا الذين لازالوا مقتنعين بقوة و نفوذ رجب طيب إردغان ؟ ها هي إسرائيل فضحت مزاعم السلطان العثماني الذي يتودد لها لعودة العلاقات بين الدولتين تحت شروط الطاعة و الإذعان . تجرّمون التطبيع على بلدكم و تحرّمونه ، و تجعلونه حلالا على الغير .
أين المغفلين اللذين يقولون أن أردغان هو اللذي يفرض شروطه على الدول الاخرى وها هي إسرائيل تشترط عليه شروطها مع العلم أن هو من يركض للتطبيع معها وليس هي.هل إذا تطبع اردغان مع إسرائيل هل ستنتقذونه مدوايخه كما انتقذوا المغرب عندما تطبع مغها
يجب على حكومة أو دبلوماسية برئاسة بو ريطة توضيح للشعب المغربي لمادا لا تقطع المغرب علاقة مع جزاءر عدو مخرج عينه يكن عداء فوق طاقة في كل بقاع أرض للدولة مغربية .وضحو لينا علاش أعباد ألله
إسرائيل تبلغ تركيا بشروط لاستئناف علاقة البلدين أظن هادا لا يهمنا و لا يعنينا ولكن يهمنا أن نعرف ما هي الشروط التي وضعتها إسرائيل للمغرب لإستأناف العلاقات
واش سمعتوا وشتو على عينيكم، أردوغان يطلب تجديد العلاقات وإسرائيل تشترط. و يتكلم على فلسطين أكثر من ياسر عرفات ويهاجم الإمارات وظول أخرى عندما ربطت علاقتها مع إسرائيل وووو
هههه تركيامطبعة من زمان مع اسرائيل و هناك سفارات بين البلدين و الان المسكين اردوغان يستدجدي اسرائيل لاعادة العلاقات الدبلوماسية ربما لانه في حاجة اسلحة جديدة لمواجهة المعرضين و الاكراد و محتاج الى الدعم الاسرائيلي في امريكا لاستفادته من اتمام صفقة منظومظ صواريخ s400 التي تعارضها امريكا و تسعى الى فرض عقوبات على تركيا بسببها..يمكن ان نفهم كل هدا من باب المصالح لكن الدي لايمكن فهمه هو لمادا السلطان الفاتح الاسلامي اردوغان يلوم الدول العربية و الاسلامية على تطبيع علاقاتها مع اسرائيل في حين انه هو و بلاده هم اباء و عرابي التطبيع الحقيقيين و في المقابل يتشدقون علينا بالشعارات رنانة و الطنانة و المواقف السكيزوفرينية؟؟
أعتقد أنه لو أن جميع الدول طبعت مع الكيان ستبقى الجزائر وحدها رافضة للخنوع ووضع اليد في يد مغتصب الأرض وقاتل الأطفال.على الأقل يجب أن نحسب لهذه الدولة هذا الشيئ.وأي شيئ ..إنه أعظم الأشياء وأقدسها.
يلهث وراء التطبيع مع اسرائيل ويندد بالامارات التي طبعت.
يا له من منافق
بهذا الشرط تقول لهم اسرائيل ماشي غير للي جا نطبع معاه .
كل يقول الإنجليز Let’s call a spade a spade أو ما يقابله: لنسمي الأشياء بمسمياتها، فالجزائر بلد عدو للمغرب، فهي لا تدعو فقط إلى تقسيم المغرب فحسب بل تكن العداء الشديد لكل لأقسامه و تتمنى لنا الدمار. يجب طرد السفير الجزائري و انهاء هذه المهزلة.
لماذا لا تندد الجزائر وايران والفلسطينيون والاسلاميون تركيا التي تريد استءناف علاقاتها مع اسراءيل بل هي تقوم علاقات مع اسراءيل انه لنفاق تام ويكذبون على شعوبهم ويهاجمون المملكة المغربية بعد استئنافها العلاقة مع اسراءيل وسوف تكون علاقة قوية لما يجمعون من رخاوة مع اليهود المغاربة هناك.