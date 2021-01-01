إسرائيل تترقب زيارة وزيرة السياحة المغربية لتعزيز التعاون المشترك

أعلنت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، أنها أجرت محادثات مع نظيرتها المغربية ودعتها إلى زيارة إسرائيل، مؤكدة أنها ستلبي قريبا الدعوة.
وقالت الوزيرة فركش هكوهين: “لقد تحدثت مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة المغربية، التي دعوتها لزيارة إسرائيل. لقد بدأنا بالفعل في إعداد جدول زمني للزيارة المهنية التي سيتم تحديدها وستتضمن بدء اجتماعات مهنية لإنشاء سياحة مشتركة بالإضافة إلى التسويق السياحي المشترك”.
وتابعت: “تحدثنا عن رغبتها في إقامة علاقة طيران بين الدولتين، وأيضًا حول ما نشترك فيه على المستوى الشخصي كنساء، خدمة سياحية بخلفية اقتصادية، وأخيرا اتفقنا على أن السياحة ومقابلة الناس هما مفتاح السلام بين البلدين”.
وذكرت مصادر إعلامية أنه كان لأزمة كورونا تأثير كبير على السياحة بإسرائيل؛ إذ استقبلت حوالي 850 ألف سائح فقط خلال 2020، بانخفاض قدره 81.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مفيدة بأن ما يقرب من 200000 أسرة تعمل في مجال السياحة، وبعضها فقد مصادر رزقه.
وتعمل وزارة السياحة الإسرائيلية على التصدي للأزمة بالترويج لزيارة للبلاد، وتعقد وزارة السياحة ندوات ومؤتمرات عبر الإنترنت للتسويق لها؛ إذ تم إلى حد الساعة عقد 74 ندوة عبر الإنترنت هذا العام حول مواضيع ذات صلة بالترويج للسياحة في إسرائيل.
ومن المنتظر أن تنطلق الرحلات الرابطة بين إسرائيل والمغرب في 16 يناير المقبل، ولا تقل تكلفة الرحلة عن 400 دولار.
من جهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في مقابلة مع “يديعوت أحرونوت”، إنها تنوي جلب 200 ألف إسرائيلي سنويا إلى المغرب.
وأضافت الوزيرة في المقابلة ذاتها: “طموحنا كبير جدا، كما سنأتي بإسرائيليين ليسوا من أصول مغربية ولا يعرفون بلدنا، وسوف يقعون في حبها”.
ويزور المغرب كل عام أكثر من 40 ألف إسرائيلي، ويحصلون على تأشيرات كجزء من مجموعات منظمة.
Si j’étais un dirigeant ou régnait sur les ordres pour les séparatistes et si j’avais entendu tous les intérêts qui se trouvent actuellement dans la région du Sahara marocain, moi et tous les séparatistes serions retournés dans mon pays le Maroc. pour mettre fin au problème du Sahara et le retirer des Nations Unies et donner mes ordres de prêter allégeance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’aide. ce sera un grand honneur pour nous de la part de nos frères marocains. Au retour nous trouverons les joies et bouquets de fleurs de tous les Marocains. Après, nous aurons des tâches cela très important pour les services du pays et le renforcement de ses capacités. et finir les ambitions des jaloux ennemis.
هذا يعني ان الراقصات الاسرائيليات المتمكنات من اساليب الرقص الراقي و ملقناته للجيل الصاعد سيرقصن ليالي رمضان بحرية عكس ظروف المنع الذي تعرضن له سابقا و باقي رواد الفن الراقي الاصيل
اللهم زد وبارك الهم زد وبارك اللهم زد وبارك. ولكن لي ملاحظة السعر المحدد في 400 دولار سوف لن بساعد على انسيابية السواح والسياحة. يجب مراجعة السعر وجعله في حدود 300 دولار فقط
ماكاينش شي موضوع أخر من غير إسرائيل؟تركيا اعترفات بإسرائيل في 1949 ومصر اعترفات بإسرائيل في 1977 والأردن في 1994 ،أش ربحو شعوبهم؟