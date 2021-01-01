إسرائيل تترقب زيارة وزيرة السياحة المغربية لتعزيز التعاون المشترك

أعلنت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، أنها أجرت محادثات مع نظيرتها المغربية ودعتها إلى زيارة إسرائيل، مؤكدة أنها ستلبي قريبا الدعوة.

وقالت الوزيرة فركش هكوهين: “لقد تحدثت مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة المغربية، التي دعوتها لزيارة إسرائيل. لقد بدأنا بالفعل في إعداد جدول زمني للزيارة المهنية التي سيتم تحديدها وستتضمن بدء اجتماعات مهنية لإنشاء سياحة مشتركة بالإضافة إلى التسويق السياحي المشترك”.

وتابعت: “تحدثنا عن رغبتها في إقامة علاقة طيران بين الدولتين، وأيضًا حول ما نشترك فيه على المستوى الشخصي كنساء، خدمة سياحية بخلفية اقتصادية، وأخيرا اتفقنا على أن السياحة ومقابلة الناس هما مفتاح السلام بين البلدين”.

وذكرت مصادر إعلامية أنه كان لأزمة كورونا تأثير كبير على السياحة بإسرائيل؛ إذ استقبلت حوالي 850 ألف سائح فقط خلال 2020، بانخفاض قدره 81.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، مفيدة بأن ما يقرب من 200000 أسرة تعمل في مجال السياحة، وبعضها فقد مصادر رزقه.

وتعمل وزارة السياحة الإسرائيلية على التصدي للأزمة بالترويج لزيارة للبلاد، وتعقد وزارة السياحة ندوات ومؤتمرات عبر الإنترنت للتسويق لها؛ إذ تم إلى حد الساعة عقد 74 ندوة عبر الإنترنت هذا العام حول مواضيع ذات صلة بالترويج للسياحة في إسرائيل.

ومن المنتظر أن تنطلق الرحلات الرابطة بين إسرائيل والمغرب في 16 يناير المقبل، ولا تقل تكلفة الرحلة عن 400 دولار.

من جهتها نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في مقابلة مع “يديعوت أحرونوت”، إنها تنوي جلب 200 ألف إسرائيلي سنويا إلى المغرب.

وأضافت الوزيرة في المقابلة ذاتها: “طموحنا كبير جدا، كما سنأتي بإسرائيليين ليسوا من أصول مغربية ولا يعرفون بلدنا، وسوف يقعون في حبها”.

ويزور المغرب كل عام أكثر من 40 ألف إسرائيلي، ويحصلون على تأشيرات كجزء من مجموعات منظمة.