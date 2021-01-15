إسرائيل تحتفي بالعلم المغربي .. والسياح اليهود يتطلعون إلى زيارة المملكة

تواصل إسرائيل الاحتفاء باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والرباط، إذ أضاءت بلدية حيفا هذا الأسبوع مبناها بألوان العلم المغربي.
ومنذ إعلان الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في 22 دجنبر 2020 وتل أبيب تحتفي بعودة العلاقات الاستثنائية مع المملكة المغربية، وهي العلاقات التي تختلف مع بقية الدول العربية، بالنظر إلى الروابط الروحية التاريخية بين اليهود والمغرب.
ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقولة للملك الراحل الحسن الثاني جاء فيها: “حين يرحل يهودي من المغرب فإن البلد يخسر مواطنا، ولكنه في المقابل يكسب سفيرا”.
وقالت الصفحة الرسمية التابعة للدولة الإسرائيلية إن “مقولة المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه عن اليهود المغاربة تعكس رؤية بعيدة المدى أثبتت نجاعتها على مر السنين”.
ويتطلع آلاف الإسرائيليين إلى فتح خط جوي مباشر بين بلادهم والمغرب وانتهاء قيود السفر المفروضة جراء استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، من أجل القيام بزيارات سياحية إلى المدن المغربية.
وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يزورون المغرب كل سنة ويتمتعون بالمناظر الخلابة ويعودون بانطباعات ممتازة عن المملكة وشعبها.
واستحضرت الصفحة ذاتها تصريحا لسائحة إسرائيلية (في الصورة) زارت المغرب سابقاً وصرحت قائلة: “المغاربة لطفاء للغاية..الكل أراد مساعدتنا. استمتعت جدا”.
وكشفت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، في تصريح سابق، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفاً إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل في العام الحالي.
وقبل أيام، أجرت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، محادثات مع نظيرتها المغربية ودعتها إلى زيارة إسرائيل، مؤكدة أنها ستلبي قريبا الدعوة.
وقالت الوزيرة فركش هكوهين: “لقد تحدثت مع نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة المغربية، التي دعوتها لزيارة إسرائيل. لقد بدأنا بالفعل في إعداد جدول زمني للزيارة المهنية التي سيتم تحديدها وستتضمن بدء اجتماعات مهنية لإنشاء سياحة مشتركة، بالإضافة إلى التسويق السياحي المشترك”.
شكرا إسرائيل على دعمكم الوحدة الترابية للمملكة في العواصم و المحافل الدولية. انتم دافعوا عن ثوابت و مقدسات المغرب في الخارج ونحن سوف نحرس و نصون قبور أجدادكم في المغرب. شالوم من بلد أولياء الله الصالحين.
افتخروا بصداقة اليهود، قتلة الرسل والأنبياء والأبرياء منا والمستضعفين، مشروع خارطة إسرائيل العظمى في إنجاز، ونحن في غفلة من أمرنا.
علاقات مثمرة ستجمع الرباط وتل أبيب إلى الأمام لغدا أفضل من سابقه لننسى ورقة الجزائر ونجعلها في ذاكرتنا دولة غير موجودة
جمعة مباركة وشباط شالوم و نهاية أسبوع سعيدة
تتحفوننا كل 5 دقائق بالأخبار عن الحبيبين المغرب وإسرائيل
تتحفوننا كل 5 دقائق بالأخبار عن الحبيبين المغرب وإسرائيل
إسرائيل تبعد عنا بآلاف الكيلومترات وتتحمس لربط أواصر الصداقة الصافية مع المغرب،في حين أن جارة السوء الجزائر التي لا يفصلنا عنا إلا شبر تكن لنا العداء الإرادي بدن مبرر. إذن صداقة إسرائيل أحسن من أخوة الجزائر المزيفة.
شكرا لأصدقائنا و أهلنا في إسرائيل… تحية لكم من المغرب و شعبه الطيب. و مرحبا في وطنكم التاني المغرب.
اصبحتم يا للاسف تمجدون اسرائيل نهارا جهارا ..يا حسرتاه
صدق الحسن الثاني رحمه الله : ونعم السفراء
مرحبا بهم في بلدهم .. جيل اليوم من المغاربة متفتحون مسالمون .. وفي المقابل شرسون في الدفاع عن مقدساتهم بالغالي والنفيس
مقولة الملك الراحل الحسن الثاني جاء فيها: “حين يرحل يهودي من المغرب فإن البلد يخسر مواطنا، ولكنه في المقابل يكسب سفيرا” فعلا مقولة أثبتت نجاعتها …
نحن المغاربة نعامل الناس پأخلاقم ولا نحاسبهم عن ديانتهم،فليس لنا الحق ان تصدر الاحكام على الشعوب…..فمثلا عندما يكون جارك مسلم وجارك من ديانة من اخرى فترى من جارك المسلم كل أنواع الظلم و بالمقابل ترى الجار الغير المسلم يكن لك الحب و السلم .
جمعة مباركة لجميع المغاربة ولملكنا الحبيب وعاءلته الصغيرة.
سبحان الله العظيم حب اليهود المغاربة لبلدهم المغرب غريب من نوعه ووطنيتهم والحب لوطنهم تا يجيب التبوريشة.
التطبيع مع اسراءيل علاقته احسن بملايين المرة على كثير من الدول العربية التي تحقد وتحسد المغرب وحبهم للوطن اكثر بكثير من المغاربة الخوانة الذين يعيشون معنا ويأكلون الغلة ويسبون الملة.
كتبتها عدة مرات وأكررها ، يجب على الدولة ان تخرج قانونا صارما ضد العنصرية والإساءة لأي عرق او جنسية وخيانة الوطن قبل فوات الاوان.
يجب على اي عدو خان هادا الوطن ان يعرف بالضبظ ان العقوبة الصارمة تنتظره وبالاخص القادمين من تندوف مستقبلا لان العديد منهن سوف يخدم العدوة الجزاءر لخلق القلاقل.
إسرائيل أضاءت حتى علم الإمارات من قبل…إسرائيل دولة متقدمة نعم…ولكن في إسرائيل يعتبرون اليهود المغاربة مواطنين من الدرجة التالتة عكس اليهود من أوروبا
سبحان الله من زمن وانا تانعرف اليهود وماعمرني ماشفت منهم شي خير كاع ليخدامين معايا دارو معاهم لاباس إلا أنا.
أعتقد أن العلاقات الرسمية منذ هجرة اليهود إلى المغرب قبل 2000سنة ثم الهجرة الثانية من إيبيريا وحبهم للمغرب كلها عوامل سوف توظف لإيجاد حل عادل لصالح قضية فلسطين.