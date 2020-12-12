إسرائيل تراهن على إبرام صفقات اقتصادية وتكنولوجية مع المملكة

بعد إعلان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل، الخميس، بدأت بعض الأوساط الإسرائيلية تتحدث عن إنعاش العلاقات الاقتصادية بين العاصمتين، وعدم حصر الاتصالات الرسمية في جانبها السياسي فقط.
ووفقاً لموقع “إسرائيل فالي”، المتخصص في العلاقات التجارية الفرنسية-الإسرائيلية، توجد مجموعة من المجالات الاقتصادية التي يُمكن أن تكون محور تعاون وثيق بين البلدين؛ لعل أهمها الفلاحة والملاحة الجوية والفضاء وعلوم الحياة والسياحة وصناعة الإلكترونيات.
ولفت المصدر الإعلامي عينه الانتباه إلى أن التكنولوجيات الحديثة تندرج ضمن المجالات التجارية الملائمة للاستثمار بين تل أبيب والرباط في المستقبل، موردة أن قوة المغرب في مجال الإلكترونيات تكمُن في قربه الجغرافي من القارة الأوروبية، إلى جانب البنيات التحتية المهمة التي يتوفر عليها.
وأبرز المصدر ذاته أن أكثر من 300 وحدة صناعية في مجال الإلكترونيات تستقرّ بالمملكة، مع توفيرها لأزيد من سبعة آلاف فرصة عمل؛ وذلك في ظل الطفرة النوعية التي تشهدها الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة في البلاد، على الرغم من انخفاض الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في هذا الميدان.
وأشارت القصاصة الإخبارية إلى أن المغرب يُصنف من بين أكبر خمسة شركاء اقتصاديين لإسرائيل في القارة الإفريقية، حيث يأتي مباشرة بعد مصر، متبوعاً بموريتانيا ثم إثيوبيا فأوغندا وغانا، لافتة الانتباه إلى الاقتصاد الوطني قادر على تحقيق النمو المستدام والحد من الاختلالات الاجتماعية؛ بينها الفقر والبطالة.
وأورد المصدر الإعلامي أن المنتجات الكيماوية والميكانيكية، إلى جانب الآلات والأجهزة الإلكترونية الموجهة بالأساس إلى القطاع الزراعي، تعتبر أبرز الصادرات الإسرائيلية إلى المملكة المغربية، حيث توجد بعض الشركات التي افتتحت فروعاً لها في المغرب، ويأتي في مقدمتها شركة “Netafim”.
وأوضحت القصاصة أن الاقتصاد المغربي قائم على السياسات الليبرالية، وهو السوق الذي قد يتماشى مع إسرائيل، مشيرة إلى سعي الدولة نحو تطوير وعصرنة اقتصادها الوطني، من خلال اعتماد سياسات تصنيعية، وتدعيم الاقتصاد الزراعي، وزيادة إنتاج الفوسفاط.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين. وكتب ترامب، في حسابه عبر “تويتر”: “اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!”.
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى تطوير علاقات مبتكرة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، سيتم العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
تأتي موافقة الرباط على المقترح الأمريكي كمحاولة لوضع حد نهائي للتهديدات المسلحة الصادرة عن جبهة البوليساريو، والتي كلفت المغرب أموالا طائلة طيلة 4 عقود ونصف من الصراع، انطلاقا من نفقات الحرب التي خاضها في السبعينات إلى غاية بداية التسعينات، ثم بناء الجدار الأمني العازل في الثمانينات وتكاليف صيانته ومراقبته المستمرة إلى غاية اليوم، ووصولا إلى النفقات السنوية للتسلح المستمرة في الارتفاع بشكل صاروخي منذ سنوات، حيث انتقلت من 84,26 مليار درهم سنة 2018 إلى 96,73 مليار درهم سنة 2019 ثم إلى حوالي 111 مليار درهم سنة 2020.
ويشكل العرض الأمريكي للمغرب أكبر "ضمان ديبلوماسي" تتوصل به الرباط بخصوص قضية الصحراء، حيث إن الرئيس الأمريكي أخبر الملك بتوقيع مرسوم رئاسي فوري الأثر يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، ويبدأ تجسيده من خلال فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعني ضمنيا أن تهديدات "البوليساريو" ستكون موجهة أيضا للمصالح الأمريكية في الصحراء.
مرحبا بالسم في العسل…..لا حول و لا قوة الا بالله
ماذا استفادت مصر والأردن مع الصهاينة منذ نصف قرن من العلاقات الاقتصادية
ومازال اكثر.من نصف المصريين بلا سكن لائق ولا صحة. ونرى طوابير من المصريين في طابور ينتظرون الخبز ولا يجيدونه.
لماذا التعليقات التي هي ضد التطبيع لا تقبل الاعجابات والعكس صحيح … المرجو الإجابة
يجب أن لا يقتصر التطبيع على إعادة فتح مكتب الاتصال، يجب العمل على تبادل السفراء بين البلدين الشقيقين من أجل الدفع بالعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. إسرائيل كانت دائما في صف المغرب في قضاياه المصيرية. الصهاينة الحقيقيون هم الأعراب.
les relations diplomatiques avec Israël n'est pas bizarre, c'est tout a fait l'objet normal! Le Maroc n'a aucun problème direct avec Israël. la majorité des pays du monde et des musulmans ont des relations diplomatiques avec Israël, alors qu'Israël encourage notre pays dans tous les domaines. les mauvaises relations diplomatiques existantes ceux sont ceux qu'on a avec Algérie! Israël et Ismail sont des frères et fils d'Ibrahim. tous les pays du monde veulent profiter de bien et de bonnes relations entre elles.
نحن مع الاستثمارات الإسرائيلية أو غيرها في المغرب ..لنستفيذ من فرص الشغل للشباب المغربي ، وتطوير الاقتصاد والرواج التجاري والمالي المغربي.. وخصوصا في إقليم الصحراء المغربية…نريد طي صفحة الماضي المر الذي فرضه عساكر الجزاءر الحكام على المنطقة ..كانوا يسعون إلى عرقلة حل مشكل الصحراء المغربية..لخلق يؤرة توتر في المنطقة.. لاضعاف المغرب وحتى الشعب الجزائري الشقيق الذي تصرف أمواله على البوليزاريو …وهذا هو الحافز الذي جعلنا كمغاربة نرحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بمغربية الصحراء المغربية.. وربط علاقات مع اخواننا المواطنين اليهود المغاربة الذين يعيشون في إسرائيل…وهذه قرارات سيادية … حفاظا على الأمن القومي للمغرب من طغاة عساكر الجزاءر اللذين يسعون إلى شن حرب ضد بلادنا .. يريدون بها الهاء الشعب الجزائري الشقيق على مطالبتهم بالرحيل عن الحكم وتطبيق حكم مدني …انتهى الكلام …غير أننا نبقى نرحب باشقاءنا الصحراويين المحتجزين في تندوف للعودة إلى بلادهم تحت الحكم الذاتي…
الاستثمارات مهمة لبلادنا واليهود المغاربة هم مغاربة ولن نكونا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين المغرب مع القضية الفلسطينية ومع مصلحته كما تفعل تركيا (العادلة والتنمية)كل بلد يراعي مصالح شعبو كما أن لنا جار ة السوء الجزائر كان المغرب يمد يده إلى الجزائر لفتح الحدود والتقدم في المغرب العربي لاكن للأسف اصبحوا يحقدون علينا أما المغاربة اليهود خارجو فارحين بالرايات المغربية باعتراف الولاية المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء نعم العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل مع احترام الحقوق الفلسطينية
الجزاءر هي العدو الحقيقي للمغرب كلنا نعرف ذللك جيدا ولكن بعد ازمة الكركرات اتضحت الحقيقية و العداوة والكره اللذي تكنه لقيطة الاستعمار الفرنسي للمغرب و المغاربة
كل من يساند التطبيع الصهيوني تعطاه 300 صوت و من كان ضد التطبيع تعطاه -300 و تصويت القراء هو من يحدث التغيير
ألف مرحبا بأبناء عمومتنا الاسرائلين . كمواطن مغربي غيور على بلاده اقول من موقعي الانساني وبتفكيري منذ مدة طويلة وانا اتسائل لماذا لم نتعامل مع الدولة الاسرائيلية للاستفادة من تكنولوجياتها وخبراتها بذل ان نستمر نمد ايادينا الى جار لم نستفد منه الا الشر والحمد لله على هد الانجاز ولو جاء متأخرآ ويجب علينا من الان ان نحتفظ بهده العلاقة الواقعية ذات المصداقية ذات المصالح الكبييييرة مع ابناء اعمالنا اليهود وألف مرحبًا وأهلًا وسهلا في بلادكم الاول المغرب الحبيب
مرحبا مصالح الوطن اولى من كل شي اش عطاونا هاد العرب والو لمامعناش فوقت الشدة معدنا منديرو به هدا هو الاصح فليسطين خانت ونكرات وموقفاتش مع المغرب في قضيته فكيفا لنا ان نقف معها على حساب قضيتنا الاساسية والوطنية كما يعقل علينا حد منعقلوش علهم السلام وعليكم مرحبا بالستتمارات الاسرائلية
الذين يعارضون التطبيع يعيشون في سيكزوفرينا اذا كانت حماس والفصائل الفلسطينية وإيران لا تطلق رصاصة باتجاه إسرائيل فهل تريدون المغرب البعيد جغرافيا هو من يحرر فلسطين؟ فلسطين لن تحرر بالشفوي. لي ماعجبوش الحال وبغا يحرر فلسطين فليسافر الى هناك ويحررها ولا تكسروا راسنا بالشفوي في صفحات الإنترنت هذه الجزائر التي فجأة لبست عمامة صلاح الدين ماذا قدمت لفلسطين؟ هل الجيش الجزائري القوي يساعد حماس والفلسطينيين بالصواريخ والعتاد العسكري لمحاربة إسرائيل؟طبعا لا والف لا . بل الجزائر و جيشها تسلح بوليساريو لمحاربة المغرب وقتل جنودنا والتعدي على حدودنا. قمة النفاق العربي ومرحبا واسرائيل الشقيقة.
أعيش في باريس ، وبمجرد أن يسمح الحبس corona ، أقوم برحلة ذهابًا وإيابًا إلى الداخلة ، وعندما أنزل من الطائرة ، سأقبل تراب هذه المنطقة التي كانت جزءًا من المغرب الكبير الذي وصل حتى بواتييه. ولتتويج كل شيء سأستثمر في مساحة 100 متر مربع.
ما جنى على القضية الفلسطينية في قلوب المغاربة هو الطعن في الظهر الذي ما فتئت تقوم به الفصائل الفلسطينية كل مرة ضدا في وحدة بلادنا من طنجة للكويرة ، فلتدهب هاته الفصائل للجزائر لكي تساعدها ، فالمغاربة أخيرا استفاقوا وبدأوا يفرقون بين الصديق والعدو
أكره النظام الجزائري وأمقت الصهيونية. لكن ها هي إسرائيل تبشر بالاستثمار والسياحة والتجارة وقد تأتينا منها العدوى بالديمقراطية أيضا. لكن بماذا يبشرنا النظام الجزائري؟ بالحرب والدمار وجر المنطقة للهلاك والأشقاء المغاربيين للحرب والجحيم؟ ماذا كانت تجربة المغاربة مع مجاورتهم لنظام أخرق تمادى في نهب الجزائر وقتل الجزائريين وتوالي الانقلابات الداخلية ؟ ما هو نموذج هذا النظام … هل خدم البلاد مثل نظام بشار؟ هل صنع البلاد مثل إيران أو كوريا الشمالية؟ هل هو حقا تحرري يساري أم قتل اليسارييز الجزائريين منذ حركة مسالي الحاج؟ هل هو يمسك بيد حنينة على الصحراويين أم هو ذئب فقط يريد لعب ورقة الانفصال ضد المغرب؟ هل عطف على شعبه الجزائري وخدمه ؟ بالنسبة لي قد أصدق إلى حد ما نظام بشار أو الملالي في إيران أو نظام كوريا الشمالية… لكن النظام الجظائري لا ملة سياسية له ولا إنجازات له ولا أمان له ولا عقلا تفاوضيا لديه ….
سؤالي لأخوتي المغاربة كافة، بالله عليكم مادا جنى المغرب من رفضه العرض الفرنسي بالتخلي عن مساعدة المقاومة الجزائرية مقابل استرجاع الأراضي المقتطعة منه، لاشيء، كان يضن أن الجزائر إن استقلت سوف تعيد له أراضيه، وها أنتم ترون بأم أعينكم تصرفاتها اتجاه المغرب، كره ما بعده كره، وما قرره ملكنا محمد السادس باستاناف العلاقات مع اليهود الذين كان نبينا محمد (ص) يبيع ويشتري معهم، إنه عين العقل، أن تضحي باعتراف أقوى دولة في العالم لصالحك من أجل مشكل آخر فهذا غباء ما بعده غباء وسيكون تكرار للخطأ الذي وقع فيه ملكنا المرحوم محمد الخامس، م ن هيسبريس
مثل الامارات البحرين تركيا ،طبعنا مع اسرائيل و من لم يعجبه الحال فليضرب راسه على الحائط و يعيش على نغمات خاوة خاوة …اي خاوة..الجزائر رتريد تمزيق المغرب..انا اتفرج يوميا على قنوات النهار البلاد والله الصحافة تصرح ان المغرب محتل و اننا بلد الذعارة و الحشيش و نسوا ان الدعارة موجودة في كل بقاع العالم…كرهت حياتي مع الجزائر و الله احس بالشمتة..لا لفتح الحدود ..و ان تم فتحها ستحاول الجزائر المستحيل من اجل زعزعة المغرب المظلوم.
هل هذه هي العروبة و الجوار …انسيتم عندما ساندكم المغرب ضد فرنسا لطرد الاستعمار ..انه نكران الجميل ..
نعم الف اسرائيل و لا للخونة..
اسراءيل قوة صناعية و مالية بامتياز و خاصة في الفلاحة ،انظروا كيف ردت صحاري فلسطين انها جنة،
اتمنی ان يستفيد المغرب من تكنولوجيتهم في الصحراء ،
نطلب من أعضاء الكنيست من جذور مغربية أن يتقدموا بملتمسات لرئيس الوزراء كي يسرع في إنشاء مشاريع كبرى في المغرب تعود بالنفع على البلدين و تقوي شوكتهم لمحاصرة المد الشيوعي و تبديد اطماعه استباقه في كل المجالات و خاصة المجال العسكري وأقترح على النواب في الكنيست من اصل مغربي التقدم بطلب انشاء مصانع للأسلحة لتزويد السوق الإفريقية و جر البساط من تحت أرجل بائعي الخردة الروسكوف..
تحية حارة للشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري الاحرار.لقد حان الاوان للمغرب ان يراعي مصالحه العليا وذلك لسبب بسيط ان دولة الجزائر اضارت ظهرها لدولة شقيقة المغرب و ما ربحنا منهم سوى الكراهية و المعاداة و معاكسة المغرب في صحراءنا ظلما و عدوانا.ولا ننسى الاعلام المأجور الجزائري الذي همه الوحيد السب و الشتم يوميا المغرب عبر قنواته الفضائية و في جميع برامجه.فلا تلوموا المغرب ايها الاخوة العرب فوق طاقتك لا تلام و خصوصا الفلسطنيين.فاعلموا ان سبب تفرقة الدول العربية مثل هذه الأنظمة الرجعية و الأنانية و الغرور و الاستقواء على بلد جار و شقيق.فالخاسر الاول هي القضية الفلسطينية التي فرطت في دول الخليج الشقيقة و المغرب و السودان الذي استفاد من الماضي حينما قسم بلدهم.فلتذهب دولة الجزائر و معها دميتها البوزبال لتحرير فلسطين و تناصر القضايا العربية.الاتحاد في القوة لا التقسيم.
أريد أن أشير إلى شيء غفل عنه المنددين بالتطبيع. المغرب كان أمام خيارين صعبين أحلاهما مر إما التطبيع بقابل المساندة الديبلوماسية الإسرائيلية الأمريكية حول قضية الصحراء بالضغط على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإما رفض التطبيع مقابل خسارة الصحراء بدعم جبهة البوليساريو تحت الطاولة وبلقنة المنطقة بأكملها والدليل هو تحرش كل من إعلام الإمارات والسعودية قبل أشهر على قضية الوحدة الترابية لما رفض المغرب التطبيع لدرجة عرض روبورطاجات تدعم في تأسيس الجمهورية الوهمية عبر السكاي نيوز والعربية وغيرها إضافة لتحرشات أخرى… كان هذا بمثابة رسائل واظحة حول ما ينظر المغرب ولكم في تقسيم السودان خير مثال لما إستغل إنفصاليو جنوب السودان العداء بين السودان وإسرائيل لتطبيع مع هذه الأخيرة والنتيجة تقسيم بلد عربي تحث صمت عربي بل وبتشجيع من بعض الدول العربية. خلاصة القول لولا غدر الدول المسلمة خصوصا الجيران الذين ينادون بسفك دماء إخوانهم لما إبتزتنا إسرائيل بخيار "إما معنا أو ضدنا" فلو رفض المغرب التطبيع لإرتمى المرتزقة في أحضانهم ولو تحت الطاولة كما يرتمون في أحضان روسيا قاتلة الشعب السوري
الى المعلق 43 و ماذا استفدنا من دولة الجزائر التي تدعي انها دولة إسلامية و عربية و امازيغية.السياسة مصالح و ليست عواطف.الجزايءر التي تدعي انها قوة عظمى تناصر المظلومين فاتذهب تحرر فلسطين و تناصر القضايا العربية.ماذا ربحنا من جار السوء سوى الكذب و المكر و الكراهية و المعاداة و السب و الشتم يوميا بابشع العبارات على القنوات الفضائية.العالم يتكلم لغة المصالح و الإتحاد و ليس التفرقة و التقسيم.نحن مع المصالح العليا لبلدنا و نبني مغربا قويا بكل أطرافه و الوانه.النظام الجزائري لا يرجى منه خيرا يا اخي العزيز.
تحيا اسرائيل حان وقت التفائل لخروج العرب من الازمات الاقتصادية الان اصبحت الدول العربية متفتحة بعد ربطها علاقة بين الدولة الاسرائيلية المعترفة بها دوليا
وشىء آخر بالنسبة للمنددين بالتطبيع وتجار الدين…الجزائر أكثر صهينة من الصهاينة والدليل أن هذه الدولة تنفق سنويا 10 مليارات دولار في التسلح أى في المرتبة الأولى إفريقيا وفي المراتب الأولى عربيا، لماذا لم تمد ولو أسلحة خفيفة للفلسطينيين رغم أنها تدعى مساندة تحرر الشعوب وتمد جبهة البوليساريو بجميع أنواع الأسلحة فالجزائر تتسلح فقط من أجل سفك دماء المغاربة وأحتلال وإستطان الصحراء تحت مظلة التظامن مع الشعب الصحراوي بينما أبادت عشرات الآلاف من القبائليين لما نادوا بالإستقلال!!! وإعلامها الذي يشبه لحد بعيد إعلام كوريا الشمالية بإتباع بروباغندا الحرب والسب والشتم والتحريض على سفك دماء المغاربة أي إخوانهم دينيا وعرقيا!!! فمن أكثر صهيونية؟ فهل رأيت يوما يهوديا ينادي بسفك دم أخيه؟ هؤلاء تعدوا الصهيونية بل وتجردوا من الإنسانية.
الرءيس تبون ملي يفيق ويعرف آخر الأخبار ايقول " يا إلهي كم لبثنا..!!??
إلى 44 مواطن
الذين يصوتون بالإعجاب لصالح التطبيع أناس براغماتيين يرون الأمور بمنظار عقلاني عكس المخدرين بالشعارات الظلامية والأخوة الإسلامية والقومية العربية التي لم نجني منها إلا الكوارث.
ماذا إستفاد المغاربة من مساندة الثورة الجزائرية غير الحقد والدسائس والخيانة.
هل نسيتم يوم سارع الحكام الجزائريون الخونة إلى مساندة المستعمر الإسباني ضد المغرب في حادثة جزيرة ليلى سنة 2002؟
أما الفلسطينيون فهم لا يعترفون بمغربية الصحراء ويقيمون علاقات مع إسرائيل وأخيرا رأينا سفير فلسطين بجارة السوء يؤيد مرتزقة البوليزاريو.
الكل يبحث عن مصالحه وكفانا من الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولتذهب شعارات الظلاميين وشعارات القومجيين إلى الجحيم.
مصلحة المغرب هي الأسمى ومرحبا بإسرائيل وأمريكا وكل من يساندنا، ولتذهب الأخوة المزيفة المنافقة إلى مزبلة التاريخ.
المغرب أضاع وقتا كثيرا محاولا ثني الجارة الجزائر عما تكنه له من عداوة مجانية لالشيء سوى لأن المغرب يسير إلى الأفضل بما يشيد من تقدم اقتصادي. وأصل مشكل الصحراء المغربية هو الجزائر جعل منه العسكر الجزائري ملهاتا للشعب الجزائري من اجل تخديره بما تسميه العدو المغربي لنهبه بكل أريحية وملأ حساباته الخارجية ومنفذا على للمحيط الأطلسي. أنا لا أرى أي مانع من تعامل المغرب مع إسرائيل لما فيه مصلحتنا سيما أنها كيان فرض نفسه بقوة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات كما يجب التذكير أن المغرب جهر بهذا عكس الجزائر التي تتعامل مع إسرائيل في الخفاء والدليل هو رقم معاملاتها الذي بلغ 9 مليار دولار. أما موقف المغرب من القضية الفلسطينية فهو ثابت ولابد من حلول سياسية لأن واقع العرب اليوم لا يمكنهم من مواجهة بغير هذا لأن اسرائيل تكنولوجيا قوية والعرب مشتتون بل ويتطاحنون فيما بينهم. والسلام.
… العالمية في يد اليهود ولا يعقل أن يضيع المغرب هذه الفرصة للاستفادة منها.
اليس من الأفضل جلب الخيرات و فرص العمل الى شباب المغرب و موريتانيا وكل البلدان الإفريقية ، بدل ما تصرخ به البوليزاريو و جنرالات الجزائر من الاستعداد للحرب والتخريب ؟.
…سلسلة القرارات الحكيمة للملكة المغربية.
لقد رفع المغاربة القرءان الكريم وتحالفوا مع اشقاءهم المويتانيين لاخراج الاسبان من ارض الاسلام وجمعوا شمل القبائل الحسانية.
ولكن الماركسيين المتحالفين مع المعسكر السوفياتي تحالفوا مع الإستعمار لتكريس حدوده وسلطوا الانفصاليين على الوحدويين واشعلوا الحرب بين الحسانيين.
كل بلدان الصمود والتصدي ضد اسرائيل دمرها حكامها لصالح اسرائيل ؛ وليس من الحكمة ان يضحي المغرب بمصالحه في انتظار السلام بين الفلسطينيين والاسراءليين.
وبتحالفه مع الولايات المتحدة سيردع عدوانية عسكر الجزائر ويحنب المنطقة حربا مدمرة.
منذ نعومة اظفارنا ونحن نسمع ان اليهود يسعون لبسط سيطرتهم من الخليج الى المحيط، و اليوم نشهد اكتمال حلمهم، فهنيئا لهم،
Bien que je respecte tous les avis, je suis foncièrement pour l''établissement des très solides rapports multi-formes avec Israel. Il y a environ 1 million d'Israéliens d'origine marocaine et l'écrasante majorité de ces marocains sont très amureux et fiers de leur marocanité. Ils ont aussi toujours été exceptionnellement utiles à leur mère patrie le Maroc. Donc, soyons simplement justes avec tous nos compatriotes. La Mère patrie a besoin de tous ses enfants. Depuis que je suis tout petit j'entends parler du drame palestinien et j'ai beaucoup d'affection pour les palestiniens mais je me dois aussi d'avoir des priorités claires. Ma patrie avant tout. Malheureusement, nous avons un voisin obsédé par nous contrarier et cette situation a tellement duré que ça prendra du temps avant que les mentalités ne changent. Alors nous pouvons continuer à espérer des jours meilleurs avec nos voisins comme nous pouvons passer à autre chose ce qui a été le choix des plus autorités du Royaume.
اسراءيل بلد دو تكنولوجيا متطورة الاستتمار الصناعي سيخلف فرص الشغل خصوصا من الاسراءلين من اصول مغربية الدين يحبون المغرب.
المغرب لم يستفيد من الجزاءر سوى الشر والسبب والشتم
هل هناك شركات مغربية تعمل في الجزاءر لا ..عكس الدول العربية الأخرى المرحب بهم الإمارات تونس مصر حتى السوريون … المغاربة ممنوعون من الاستتمار في الجزاءر هم فقط عبيد كما يقول الحزاءريون انقسهم يعملون في البناء الزراعة ومحكورين و يسرقو ليهم ارزاقهم وياكلوهم
واش شفتي دبا الجزائر شنو درتي.
هنالك جملة للمغالطات نسمعها في هذه الأيام من قبيل أن الاستتمار هو مسألة دول في حين هو خاص وهو غالبا لأشخاص ولا أظن أن هؤلاء جدد…
تم فكرة أن التطبيع جديد وانه سيسمح ب…ب…
خارج التطبيع من اكبر الدول اقتصاديا في العالم؟
ا ليست لعدة بلدان علاقات عادية معها في المنطقة؟
ما أكثر ما حققته دول غير بترولية (اي بإمكانها الربح مع اي احد)؟ هل وصل أحد لمستوى اليابان كوريا الجنوبية …
غالب الظن أن كل هذه الهرولة هي لغرض معين هو الظهور بشكل معين " انجازات"…
في حين الكل يعلم محدودية أي أمر بما فيه الاقتصاد… لعوامل موضوعية. فهو لا يمكن أن يكون مبنيا على لا شيء في المقابل
آخر أمر في هذا الصدد هو سؤال "فلسفي" يمكن طرحه إلا وهو هل يجوز الوضوء بماء العطر …فمابالكم بدماء…
تحية وتقدير للشعبين الشقيقين المغربي و الجزائري.اعتقد ان هناك اناس عاطفيين اكثر من اللازم المصالح العليا لبلدنا اهم و اولى.بالله عليكم ماذا جنينا من النظام الجزائري سوى العار و الكذب و النفاق و الكراهية و السب و الشتم يوميا بابشع العبارات الدليل على ذلك اعلامكم المأجور و المتخلف هل سمعت يوما يهوديا يسب المغرب.النظام العسكري الجزائري الذي يدعي الاسلام يسب المغرب يوميا و يزرع الفتنة بين الشعبين و يحلل دم المغاربة هل هذا هو الاسلام عند العرب.النظام الجزائري يكن للمغرب الحقد هذه حقيقة تاريخية.من هنا نستنتج أن مصلحة الوطن اغلى من كل شيء.لو كنا فعلا. كما يقولون خاوا خاوا اخرج منهم احد و يقول الذي تفعلونه لا يمثلنا.وهل نحن المغاربة نسب الجزائريين في اعلامنا.السياسة مصالح و ليست عواطف.و هل سمعت الفلسطنيين يهتمون لقضيتنا رغم ما قدم المغرب من تضحيات نحن نريد مغربيا قويا بكل أطرافه و وحدويا.اتركوا العاطفة جانبا من فضلكم.فنحن مستعدون بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل وطننا و ملكنا الذي هو رمز قوتنا و وحدتنا.انظروا ماذا يقع في سوريا في العراق في ليبيا و الأمثلة كثيرة.
بارك الله في مولانا الملك محمد السادس نصره الله وحفظه من كل سوء ومكروه،على هذا الإنتصار الدبلوماسي الذي عجز عنه الكثير، ونحن مع التطبيع مع المسلمين وغيرهم. ومن قال عكس هذا فعليه بالدليل من شرع الله، ولا دليل له. لأن الشرع يرى هذا جائر. مرحبا بامريكا وأوروبا وإسرائيل في شتى التعاملات الإقتصادية والتجارية. ونفخر بملكنا وصحرائنا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي زمن نحن؟ تخلى المغرب بكل سهولة عن الذكريات الحزينة التي عاشتها أمة فلسطين.ليتتحق بمجرمي التطبيع.هذا عار.على.كما جاء في كتاب الله تعالى و.لن يرضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم.هذا ما نعيشه الان.لا يجب ان نعترف باسرائيل.مادامت تستمر في طغيانها و قتلها للمسلمين الفلسطينين
لا ضير في ربط معاملات اقتصادية مع الكيان الصهيوني و لكن العيب كل العيب هو الاعتراف السياسي بدولة اغتصبت أرضا ليست لها وهذا مافعله الملك محمد السادس مؤخرا لأن العلاقات الاقتصادية كانت قائمة منذ زمن بعيد.
لا ينبغي أن ننسى بأننا مسلمون قبل أن نكون مغاربة وربط علاقات المودة و الأخوة كما يقول البعض مع اليهود محرم شرعا.
ومن لا يعجبه أن يأخذ بالشرع فما عليه إلا أن يرى ماذا جنت مصر بعد عدة عقود من الاعتراف بإسرائيل سوى مساندة الطغاة ضد الشعب المصري.
أما بالنسبة للصحراء فهي أرضنا ونحن لسنا بحاجة لأن تعترف بها أمريكا فذلك لا يعني شيئا فكم من دولة مسلمة تعترق بها أمريكا وعملت على تقسيمها وتفتيتها ولكم في ليبيا و العراق خير مثال.
وأما اقتصاديا فالكل يعلم أن من يحتكر الاقتصاد في المغرب هي النخب الحاكمة و أي استثمار ستجيء به إسرائيل أو حتى أمريكا لن يكون له أثر كبير سوى ملء جيوب هذه النخبة.
في الأخير أرى أن بلدنا ماض للتقسيم ليس بسبب إسرائيل أو الجزائر بالدرجة الأولى ولكن بسبب مشاكلنا الداخلية بالأساس كغياب العدالة الاجتماعية و الرشوة و الفقر والقائمة تطول.
هل سيبقى شيئ بعد إسرائيل و بعد الفساد لتكون هناك حركية اقتصادية؟ هي قادمة لابتلاع كل شيئ لإنقاذ نفسها من الإفلاس. إسرائيل، عائلة ترامب و كوشنير سيضعون يدهم على الثروات بمبرر دفع مقابل الاعتراف بالسيادة. ألا تنظرون لغضب إسبانيا و روسيا؟ الكل يريد الحلب و السلب. الاعتراف و التطبيع حصان طروادة! تذكروا خرجة سيناتور أوكلاهوما الجمهوري في موضوع حقوق الإنسان. ضغط و لي الذراع! الكركارات كانت إخراجا مسرحيا يقف من ورائه من كان يريد أن يصل للتطبيع!شفير الحرب من دون السماح بها! يسهل الضغط و تمرير و تبرير التطبيع! روسيا تعارض الاعتراف الأمريكي كي لا يتم حسم القضية نهائيا و لتبقى تجارة السلاح الأمريكي و الروسي رائجة! نتنياهو صديق بوتين. هل سيتوسط لنا عنده لكي ننال اعتراف روسيا؟ اللوبي اليهودي قوي في فرنسا و اللوبي الفرنسي قوي في المغرب! هل سيضغط نتانياهو على فرنسا لتعترف لنا بالسيادة على الصحراء؟ ترامب علاقته مميزة مع بوريس جونسون! هل سيتدخل لديه ليعترف هو أيضا؟ سنشتري اللقاح الصيني من دون مراجعته! هل ستعترف الصين مقابل هذه الليونة و التساهل تجاه لقاحها؟ نحن دولة ديموقراطية. انشروا كل التعاليق!
مميزات المغرب كثيرة ومتعددة. ومشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية بالاخص كلها بسبب سوء تدبير الشان العام وسوء تدبير الشؤون المالية وتبديد ونهب المال العام. مشاكلنا في اهمال وسائل التربية والتثقيف.مشاكلنا في عدم الاخلاص والنزاهة والسعي وراء الاثراء الغير المشروع وحياة الرفاهية.مشاكلنا في تهميش فئات من المواطنين.مشاكلنا ليست بالضرورة من الجيران او الجبهة بل كلها آتية من داخلنا.يبقى على المغرب مع المتغيرات الطارئة ان يتغير جذريا.اسرائيل دولة ديموقراطية وقد حاكمت شخصيات كبيرة بالسجن والغرامة وذلك يعني ان شراكتها مع المغرب في الميادين الاقتصادية يجب ان تكون واضحة ليستفيد الجميع. العامل الفلسطيني في اسرائيل يتقاضى ما بين 70 و80 دولار يوميا وهذا يدل على اقتصادها المتين.
نعم للتطبيع مع إسرائيل
الخزي والعار لجار السوء والمكاءد منبع الشر .مرحبا بالجالية اليهودية في وطنها الام .المملكة المغربية.
الجزائر الكل يعرف حقيقتها
منذ عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي قامت بعراقيل فدخل المغرب من بابه الواسع،
اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، كذلك جيشت الدول لكي لا يقوم المغرب بتجديد الاتفاقية، لتشمل الصحراء، ونجح المغرب فيها
كذلك خط انبوب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب، والنتيجة كانت بعد ايام ان الدراسات قائمة.
كذلك عندما قام بتحرير الكركرات قامت الجزائر بالادانة لجعل المغرب انه بلد معتدي، والنتيجة اشادة ازيد من 80 دولة بالعملية،
واخيرا وليس اخيرا اعتراف امريكا بالصحراء لصالح المغرب.
ولا يتوانا الجزائر في جعل العراقيل امام المغرب الذي يدق مسامير في نعشه،
عوض ان تقوم الجزائر باسترجاع جماجم شهداءها وتوفير الموز والسميد وكيس الحليب تجدها منشغل بمشاكل المغرب اكثر من مشاكلها.
لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن مع إخواننا المسلمين في فلسطين المحتلة
مرحبا بالإستثمارات وتوفير فرص الشغل.. والخزي والعار لحكام جارة السوء التي ضيعت على شعبين شقيقين فرص التنمية والإزدهار
كصحراوي مغربي حر، اتمنى ان نستفيد حقا من مغارة بابا علي التي تكتنز الكثير من أجلنا، فالمغرب طبّع مع الاسرائيليين من اجل مصالح وظروف متعددة وتحتم عليه الحكمة السياسية ذلك (جالية مغربية يهودية مهمة في اسرائيل لا يمكن تهميشها، مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية… الخ)
القضية الفلسطينيية لها ايضا نصيب من الاهتمام في نظر الساسة المغاربة ولها حل وحيد وهو حل الدولتين، لكي ننهي عقود من الشتات الفلسطيني في العالم
هذا توجه المغرب، رفعت الاقلام وجفت الصحف
وكصحراوي حر احب الواقعية وأحيي بلدي المغرب على هذا القرار
اجي انت دبا قنعني بشعارت خاوة خاوة القدس…
وهي الا استقطبات إسرائيل شي مليون معطل مغربي للعمل ببلادها سيكون المعطلين شاكرين لها …. عاشت الصداقة المغربية الاسرائية و الصهاينة الحقيقيون هم العرب الخونة…..
المغرب سيصبح وجهة إقتصادية إفريقية مضمونة و مستقرة قريبة من أوروبا لأنه اليوم أصبح بلدا محميا لن يمسحه أي سوء، أكبر خاسر هو الجزائر التي أصبحت في عزلة دولية، بينما المغرب هو بلد مغري و سيصبح مؤثرا في إفريقيا بشكل كبير و لافت. إذا الجزائر اتجهت نحو التدخل العسكري سوف تخسر و تدمر عن آخرها في 40 دقيقة.
مرحبا بهم نحن لم تستفد شياء من القضية الفلسطينية سوى الصداع والتقهقر
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يعجز اللسان عن الكلام! و الله ثم و الله أصبحت استحي ان أتكلم في السياسة مع والدي ! كما نناقش و لكن منذ ليلة الخميس لا احد تجرأ و تكلم في هاد الوضوع !
لا حول و لا قوة لا بالله
إذا لم تستحي ، فاصنع ما شئت
استطيع ان اقول بكل اقتناع و عن تأمل و تفكير عميق ، ان الامة المغربية محظوظة جدا ، لأن الله جعلهم تحت حكم الاسرة العلوية .
فنحن متميزون عن كل الدول الاسلامية .
حلال على إردوغان حرام على المغرب.اقول لاتباع إردوغان لقد أصبح السفر سالكا لفلسطين فاذهبوا لتحريرها أم أنكم تحبون المولان روج في باريس ومراقص وكباريهات تركيا.كل من غسلتم دماغهم سينقلبون عليكم طال الزمان ام قصر.
لقد ناشد الملك محمد السادس الجيران الجزائريين خلال السنوات الماضية أكثر من مرة لفتح الحدود و التعاون و التحالف الاقتصادي بيننا بعيدا عن السياسية و مشاكلها لكنهم كمن يتحدث مع حيط، مصرون على العداء بل أكثر من ذلك قنواتهم كانت تجيب قائلة انه ليس لدينا شيء يستفيدون منه و أننا بلد الحشيش و أننا و أننا… من الكلام الفارغ. آن الأوان ليشق كل بلد طريقه و يتبع مصالحه ففي كل الأحوال من يكرهك يكرهك قبل و بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
مرحبا بالاستثمارات الإسرائيلية الأمريكية في
لي معجبوش و مراضيش يعيش في المغرب يخرج منوا
و نحن كشعب و شباب مغربي نراهن على تعاون مغربي إسرائيلي أمريكي مثمر …
مرحبا باصدقائنا اينما كانوا وكيفما كانوا
لا عزاء للحاقدين
العلاقة بين المغرب و اسراءيل استثناءية مقارنة بتلك التي تربط هذه الاخيرة بدول عربية اخرى بحكم العلاقات التاريخية الموجودة بين اليهود المغاربة و اخوانهم المسلمين بالمغرب.ناهيك على ان اكبر جالية يهودية باسراءيل و التي تقدر بحوالي مليون نسمة اي خمس سكان اسراءيل يحملون الجنسية المغربية.
و تعتبر الجالية اليهودية المغربية باسراءيل من اقوى الجاليات الاخرى و لها تاثير واضح في المشهدين السياسي و الاقتصادي باسراءيل. و هذا ربما سيصب في صالح المغرب باعتباره بلدهم الثاني تربطهم به روابط تارخية و وجدانية و روحية.
لا بارك الله في صفقاتها وكل نا يأتي منها وأنا أبرأ الى الله من هذا التطبيع وهو لا يمثلني ولا أقبله وحسبنا الله ونعم الوكيل
كل الأمم وحتى الدول العظمى تبحث عن تحالفات من أجل مصالحها ولهذا على المغاربة أن يفتخروا بإنجازات الدبلوماسية المغربية الأخيرة وأن لا ينجروا وراء سراب الخرافيين الذين ضد التطبيع.
عليكم أن تعرفوا أن مغربنا مهدد من طرف جار عربيد وحقود وناكر للجميل لم تنفع معه اليد الممدودة ويستعمل جميع الطرقات لإضعاف المغرب بما في ذلك تحالفه مع المستعمر الإسباني ضد المغرب في حادثة جزيرة ليلى سنة 2002.
مرحبا بالتعاون الإقتصادي و العسكري و التكنولوجي بين المغرب و الشعب الإسرائيلي الشقيق خاصة أهلنا اليهود المغاربة الإسرائيليين. مصلحة الأمة المغربية أولا و أخيرا.
ضربة موجعة لنظام الكابرانات و ربيبتها البوليساريو
والله مانكره نشوف إسرائيل تحل سفارة فالعيون. و تعترف بمغربية الصحراء. و نصبحو دولتين صديقتين . نلقاو الخير معاهم و مالقاوش الخير مع شي بعض الدول العربية الإسلامية غير الله يهديهم.. تحية لإخواننا اليهود المغاربة
كان الاستعمار التقليدي يجلب جنوده لاستعمار بلد آخر إلا اسرائيل هي تحتل البلدان و تنهب ثرواتها بايدي حونة الداخل .
الفلسطينيين مطبعين مع اسرائيل وانتم واجعكم راسكم اش واقع الم تكن درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي الم يقم الرسول الكريم بزيارة لابن يهودي مريض كفاكم نفاق اسرائيل امر واقع بتطبيعكم او بغير
السفير الفلسطيني في الجزائر لا تنسى رفع الخرقة النجزة نتاع بوليزبال مرة اخرى
الى المعلق البوهالي.ادالعديد من بذور الخضروات التي تستهلك تأتي من إسرائيل والعديد من البرامج التكنولوجية.لا تكن مغفلا.عليك بالصوم لكي تكون متأكدا مئة بالمئة من انك مقاطع لإسرائيل ولا تخون فلسطين.
نعام لكل نعمة وبسرعة.
العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست غريبة ، إنها موضوع طبيعي تمامًا! المغرب ليس لديه مشكلة مباشرة مع إسرائيل. لدى غالبية دول العالم والدول الإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ، بينما تشجع إسرائيل دولتنا في جميع المجالات. العلاقات الدبلوماسية السيئة القائمة هي تلك التي لدينا مع الجزائر! إسرائيل وإسماعيل إخوة وابنا إبراهيم. كل دول العالم تريد أن تتمتع بعلاقات طيبة وجيدة فيما بينها. نريد مغربيا زاهيرا في كل الخبرات.
لقينا الخير فاليهود ولم نلقاه في دم جلدتنا وجيراننا اتذكر عندما هجم البوليزاريو الكركرات خرج اليهود ليل نهار سهرانين بحيفاء و تل ابيب حاملين اعلام الوطن المغربي يصرخون ويناشدون بالصجراء حتى دمعت عيني وانظروا في اليوتوب تحية لك بن يامين ناتانياهو عن مجهوداتك الجبارة تحية للرجل الكبير السيد دونالد ترامب اليهود لم ينسوا بلدهم ولم ينسوا الخير بناء على الاصول العريقة بحكمة المغفور له الحسن الثاني والنابغة محمد السادس الله ينصروو ويطولبنا عمرو فعلا تعلموا الاسلام من المغرب قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لكي تتقاتلو , ان اكرمكم عند الله اتقاكم الدين رحمة والله رحيم وكما خلق المسلمين خلق اليهود قبلهم وخلق الشعوب باكملها ومن ياتي فيهم بحكمة فهو الذي يسود .شكرا هسبرييس
كثيرا من الناس ينكر علي المغرب تطبيع مع إسرائيل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتاجير ويتعامل مع الكفار ومع إسرائيل فما المشكلة من تطبيع
"وكشف العلمي في هذا الصدد أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للمواد الفلاحية والالكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها."
كفى من أسواق المناطق الحرة.
المغرب يتقدم من مستهلك إلى منتج ووصل درجة مصنع متواضع.
بعد السياحة، نقل الصناعة والتكنولوجية أو طرد تركيا وتبديلها بإسرائيل في السوق الحرة.
في إسرائيل أكثر من مليون مواطن من اصل مغربي وهؤلاء لهم الحق الكامل والغير منقوص في حق الجنسية المغربية لانهم مغاربة وهم جزؤ من حكومة اسراءيل فاين المشل؟
لهم الحق في الدعوة الي بلدهم المغربة مع كامل حقوقهم التاريخية
نعم للتطبيع مع إسرائيل وقطع العلاقة مع الكيان الجزاىءري العدو والحدود تبقى مغلقة معم الى الابد
ماذا فعلت لك الجزائر، ألم يتبين لك انك و مغربك كنتم على خطأ؟
كنتم تطالبون الجزائر بالصحراء و ها هي أمريكا هي من سلمتها لكم، منذ 40 سنة وانتم تسبون و تلعنون الجزائر صبح مساء و القرار بيد أمريكا، اذن كان من المفروض ان تطالبوا أمريكا بالصحراء و ليس الجزائر أليس كذلك؟
و الله لن تنالوا شيئا لا من امريكا و لا من الكيان الصهيوني و لكم في مصر و الأردن و من سبقوكم خير مثال على ذلك
اليهودية ديانة توحيدية نزلت
قبل الإسلام. واليهود المغاربة معروفون بإخلاصهم لوطنهم المغرب. فمرحبا بهم.
في السابق كنت أعمل في مطعم بدولة أوروبية و الكثير من المرات إلتقيت بيهود اسرائيليين من أصل مغربي يحبون المغرب كثيرا حتى من رآهم يظن أنهم مغاربة أكثر مني و لما أقول لهم أني مغربي يفرحون كثيرا و يخلولي pour boire hhh
مرحبا بإخواننا وأبناء اعمامنا وأ صدقاءنا الإسرائيلين. مرحبا باليهود المغاربة في بلدهم الأصلي. حظ سعيد للصداقة المغربية الإسرائيلية.
علاش كاتقولو الرباط وتل أبيب؟ كملو خيركم وقولو الرباط والقدس ياك ترامب اعترف بها عاصمة و فيها كاين البرلمان والحكومة
شوهتنا شوهة، أصبحنا أضحوكة العالم، احتلال مقابل احتلال هكذا عنونت الصحافة الأمريكية مقالاتها، الخزي و العار لكل من طبع و طبل للتطبيع، المخزن لا ملة له تسلط علينا منذ قرون، هو حليف للصهاينة من زمان لكنه جاهر بها لفرط حماقته و غطرسته.
إنتهى عهد النفاق والعواطف والشعارات. لقد ضيعنا وقتا طويلا مع قضايا لا تهمنا وأصحابها خانوها وهناك من يتاجر بها وحتى أن بعض الدول جعلت من إسرائيل عدوا لقمع المعارضة. فعوض أن يقف معنا العالم الإسلامي والعربي كما نقف معه لتجنب البلاد من التقسيم تراهم يسارعون في العداء لوحدة البلاد. فتركيا طبعت مع إسرائيل ولها عدة إتفاقيات والسياحة وهي الآن دولة قوية تحترم سيادة أراضيها وكل من تطاول على سيارتها يواجه بقبضة من حديد وبمباركة حتى الدول العضمى لأنها صمام الأمان في الجهة الشرقية للغرب، وكذلك شمال إفريقيا التي تسبب في إشعال فتيل الحروب فيها القدافي وجينيرالات الجزائر الذان يتشتركان في تأسيس البوليزاريو، وبطبيعة الحال مع راعيتهما الروس .
tant mieux a bas avec les arabes qui veulent nous distabiliser
إسرائيل بلد التكنولوجيا والعلوم الحقيقية و المغرب لن يجد أحسن من اليهود لتطوير ميدان التعليم في منظومتنا التربوية المتخلفة .
أسرائيل هي من كانت وراء صناعة السلاح التركية و طائراتها المسيرة . و أنا أستغرب لماذا كل شيء حلال على تركيا تجده حراما على المغرب !!!
القضية شرعية عقدية، غير مرتبطة بشخص أو جيل أو شعب،
الى متى الغفلة ؟ الى متى تتوحد الأمة المسلمة؟ كل التعاليق لها توجه دنيوي زائل.
Le secteur des biotechnologies, notamment les biosimilaires, la recherche biomédicale sont des pistes prometteuses a explorer pour y investir…