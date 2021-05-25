إسرائيل تصل إلى المناعة الجماعية ضد الجائحة

صرحت خبيرة إسرائيلية في مجال الأوبئة، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وصلت إلى “مناعة القطيع” ضد فيروس “كورونا”، وبأنه لا توجد حاليا حاجة ملحة إلى تطعيم الأطفال.

ونقل موقع “واي نت” عن جيلي ريجيف يوشاي، رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي، قولها: “وصلنا إلى مناعة القطيع دون تطعيم الأطفال، ولا يوجد مبرر ولا حاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم”.