إسرائيل تصل إلى المناعة الجماعية ضد الجائحة

إسرائيل تصل إلى المناعة الجماعية ضد الجائحة
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:32

صرحت خبيرة إسرائيلية في مجال الأوبئة، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل وصلت إلى “مناعة القطيع” ضد فيروس “كورونا”، وبأنه لا توجد حاليا حاجة ملحة إلى تطعيم الأطفال.

ونقل موقع “واي نت” عن جيلي ريجيف يوشاي، رئيسة وحدة علم الوبائيات المعدية في مركز شيبا الطبي، قولها: “وصلنا إلى مناعة القطيع دون تطعيم الأطفال، ولا يوجد مبرر ولا حاجة للإلزام والضغط من أجل تطعيمهم”.

إسرائيل تطعيم الأطفال فيروس كورونا مناعة القطيع

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‫تعليقات الزوار

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  • mda
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:37

    اخبار اسرائيل و الجزائر لا تهم المغاربة…

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  • السلام لفلسطين
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:40

    ونتمنا المناعة لجميع المسلمين إنشاء الله

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  • EL ALAMI
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:43

    وصلت الى المناعة الجماعية ضد كورونا اكيد. لكن االاخطر هو إيجاد لقاح يمحي من وجه الارض الصهييونية التي تذهب بارواح ابرياء والعالم واقف وقفة متفرج.الصهيونية اخطر من اي وباء عرفته البشرية جمعاء.اين انتم يا علماء الأحياء نريد منكم لقاح لمحو الصهيونية سارعوا والعالم سيشهد لاختراعكم.

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  • الريفي
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:47

    الاسرائيليون لم و لن يقوموا بتلقيح مواطنيهم لأنهم ليسوا حمقى. إنه تصريح صادق. ها المعقول بدى يبان و الفاهم يفهم.

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  • هشام
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:47

    إسراءيل تصل الى مناعة قطيع مع شعوب عالم ومع الله بقتل أطفال وشيوخ ونساء وتدنيس معابد الله

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  • عمران
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:49

    الاصل وعين العقل لا يجب تلقيح الاطفال هم من سوف يحمل المشعل بغض النظر عن مناعتهم القوية لا نعرف الى حد الان مضاعفات التلقيح المستقبلية لهدا سخصيا لا افضل تلقيح الاطفال

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  • محمد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:49

    أعتقد أن 93 خبير وطبيب الذين رفعوا دعوى قضائية الى محكمة العدل الدولية لأجل منع تطعيم الاطفال في اسرائيل قد نجحت بالفعل بعد هذا الخبر. والغريب ان الاعلام الرسمي للدول لم يتحدث نهائيا عن هذا الامر.

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  • خالد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:53

    بطبيعة الحال الكل يسعى لبقاء النوع الاسرائيلي الصهيوني و حمايته من الانقراض.. لكن من يحميهم من مقاومة شعب مظلوم و مقاومة شرسة؟؟!!!

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  • إلى أين وصلنا نحن؟؟
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:53

    إسرائيل وصلت إلى مناعة القطيع و المغرب وصل إلى ممنوع العمل

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  • لا أحب المعتدين الظالمين
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:55

    إ نشاء الله إبادة جماعية لكل صهيوني.

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  • من روما
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:56

    إن الجائحة من صناعتهم فهم معروفين بمكرهم لكن الله لهم بالمرصاد استغلوا الوضع وارادو الفتك باخواننا في غزة لكنهم لم يعلمو بأن هناك رجال قوامون عاهدو الله ولم يخلفو عهده

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  • إذا وصلت
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:56

    * إذا وصلت إسرائيل إلى المناعة الجماعية ضد جائحة كورونا ، ليس بفضل اللقاح ،
    و إنما بالرعب الذي أحدثه الفلسطينيون . إن المستوطنين كانوا يرون الموت المحقق
    أمام أعينهم .

    * خلال 11 يوما من الحرب ، أستشهد أكثر من 200 من الفلسطينيين ، مقابل مقتل
    10 مستوطنين فقط (ربما كانوا ضحايا كورونا و لم يموتوا بسبب الحرب ) .

    * إن الإعلام العبري لا يقول الحقيقة خوفا من نزوح المستوطنين إلى بلدانهم الأصلية .

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  • سكفاندري
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 11:57

    “If I don’t steal your house someone else gonna steal it” : Israeli proverb.

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  • يزيد
    الثلاثاء 25 ماي 2021 - 12:00

    لعنة الله عليهم

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