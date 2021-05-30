إسرائيل تضع شروطا قبل السماح بإعادة إعمار غزة

اشترطت إسرائيل اليوم الأحد الإفراج عن اثنين من مواطنيها وإعادة جثتي جنديين إسرائيليين لكي تسمح بإعادة إعمار غزة، بعد الدمار الذي أصاب القطاع خلال تبادل القصف بين فصائل فلسطينية والجيش الإسرائيلي على مدار 11 يوما في وقت سابق الشهر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي عقب محادثات أجراها في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، حسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكتروني.
ونقلت الصحيفة عن أشكنازي قوله: “لن تسمح إسرائيل لحركة حماس باستخدام إعادة إعمار قطاع غزة لبناء قدراتها العسكرية”، وأضاف أن إسرائيل لن تسمح كذلك بإعادة الإعمار دون التوصل إلى حل من أجل الإفراج عن مواطنين إسرائيليين اثنين، وإعادة رفات جنديين قتلا في حرب غزة عام 2014، إذ يُعتقد أن “حماس” تحتفظ بها.
وكان أشكنازي غادر القاهرة عصر اليوم الأحد عائدا إلى إسرائيل، بعد زيارة قصيرة إلى مصر استغرقت عدة ساعات، بحث خلالها مع شكري آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.
يشار إلى أن زيارة أشكنازي هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ 13 عاما.
عظام الإسرائيليين عزيزة على إسرائيل و تفعل المستحيل من أجل رفاث أمواتهم بينما حكامنا و أنظمتنا و جنودنا ليس شيئا أرخص عندهم من المواطن العربي المغلوب على أمره.
للطغاة يوم عسير عند الله قال تعالى إنَّ جهنمَ كانت مِرصادا للطاغينَ مئاباً لابثينَ فيها أحقاباً.
Israeli : “God promised us this Land”,
Me : ” I did not know God was a state agent”. Free Palestine from the river to the sea.
الصهاينة يريدون كل شيء مجانا . ولا يعطون شيءا. هذه شروط المنتصر . لكنكم انهزمتم يا جبناء وما عليكم الا الانصياع بشروط المقاومة حتى وان ساندك ودعمك الغرب وصهاينة العرب .
دمروا غزة و قتلوا الاطفال و الشيوخ و يشترطون…. إن لم تستحيي فاصنع ماشئت