إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع "مملكة بوتان"

أقامت إسرائيل علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان؛ الواقعة شرقي جبال الهيمالايا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، أنه يرحب بهذه الخطوة، وقال مكتبه : “نحن على اتصال مع دول أخرى تريد إقامة علاقات دبلوماسية معنا”.
وبحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فقد جرت مراسيم التوقيع في المقر الرسمي للسفير الإسرائيلي بجمهورية الهند.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، إن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان تظهر أن “دائرة الاعتراف بإسرائيل آخذة في الاتساع، وهذا يمثل خطوة أخرى على طريق تعميق العلاقات الإسرائيلية في آسيا”.
وحتى الآن لم تقم غير 53 دولة علاقات دبلوماسية مع مملكة بوتان، وتتبع البلاد نفسها، منذ بضعة أعوام، توجها حذرا نحو الانفتاح على الدول الأخرى.
إلى صاحب التعليق "طارق المصري" أنتم الذين جلبتم الذل والمهانة إلى الأمة ومؤامراتكم مع النظام الجزائري المستمرة للإضرار بالوضع المغربي.. وعبد الناصر الذي تفتخرون به ماذا جلب لمصر من عنترياته الدونكيشوتية سوى جلب الهزيمة تلو الأخرى.. ومن أتى بالسيسي إلى الحكم أليس أخواله الصهاينة.. الخيانة تجري في عروقكم
العصابة الحاكمة في الجزائر متورطة في قتل الشعب في العشرية السوداء ولذلك تحاول حماية نفسها بالبحث عن اي مبرر خارجي لتلهية الشعب الجزائري المغلوب عل امره
الى المعلق 5:طارق المصري….انتم ونظامكم العميل من عملتم على تشتيت الدول العربية والاسلامية وكان البزنيس ضارب الاطناب في القضية الفلسطينية انتم من تخنقون المواطنين الفلسطينيين عند معبر رفح حتى من ابسط حق انساني وهو الحق في التطبيب حتى وان لاح مواطن فلسطيني اعزل فالرصاص قاتل من طرف جنودكم الخونة وان كان خنزيرااااا صهيونيا فالحذر واجب واللباقة هذا حال الانظمة الديكتاتورية منذ السادات مرورا بمبارك الممثل البارع لم تشهد ام الدنيا ما يشفع لها من ميزة سوى هزيمة لاخرى….!!!
من تسبب بالهزيمة المذلة آنذاك كان هو عبد الناصر و أمثاله من دعاة القومية العربية أصحاب الشعارات الحماسية فقد حصد عداء الممالك الخليجية و المملكة المغربية لأنه كان يعتبرهم "عملاء للاستعمار" و "خونة" ينبغي الإطاحة بهم…اليوم حين نقارن تلك الدول بمثيلاتها التي سارت على دربه يتضح الفرق : تقدم مستمر عند هؤلاء و لاشيء غير الخراب و الحزن عند أولائك بل إن أحد تلك الأنظمة "التقدمية" -و قد صدمت بذلك- لديهم تهمة الفسق و التحريض على الفجور كتهمة تؤدي بك إلى السجن؟!! عبد الناصر ومن معه لم يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية التي كانت أمامهم و أنت تعرف مصير مصر كيف كان يبدو لولا تدخل المشير السيسي في الدقائق الأخيرة
تهافث المغتصب الصهيوني الاسرائيلي على ممالك او دويلات من قبيل بوتان يعجز الكثير عن تحديدها جغرافيا للاعتراف به..دليل على ازمة وجود واعتراف يعيشها المحتل الارهابي..ولو اعترفت به دول العرب اجمع..فلسطين حرة ابدية.
اتق الله يا ابنادم! وًمن قال لك ان اسماء الملائكة اسرائلية و العكس هو الصحيح
اذا كان الموضوع عن العلاقات الانسانية و الاقتصادية فليبق كذلك و لا ندخل امور الدين و رب العزة في اسماء لا تدري فيها شيئا و تكون قد تقولات على رب العامين الذي يراك و يسمعك و قادر ان يرسل عليك رجزا بقولك
استغفر ربك و قبل الخوض في الحديث عن اشياء لا ندري فيها شيئا فليكن الصمت حكمة لك
استغفر الله العظيم
احث القراء قبل وضع اي تعليق ان يكونوا عقلانيين و اقرب للصواب انا الترهات فلا هدف لها
يا طارق يا مصري الشروق الجزائرية أو المصرية هي أبواق تلك الأنظمة ولن تجد الحرية التي تكتب فيها هنا لدى تلك المنابر التي تكتم أنفاس المواطنين الأحرار في البلدين ومقارنة بسيطة بين عهد فاروق الملكي وعهد الانقلاب العسكري الذي قاده ما يسمى بالضباط الأحرار وما تلاه من اعتقالات ومصادرة للأملاك وقتل للمواطنين وهزائم مع إسرائيل… والذي يجمع مصر والجزائر هو تحكم العسكر في كل مفاصل الدولة والمواطن آخر من تهتم به مثل هذه الأنظمة المقيتة التي لا يخجل أمثال طارق المصري في الدفاع عنها
إلى المحترم محمدين أحترم رأيك في أى شىء إلا التدخل فى الشأن الداخلى فى مصر أتقبل أن أتدخل فى شؤونكم الداخلية وتعليقاتى فى جريدتكم المحترمة إلا رد فعل يخص بلدى إذا كان العسكر لم يروقوا لكم فهذا شأنكم الحكومة مصرية والشعب مصرى فلماذا التدخل يا برنس
تحية طيبة عطرة إلى المعلق رفم 13 (محمد العربي الأمازيغي.). قول حق و الحق يقال . الكيان الصهيوني يعيش و يعرف جيدا جيدا أنه يعيش أزمة هوية و وجود. مهما قتل إخوتنا غي فلسطبن و مهما هجر و مهما حاصر و مهما حول قلب التوازن الديموغرافي لصالحه و بشتى الوسائل الشيطانية. فهو إلى زوال. أنا كمغربي حر. بريء من كل تطبيع مع القتلة. مع السفاحين. مع مشردي الأبرياء. مع محاصري أهلنا في غزة. مع من أحرق العباد و البلاد في غزة. لن أذكر مجزرة صبرا و شاتيلا. لن أذكر العدوان على عزة أعوام 2008 و 2012 و 2014. لأن عدوان الصهاينة ممتد في الزمان و المكان. أخيرا أقول للمنافقين و للمتملقين و المزمرين من بني جلدتنا لا عزاء لكم. أنما النصر من عند الله. و ما الحياة كلها ألا ساعة.
14 – Ahmed zine
مذكور في سفر الخروج في التوراة أن الله تعالى إسمه أدوناي Adonay ويتكلم باللغة العبرية ولوحة الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى Moshe في جبل الطور والتي مانت عبارة عن لوحين من حجر الجبل مكتوبتين باللغة العبرية أيضا، والملائكة لديهم أسماء عبرية مثل، عزرائيل Ezreal، جبريل Gabriel، ميكائيل Mikaël، إسرافيل Israfil، رضوان Radovan، رافاييل Rafaël.
العجيب أن الملاك الوحيد الذي لايحمل إسما عبريا هو لوسيفر Lucifer والذي سيصبح بعد تمرده على الله تعالى وخوضه ثورة في السماء هو الشيطان بعدما سيلعنه بالنجمة الخماسية الملعونة Pentalpha وهي نفس النجمة الموجودة في العلم المغربي والتي حولت لوسيفر من ملاك وسيم إلى شيطان بشع يقال أن تلك النجمة زرعت روحا أنثوية نجسة في لوسيفر ووقعت لديه ظاهرة مايسمى بالماندالا Mandala وهي تداخل وتلاحم الروح الذكرية مع الروح الأنثوية في الجسد الواحد مما جعل لوسيفر يتحول إلى مسخ شيطاني ولكنه يستحق ذلك لأنه تمرد على ربه ومن يتجرأ على التمرد على الجليل القدوس تبارك وتعالى تبارك اسمه.
هذا ماهو مكتوب في التوراة والله أعلم وأحكم ولله تعالى عز وجل في خلقه شؤون.
إسرائيل تقيم علاقات مع مجموعة من الدول تحت الطاولة من زمان الان أصبحت تخرج العلاقات الى العلن ما بقى ما يتخبى حتى الفلسطينيين لهم علاقات اقتصادية مع الإسرائيليين
العالم مبني على المصالح و هاد الشي اللي كاين
رسالة للنظام العسكري ولأبواقه وعشاقه في الجزائر ممن ينعتون المغاربة بالخونة.
سواء كنا مع أو ضد التطبيع، فان اسرائيل لم تسعي يوما لتقسيم المغرب وتمزيقه كما فعلتم طوال أربعين سنة عبر دعمكم للكيان الانفصالي.
اسرائيل لم تسئ للمغرب كما تفعلون صباح مساء، ولم تشرد مئات الالاف المغاربة وتطردهم وتقطع أرحامهم.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتاجر مع اليهود ويتعامل معهم رغم الاختلاف العقائدي والديني.
ان كنتم فعلا تريدون دعم فلسطين وتحبون فلسطين، فادعموها بالسلاح وبالمال كما تفعل ايران وسوريا مع حزب الله، هذا هو الدعم الحقيقي، أما الدعم الصوري الفايسبوكي، فلا يختلف عن الدعم العربي الذي يقتصر على الاجتماعات الوزارية والبيانات التنديدية..
إسرائيل مثلها مثل الجمهورية الصحراوية المزعومة تبحث بدون كلل أو ملل عمن يعترف بها كدولة. ما بني على باطل فهو باطل.
هاد مملكة بوتان لي معمري سمعتها وقيلا عندها العقل على جراننا الزينين
واسفاه من خلال قراءتي لجريدة الشروق اليومي الجزائرية كشفت عن بعض النقاب لحرب 67 النكسة على لسان جنرالات إسرائيليين أن المملكة لها دور كبير فى إنتصار إسرائيل على العرب ومنها مصر وكانت إسرائيل تدفع المقابل للمغرب نظير التجسس ولكن بما أن الموضوع شرحه يطول لامجال للتفاصيل بمعنى زواج المغرب وإسرائيل زواج أبدى لايشرع له بالطلاق وهذا ما نعيشه فى أرض الواقع اليوم
إذا كانت العربية لغة أهل الجنة ..لماذا كل أسماء الملائكة عبرية ؟..إسرائيل إسرافيل جبرائيل مهكائيل ميكائيل عزرائيل
إلى التعليق رقم 6 محمدين أولا أنت لست وصى على أحد أترك نصائحك لنفسك ثانياً أدخل على جريدة الشروق اليومي وتأكد ثالثاً سواء كان عبد الناصر أو الرئيس السيسى فهذا شأننا ليس لك دخل فيه نحن لا نتدخل في شؤونكم الداخلية رغم متابعتى لها من خلال جريدتكم هذه نصيحة منى أن تنتبه لنفسك ولبلدك وتلمودك فهمت يابرنس ولا أقول كمااااان
و متى تعترف باقي الدول بالدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس ما قبل سنة 1948, الآن عرفت و كنت اعرف أن مصالح الدول فوق كل شيء.