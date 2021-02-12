إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي

فور وصول أعضاء الوفد المغربي الدبلوماسي إلى إسرائيل، للشروع في العمل بمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، تم اصطحابهم إلى المشفى لتلقي التطعيم من فيروس “كوفيد-19”.
وقد تلقى أعضاء البعثة الدبلوماسية الجرعة الأولى من التلقيح بمستشفى هداسا في أورشليم بالقدس.
وقد وصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء المنصرم، عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، رفقة الطاقم الدبلوماسي، للشروع في مهمتهم الدبلوماسية، وسط ترحيب كبير من طرف السلطات بالدولة العبرية.
وقد عملت إسرائيل على تطعيم 1400 من أعضاء السلك الدبلوماسي، بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة.
الناس ما كايلعبوش لي عندو عندو هاذو هوما لي خدمو بالعلماء ديالهوم والصناعة والاقتصاد والاختراعات ويجي واحد باقي يستورد الحليب والبيض ويقول لك لم التطبيع ؟؟
رغم اختلافنا في الذين، فمرحبا بإسرائيل من طنجة إلى لكويرة، وبعدا لقوم لم تفهم مقاصدهم وكثرت عداوتهم رواسب الحقبة الجاهلية وقادة من طينة هولاكو قيادة من العجزة تجاعدهم تشهد على طعنهم في السن.
هاذو هما العلاقات .ماشي مع بعض الجيران المسلمين( sic).والعلاقات مع اليهود ماعمرها كانت حرام.( لكن دينكم ولي دين).
لقينا الخير فإسرائيل متلقيناه فجيرانا .
و نعم الاخلاق و روح العلاقات وعندهم الزهر لقاح فييزر
VIVE L’AMITIÉ MAROCO-ISRAÉLIENNE. ON N’A PLUS BESOIN DE 3OROBBANE
لقد دمعت عيني من فرط حنان اسرائيل
اخواننا الإسرائيليين
بعد التحية والسلام الخير مع أمة تعمل وتكد وتجتهد افضل من أمة همها الوحيد هو الاحباط وعرقلة الاخر السي بيوض رجل المهام صعبة لعنه الله هو وجميع الطاقم بإدن الله