إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي

فور وصول أعضاء الوفد المغربي الدبلوماسي إلى إسرائيل، للشروع في العمل بمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، تم اصطحابهم إلى المشفى لتلقي التطعيم من فيروس “كوفيد-19”.

وقد تلقى أعضاء البعثة الدبلوماسية الجرعة الأولى من التلقيح بمستشفى هداسا في أورشليم بالقدس.

وقد وصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء المنصرم، عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، رفقة الطاقم الدبلوماسي، للشروع في مهمتهم الدبلوماسية، وسط ترحيب كبير من طرف السلطات بالدولة العبرية.

وقد عملت إسرائيل على تطعيم 1400 من أعضاء السلك الدبلوماسي، بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة.