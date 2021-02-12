إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي

إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي
صورة:أرشيف
الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:03

فور وصول أعضاء الوفد المغربي الدبلوماسي إلى إسرائيل، للشروع في العمل بمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، تم اصطحابهم إلى المشفى لتلقي التطعيم من فيروس “كوفيد-19”.

وقد تلقى أعضاء البعثة الدبلوماسية الجرعة الأولى من التلقيح بمستشفى هداسا في أورشليم بالقدس.

وقد وصل إلى إسرائيل، يوم الثلاثاء المنصرم، عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي، رفقة الطاقم الدبلوماسي، للشروع في مهمتهم الدبلوماسية، وسط ترحيب كبير من طرف السلطات بالدولة العبرية.

وقد عملت إسرائيل على تطعيم 1400 من أعضاء السلك الدبلوماسي، بمن فيهم دبلوماسيون من دول المنطقة.

اسرائيل التلقيح كورونا مكتب الاتصال المغربي

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‫تعليقات الزوار

8
  • جمال
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:20

    الناس ما كايلعبوش لي عندو عندو هاذو هوما لي خدمو بالعلماء ديالهوم والصناعة والاقتصاد والاختراعات ويجي واحد باقي يستورد الحليب والبيض ويقول لك لم التطبيع ؟؟

    27
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  • محمد مداني
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:21

    رغم اختلافنا في الذين، فمرحبا بإسرائيل من طنجة إلى لكويرة، وبعدا لقوم لم تفهم مقاصدهم وكثرت عداوتهم رواسب الحقبة الجاهلية وقادة من طينة هولاكو قيادة من العجزة تجاعدهم تشهد على طعنهم في السن.

    13
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  • شرف 58
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:23

    هاذو هما العلاقات .ماشي مع بعض الجيران المسلمين( sic).والعلاقات مع اليهود ماعمرها كانت حرام.( لكن دينكم ولي دين).

    24
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  • الخير فالبراني
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:31

    لقينا الخير فإسرائيل متلقيناه فجيرانا .

    10
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  • مصطفى
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:36

    و نعم الاخلاق و روح العلاقات وعندهم الزهر لقاح فييزر

    7
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  • OUJDIshalom
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:44

    VIVE L’AMITIÉ MAROCO-ISRAÉLIENNE. ON N’A PLUS BESOIN DE 3OROBBANE

    7
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  • محمد
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:48

    لقد دمعت عيني من فرط حنان اسرائيل

    3
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  • youssefchaouqi0
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:57

    اخواننا الإسرائيليين
    بعد التحية والسلام الخير مع أمة تعمل وتكد وتجتهد افضل من أمة همها الوحيد هو الاحباط وعرقلة الاخر السي بيوض رجل المهام صعبة لعنه الله هو وجميع الطاقم بإدن الله

    -1
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