إسرائيل تنفي استعمال لقاحات منتهية الصلاحية

إسرائيل تنفي استعمال لقاحات منتهية الصلاحية
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 29 يناير 2021 - 20:45

قال حيزي ليفي، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن الخبر الذي نشره موقع “واينت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، بشأن كون تطعيمات كورونا في بعض البلدات العربية منتهية الصلاحية، “لهو خبر عار من الصحة، وتقشعر له الأبدان ومثير للتقزز”.

وأضاف البروفيسور ليفي أن “الخبر المذكور لا يتعدى كونه ينم عن عقلية هدفها دب الرعب والتلاعب بمشاعر المواطنين”.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “تعمل إسرائيل على تطعيم مواطنيها العرب والسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعتبر أنها غير مسؤولة عن تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وقال وزير الصحة يولي إدلشتين إن إسرائيل ستفكر في المساعدة بعد أن تعتني بمواطنيها أولا”.

وجر الأمر انتقادات شتى على إسرائيل.

تطعيمات كورونا حيزي ليفي منتهية الصلاحية وزارة الصحة الإسرائيلية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • مدوخ
    الجمعة 29 يناير 2021 - 20:50

    التطعيمات الجماعية في أوروبا وحول العالم تفشل.
    اندلع صراع حقيقي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. كان السبب هو توفير لقاح COVID-19 الذي تنتجه شركة AstraZeneca.
    أعلنت الشركة البريطانية السويدية مؤخرًا أنها مستعدة للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 40٪ فقط ، موضحة ذلك بصعوبات الإنتاج.
    رداً على ذلك ، تهدد بروكسل بأن “تأخذ رهينة” ليس فقط لقاحات AstraZeneca ، المنتجة في مصانع في بلجيكا وهولندا ، ولكن أيضًا مجموعة لقاحات Pfizer المعدة للتزويد بالمملكة المتحدة. التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا في خطر. في إيطاليا ، توقفت حملة التطعيم بالكامل تقريبًا ، وألمانيا على بعد خطوة واحدة من مثل هذا الإجراء. من المحتمل جدًا أن الناس لن يوافقوا على التطعيم الإلزامي وأن المزيد والمزيد من الناس يفهمون الهدف الحقيقي للعولمة ، تدمير الاقتصاد العالمي وتقليل عدد سكان الكوكب

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هل نصدق تلك الشائعات ؟
    الجمعة 29 يناير 2021 - 21:06

    * هذا ما قلته في مقال سابق : في هذا الظرف تتكاثر و تتناسل الشائعات
    التي لا أساس لها من الصحة .

    * إنه قانون الكل أو لا شيء ، فلا بد أن يشمل التلقيح جميع دول العالم ،
    و مجانياً يغطي كل الفئات .

    * إذا ما تم إستثناء أحد . أو تم الغش في أحد . فإن إنعكاساته ستكون
    على الجميع . إذن فلا يمكن غش أي واحد ، و إلا سيتم إنقراض
    البشر من الكرة الأرضية . إذن هل نصدق تلك الشائعات ؟ و هل
    يمكن أن تكون صحيحة ؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد المطلب
    الجمعة 29 يناير 2021 - 21:11

    لا يوجد دخان بدون نار، اذا كانت اسرائيل تقتل الفلسطينيين العرب بطريقة مباشرة بالاسلحة والدبابات فانها لا محالة ستقتلهم بطريقة غير مباشرة عن طريق التلقيح المنتهية صلاحيته، لا ثقة في اليهود الانجاس .

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hicham
    الجمعة 29 يناير 2021 - 21:39

    أقول لصاحب أول تعليق هذا ليس بصحيح! لا اعرف من اين تستقي أخبارك ! مايحصل الآن في اوروبا والعالم أجمع كان متوقعا وهذا أمر جد عادي فكل دولة تريد تلقيح مواطنيها أولا وبأي ثمن…ولكن هذا لايغير في شئ من مصداقية اللقاحات المطروحة حاليا في السوق…أما أوروبا فلا تحمل همها فهي قادرة على تلقيح مواطنيها وفي الوقت المحدد له…هذا الشد والربط مع المختبرات الطبية فهو عادي جدا وأوروبا قادرة على رفع الإنتاج في الوقت الذي ترغب فيه…مانشاهده الآن هو فقط للمساومة ولكن كن على يقين على أنهن سيصلون إلى إتفاق !

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
المساحات الخضراء بالعاصمة
الجمعة 29 يناير 2021 - 19:24

المساحات الخضراء بالعاصمة

صوت وصورة
خوف المسنين من حقن اللقاح
الجمعة 29 يناير 2021 - 17:14

خوف المسنين من حقن اللقاح

صوت وصورة
حافلات جديدة بالدار البيضاء
الجمعة 29 يناير 2021 - 16:14 3

حافلات جديدة بالدار البيضاء

صوت وصورة
حملة التلقيح في جهات المملكة
الجمعة 29 يناير 2021 - 13:10 6

حملة التلقيح في جهات المملكة

صوت وصورة
أولى جرعات اللقاح بسلا
الجمعة 29 يناير 2021 - 00:18 1

أولى جرعات اللقاح بسلا

صوت وصورة
مقاهي الشيشة في زمن كورونا
الخميس 28 يناير 2021 - 23:50 5

مقاهي الشيشة في زمن كورونا