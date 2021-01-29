إسرائيل تنفي استعمال لقاحات منتهية الصلاحية

قال حيزي ليفي، المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، إن الخبر الذي نشره موقع “واينت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، بشأن كون تطعيمات كورونا في بعض البلدات العربية منتهية الصلاحية، “لهو خبر عار من الصحة، وتقشعر له الأبدان ومثير للتقزز”.

وأضاف البروفيسور ليفي أن “الخبر المذكور لا يتعدى كونه ينم عن عقلية هدفها دب الرعب والتلاعب بمشاعر المواطنين”.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: “تعمل إسرائيل على تطعيم مواطنيها العرب والسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتعتبر أنها غير مسؤولة عن تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وقال وزير الصحة يولي إدلشتين إن إسرائيل ستفكر في المساعدة بعد أن تعتني بمواطنيها أولا”.

وجر الأمر انتقادات شتى على إسرائيل.