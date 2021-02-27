إسكافي في القرن الـ21

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اسكافي القرن 21العنوان الابرز مهنة الاسكافي او مصلح الاحذية او صانعها قد يمر المواطن امام ورشاتهم و قد ينظر اليهم بعين إزدراء بل و ككل المهن المنضوية تحت لواء الصناعة التقليدية و امام التغيير الذي طال مجالها نجد الاحذية و ما واكبها من تطور صناعي و قبول عند المستهلك فنجد مثلا الثخمة في استراد الأحذية الصينية و التركية و الاحذية المستعملة و المستوردة من اوروبا و هي المفضلة لعموم شرائح واسعة من ساكنة المغرب اعتبارا لجودتها العالية وثمنها المنخفض نسبيا اما الحذاء المغربي الصنع فهناك قطبين في المغرب قطب مدينة فاس و يعرف بالجودة العالية و قطب مدينة الدار البيضاء اما صانع الاحذية فوضعهم جد ممتاز و يشتغلون بالطلبية اليومية و عبر ربوع الوطن و الربح الأدنى كما اعرفه لا يقل عن 50درها للحداء و كثير من يشتغل فقط في بيته او ورشات جد صغيرة و لا يوودون ضرائب كما يزعم هذا الاسكافي و لنستحضر المثل الشعبي القديم (الصنعة الي ما غنات تعيش او وقيلا تتزيد في العمر).