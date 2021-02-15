إسكافي يضع حدا لحياته شنقا بمولاي يعقوب

أقدم إسكافي (خراز) في بداية عقده الرابع، كان يشتغل قيد حياته في إحدى ورشات صناعة الأحذية بفاس، على وضح حد لحياته شنقا، لدوافع غامضة، صباح اليوم الإثنين بغابة جبل زلاغ بجماعة عين بوعلي التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف بعنقه ومربوط إلى أعلى شجرة وسط الغابة المذكورة من طرف أحد المارة بالمكان، وذلك قبل إخطار السلطة المحلية بالحادث.

وتم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من حي سيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي لمولاي يعقوب بحثا حول ملابسات الواقعة.