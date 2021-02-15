إسكافي يضع حدا لحياته شنقا بمولاي يعقوب

أقدم إسكافي (خراز) في بداية عقده الرابع، كان يشتغل قيد حياته في إحدى ورشات صناعة الأحذية بفاس، على وضح حد لحياته شنقا، لدوافع غامضة، صباح اليوم الإثنين بغابة جبل زلاغ بجماعة عين بوعلي التابعة لإقليم مولاي يعقوب.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف بعنقه ومربوط إلى أعلى شجرة وسط الغابة المذكورة من طرف أحد المارة بالمكان، وذلك قبل إخطار السلطة المحلية بالحادث.
وتم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من حي سيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي لمولاي يعقوب بحثا حول ملابسات الواقعة.
يحرم نفسه من رحمة الله، قتل نفسا بغير حق.
الانتحار ليس حلا…..رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.
لقد وهب الله لنا هذه الحياة لنعمرها ونسعد فيها وسخرها لنا ولهذا لا نيئس ولا نحزن فإن الفرج آت لا شك فلانضيع هته الروح وسنحاسب عنها يوم القيامة إذا ضيعناها بسبب شيئ فان فاللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة آمين.
يا ربي السلامة يلاه الصبح حادثة شنق رجل نفسه وهذا المساء شاب ما الأسباب ما الدوافع ؟ الفقر؟ الفقر كان موجودا من زمان وكان حافزا لنا باش نقراو ربما قلة القناعة ومقارنة الإنسان نفسه بغيره جعلته يمرض نفسيا وبالتالي يضع حدا لحياته بما انه لم يستطع تحقيق ما حققه غيره يا ربي ارحمهم واغفر لهم
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له يا واسع الرحمة والمغفرة وتجاوز عنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمنا يا الله يا رب العالمين وأرحم ضعفنا وقلة حيلتنا إنك أنت ارحم الراحمين اللهم امين يارب العالمين.
هل من حلول جدرية عوض الاسطوانة المشروخة التي ينشرها الشيوخ بان الابتعاد عن الدين والفراغ الروحي هو السبب؟ هل من حلول نفسية واقتصادية غير الحلول الكهنوتية الجاهزة؟