إسكافي يضع حدا لحياته شنقا بمولاي يعقوب

إسكافي يضع حدا لحياته شنقا بمولاي يعقوب
الصورة: أرشيف
الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:19

أقدم إسكافي (خراز) في بداية عقده الرابع، كان يشتغل قيد حياته في إحدى ورشات صناعة الأحذية بفاس، على وضح حد لحياته شنقا، لدوافع غامضة، صباح اليوم الإثنين بغابة جبل زلاغ بجماعة عين بوعلي التابعة لإقليم مولاي يعقوب.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف بعنقه ومربوط إلى أعلى شجرة وسط الغابة المذكورة من طرف أحد المارة بالمكان، وذلك قبل إخطار السلطة المحلية بالحادث.

وتم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من حي سيدي بوجيدة بمقاطعة جنان الورد بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت عناصر الدرك الملكي لمولاي يعقوب بحثا حول ملابسات الواقعة.

انتحار شنقا فاس مولاي يعقوب

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‫تعليقات الزوار

6
  • مع الاسف
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:32

    يحرم نفسه من رحمة الله، قتل نفسا بغير حق.

    -16
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  • Ayoub
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:33

    الانتحار ليس حلا…..رحم الله الفقيد وانا لله وانا اليه راجعون.

    13
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  • الأمل
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:43

    لقد وهب الله لنا هذه الحياة لنعمرها ونسعد فيها وسخرها لنا ولهذا لا نيئس ولا نحزن فإن الفرج آت لا شك فلانضيع هته الروح وسنحاسب عنها يوم القيامة إذا ضيعناها بسبب شيئ فان فاللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة آمين.

    3
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  • أستاذة وطنية
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:53

    يا ربي السلامة يلاه الصبح حادثة شنق رجل نفسه وهذا المساء شاب ما الأسباب ما الدوافع ؟ الفقر؟ الفقر كان موجودا من زمان وكان حافزا لنا باش نقراو ربما قلة القناعة ومقارنة الإنسان نفسه بغيره جعلته يمرض نفسيا وبالتالي يضع حدا لحياته بما انه لم يستطع تحقيق ما حققه غيره يا ربي ارحمهم واغفر لهم

    1
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  • رحمة الله واسعة
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 20:11

    بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له يا واسع الرحمة والمغفرة وتجاوز عنه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمنا يا الله يا رب العالمين وأرحم ضعفنا وقلة حيلتنا إنك أنت ارحم الراحمين اللهم امين يارب العالمين.

    1
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  • مول البلياردو
    الإثنين 15 فبراير 2021 - 20:12

    هل من حلول جدرية عوض الاسطوانة المشروخة التي ينشرها الشيوخ بان الابتعاد عن الدين والفراغ الروحي هو السبب؟ هل من حلول نفسية واقتصادية غير الحلول الكهنوتية الجاهزة؟

    5
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