إشاعة تخفيف الإغلاق الليلي

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‫تعليقات الزوار

11
  • محمد
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:46

    مكرهناش نفيقوا لقاو بان الضرائب اللي كتسالنا الدولة وكتصيفطها لينا فالوقت و الالتزامات ديالنا مع الناس ومع عائلاتنا وهاد الحمل الثقيل اللي هازينوا و كنعانيوا لقاوه حتى هو اشاعة

    27
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  • سعيد
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:47

    كلام فارغ من المضمون. ولغة الخشب. طلقوا لعباد الله رها وصلات لعظم

    28
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:48

    بمجرد اشتداد حدة إشاعة تقليص الإغلاق الليلي والسماح بإقامة صلاة العشاء والتراويح في المساجد. برز اليوم نفخ في أرقام كورونا لتبرير رفضهم لمطالب الشعب الذي يخرج كل ليلة.

    34
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  • سلماوي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 20:58

    كلنا يعلم ان قرارات الحكومة غالبا ما تكون إشاعة في اول الامر ثم ما تلبث ان تكون حقيقة

    4
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  • عبد الله
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:04

    الله سبحانه هو لي نزل فالقران ان لي مريض مايصومش حتى يبرى..اش عندك ماتقول انا ولة انت…اغلاق المساجد عتبقى فالرقبة ديالك او ديالهم حتى تحاسب عليها

    5
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  • Ayyoub
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:04

    نطلب الله الرحمة و اللطف بنا.

    الجميع لم يعد يتحمل مخلفات فتنة كورونا على المستوى النفسي و الإجتماعي و الإقتصادي وغيره.

    فاللهم عجل بالفرج يارب العالمين.

    4
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  • بلا بلا
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:06

    اش من أعضاء ديال اللجنة العلمية، كلام مافيه ذرة من التحليل العلمي. كلام ديال شي عامي خدام فطالب معاشو، اذن فيناهيا المصداقية

    4
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  • العابر
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:06

    المشكل ليس في الاشاعة، بل في الجمهور العريض الذي يصدقها!!!!
    احداث كثيرة و روايات نسمعها يوميا لا تصدق، و مع ذلك يرفض العديد من الناس أن تنتقدهم لأنهم غير مسلحين بما يكفي من الذكاء و المعرفة و حتى التجربة التي يمكن أن تساعدهم في التصديق أو عدم التصديق لا يتوفرون عليها.
    منذ يومين قال لي جار(استاذ )بأن تغييرا سيحدث قريبا في موضوع الاغلاق. استحييت أن أرد عليه لأني متأكد أن الأمر غير وارد بتاتا.
    ما يجري في الواقع يكذب من يقول إن المغاربة واعون و يعرفون و…..هذا افتراء، فالاحتكاك بالناس يوميا يؤكد أن إهمال المواطن في برامج الإعلام أنتج لنا مواطنين يصدقون أي شيء و يجهلون طرق استنتاج أو استنباط الأجوبة الصحيحة.
    و هذا سبب ماساتنا:الكل يلوم الدولة و الكل يريد أن تساعده الدولة!!!!
    يا لها من معضلة!!!!!!

    -3
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  • عنتاب بريك
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:09

    الدولة لن تتراجع عن القرار لكي لا تخلق سابقة وتعترف بان هناك كان خطأ وان المواطن يحس بانه انتصر على الدولة وهذا شبه مستحيل لكي لا يطالب في المستقبل بالغاء الاجراءات والقرارات وهذا خطر على مسار الدولة !!
    المخزن اذا قرر شيءا لا يمكن التراجع عنه وقد سبق ان قرر اقامة عيد الاضحى رغم التحذيرات وكانت النتيجة فقدان الالاف ولكن لم يعترف بالخطأ ابدا .

    4
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  • محمد بن إبراهيم من المانيا
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:09

    نشكر الدكتور على المعلومات التي تكلم عنها كلها بي اللغة العربية بدون مصتلح فرنسي للأسف كتير من المغربية نتكلم بي العربية ويدخل مصطلحات فرنسية الا يفتخرون بي لغتيهم لماذ الفرنسين لا يتكلمون الي بي لغاتهم الفرنسية الي أحنا للأسف شكرآ

    2
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  • مغربي
    الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 21:09

    أغلبية المغاربة يؤيدون حضر التجول الليلي وإغلاق المقاهي والمساجد ليلا في شهر رمضان المبارك، لأن هذا هو السبيل الوحيد لمحاصرة فيروس كورونا القاتل. فقط ندعو الحكومة للإسراع بتعويض عمال المقاهي والمطاعم وغيرهم من القطاعات التي ستتضرر من هذا الإغلاق.

    0
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