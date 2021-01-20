إشبيلية يطلب 40 مليون يورو للتخلي عن النصيري

رفض نادي إشبيلية لكرة القدم بشدة التخلي عن خدمات الدولي المغربي يوسف النصيري، بعدما اشترط الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 40 مليون يورو مقابل بطاقة مهاجم الأسود.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة إشبيلية لن تترك لاعب فريقها النصيري يرحل إلا في حال حصولها على مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون يورو، بالإضافة إلى موافقة اللاعب التي تراها ضرورية أيضا في هذه المسألة.

وحسب صحافي “ذي اتلتيك”، فإن العملاق الأندلسي رفض عرضا من ويست هام الإنجليزي من أجل ضم المهاجم يوسف النصيري مقابل 30 مليون يورو، مشيرا إلى أن المحادثات مازالت مستمرة بين الفريقين.

ويريد ويستهام التعاقد مع النصيري لتعويض رحيل المهاجم سيبستيان هالر الذي انضم إلى أياكس أمستردام خلال الانتقالات الأخيرة.

من جانبه، رفض الإسباني جولين لوبتيغي، مدرب إشبيلية، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة ناديه أمام ديبورتيفو ألافيس (1-2)، التعليق على موضوع رحيل مهاجمه المغربي الشاب، الذي سجل الهدف الأول في شباك ألافيس في الدقيقة الثالثة، برسم الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لاليغا.

وكان اللاعب المذكور قد انضم إلى إشبيلية مقابل 20 مليون يورو قادما من ليغانيس قبل 12 شهرا فقط.