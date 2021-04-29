إشهار أسلحة بيضاء يوقف 6 تلميذات في بلفاع

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأربعاء، يوثق لخمس تلميذات يستعرضن أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، كما أنه مقرون بتعليق يحمل سبابا وألفاظا نابية، يرجح أنها موجهة لزميلات لهن في منطقة ماسة، غرب الإقليم.
وأفلحت الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الدركية في تحديد هوية التلميذات الخمس، بالإضافة إلى مصورة الشريط بواسطة هاتف نقال، وكلهن تلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية النخيل بالجماعة الترابية بلفاع. وكشفت التحقيقات الأولية عن مكان وزمان تصوير الشريط.
وفور إتمام مسطرة الاستماع إلى التلميذات الموقوفات على ذمة هذه القضية، أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بالاحتفاظ بهن تحت المراقبة القضائية، حيث جرى نقلهن إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى في انتظار تقديمهن أمام القضاء.
مش قد الأكشن ماتأكشنهاش. الجيل القادم المغربي.
الحكم على حامل سلاح السيف بعقوبة قاسية تتعدى 5سنوات سجن لأنه سلاح خطير وهناك نية مبية لاستعماله ،فسوء تربية الوالدين هو الذي أوصلها إلى هذا التسيب
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، الله يصلحنا و يصلح ذريتنا و يصلح أمورنا.
المشكلة أنهم لايعرفون حتى الإمساك بالأسلحة. ولكن هدا لايبرر العقاب.سن المراهقة تشاهد أي شيء
دوماج ماشي بنات الكوميسير ولا بنات القايد ههههههه المخزن أصبح يأكل المسامس على الشعب خصو غير يدير الناس فلحباسات، مثلا هؤلاء الفتيات صورن أنفسهن بسكاكين حتى لا يعرفن إمساكها . ما هو الضرر الذي سيلحق الغير أو المجتمع من هذا الفعل و أصلا لن ينتبه له إلا صديقتاتهن، بينما يصول و يجول المشرملون في الطرقات المخزن البليد متبع البراهش هههههههه
تبارك الله على جيل المستقبل.!!! . تبارك الله على منظومتنا التعلمية ماذا تنتج لنا (مشاريع داغشيات)!!! شيء خطبر و خطير جدا وجب الوقوف على هذا الإنحدار الأخلاقي و التعلمي بشكل عاجل لإنه ينذر بكوارث جسيمة.
الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق
اييه ذهب زمن الحياء والحشمة وحضر زمن التشرميط والوجوه المقزدرة. أتساءل لماذا اصبحت الفتيات بهذه الوحشية والغلظة وقلة الحياء. مهما كان الأمر. فالاعلام يتحمل جانبا من المسؤولية. غهو يشجع على الفسق بالاغاني الهابطة. و المسلسلات السوقية. وغياب البرامج الثقافية المفيدة. اضافة الى الهاتف الذكي الذي أسأنا استعماله. فاللهم لطفك يارب
هذا هو الارهاب المجتمعي الحقيقي الذي وصل اليه المجتمع المغربي . هذا هو الارهاب الذي يجب محاربته بجميع الطرق لقد وصل السيل الزبى لقد اصبح المغربي يخاف عن حياته ان يسافر او يتجول في بعض الاماكن لانه يشعر انه مهدد في حياته. لابد من الاستثمار في الشباب لابد من خلق مراكز للشباب من اجل الترفيه والرياضة وتعلم الموسيقى والتمارين المنزلية واعطاء المعلومات حول العنف وعواقبه وكذلك استعمال المخدرات ومواضيع اخرى مثل مشاركة الاباء في بعض الدروس التي تهتم بتربية الاطفال ومراحل المراهقة ومساعدتهم في متابعة دراستهم وشكرا
عندما ترفع الإناث الأسلحة البيضاء، للتخويف
و التهديد، قولوا للمجتمع المغربي السلام، و صلوا عليه صلاة الجنازة.
من خلال الصورة يتضح أنهـم لا يعرفون الإمساك بالسلاح الأبيض وأنه تم تحريضهـم وإستغلالهـم من طرف أصدقائهم والآن البحث سيجر الجميع
فقط من خلال طريقة مسكهم للسكاكين و حتى من خلال حجم الأسلحة البيضاء و معظمها خاص بالمطبخ نستخلص أنه فقط لعب الدراري كما يقال بالعامية و ادا لم يكن هناك محرض على العملية . فالعفو عند المقدرة هن شابات في مقتبل العمر و لا تظخموا الأمور. المسامح كريم و الله يهدي الناشئة يا رب العالمين
اللهم ان هذا منكر ماذا ننتضر من مثل هذه التلميذات؟ أمهات المستقبل و أطر المستقبل لكن هيهات على هذا النوع من الفتيات أن يصبحن اطرا ما دمن يفكرن بهذا المنطق بل بهذا الأسلوب المقيت و بهذا التفكير الدخيل على المغربيات الاصيلات اللهم رد بنا إلى الطريق السوي و احفض جميع أبناء هذا البلد الشريف من الانحراف و من الإجرام و فقه في ما يرضيك آمين يارب العالمين.
أميرة بحجابي /حجابي عفتي اودييييبيييب
امهات المستقبل عليه العوض ومنه العوض هدوا اش من جيل غادي يولدوا لينا مستقبلا
امهات الغد يا حسرة اش غيربيو لينا هادو مربو حتى راسهم ، لا حول ولا قوة إلا بالله، غالي باغا تعري على الاص و الي باغا تولي مشرملة لك الله يا و طني
هذا الحدث لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الاضطرابات النفسية لمراهقات لا يعرفن ما يفعلن.. ولا يعرفن ماذا سيغعلن بحياتهن مستقبلاً.. علماً بأنه بإمكانهن التفكير في مستقبل أفضل بعد حصولهن على شهادات علمية.. لكن يأبى العقل القاصر إلا أن يظل متمسكاً بالحاضر.
ما أتار نظري هو الحجاب الذي يرتدينه ههههههه
اعتقد ان اول مدخل لتقدم المغرب هو التقليل من االولادات.والتركيز علۍ جودة الانسان وليس الكم.
من خلال طريقة حمل الاسلحة البيضاء و نوع هذه الاخيرة و من طريقة لبس الفتيات و ملامحهن يتضح ان الصورة بريئة من نية ارتكاب اي فعل جرمي .
المشكل ليس في الآباء حتى حتى رباونا وليدينا احسن تربية وانا بوحدي لعواجيت فسن المراهقة ولكن دار ليا الله تاويل الخير مطحتش فالهاوية المشكل فالانسان هو اللي قدر يعوج راسو او يصلح راسو