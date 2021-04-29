إشهار أسلحة بيضاء يوقف 6 تلميذات في بلفاع

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأربعاء، يوثق لخمس تلميذات يستعرضن أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، كما أنه مقرون بتعليق يحمل سبابا وألفاظا نابية، يرجح أنها موجهة لزميلات لهن في منطقة ماسة، غرب الإقليم.

وأفلحت الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الدركية في تحديد هوية التلميذات الخمس، بالإضافة إلى مصورة الشريط بواسطة هاتف نقال، وكلهن تلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية النخيل بالجماعة الترابية بلفاع. وكشفت التحقيقات الأولية عن مكان وزمان تصوير الشريط.

وفور إتمام مسطرة الاستماع إلى التلميذات الموقوفات على ذمة هذه القضية، أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بالاحتفاظ بهن تحت المراقبة القضائية، حيث جرى نقلهن إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى في انتظار تقديمهن أمام القضاء.