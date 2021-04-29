إشهار أسلحة بيضاء يوقف 6 تلميذات في بلفاع

إشهار أسلحة بيضاء يوقف 6 تلميذات في بلفاع
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 18:31

تفاعلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، بجدية وسرعة، مع شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الأربعاء، يوثق لخمس تلميذات يستعرضن أسلحة بيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، كما أنه مقرون بتعليق يحمل سبابا وألفاظا نابية، يرجح أنها موجهة لزميلات لهن في منطقة ماسة، غرب الإقليم.

وأفلحت الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الدركية في تحديد هوية التلميذات الخمس، بالإضافة إلى مصورة الشريط بواسطة هاتف نقال، وكلهن تلميذات قاصرات يتابعن دراستهن بالثانوية التأهيلية النخيل بالجماعة الترابية بلفاع. وكشفت التحقيقات الأولية عن مكان وزمان تصوير الشريط.

وفور إتمام مسطرة الاستماع إلى التلميذات الموقوفات على ذمة هذه القضية، أمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بالاحتفاظ بهن تحت المراقبة القضائية، حيث جرى نقلهن إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بيوكرى في انتظار تقديمهن أمام القضاء.

إشهار أسلحة بيضاء اشتوكة آيت باها الدرك الملكي بلفاع

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

21
  • سكفاندري
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:35

    مش قد الأكشن ماتأكشنهاش. الجيل القادم المغربي.

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تقديمهم للقضاء
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:38

    الحكم على حامل سلاح السيف بعقوبة قاسية تتعدى 5سنوات سجن لأنه سلاح خطير وهناك نية مبية لاستعماله ،فسوء تربية الوالدين هو الذي أوصلها إلى هذا التسيب

    33
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مصدوم
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:38

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب، الله يصلحنا و يصلح ذريتنا و يصلح أمورنا.

    45
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربي
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:39

    المشكلة أنهم لايعرفون حتى الإمساك بالأسلحة. ولكن هدا لايبرر العقاب.سن المراهقة تشاهد أي شيء

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الفتيات
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:41

    دوماج ماشي بنات الكوميسير ولا بنات القايد ههههههه المخزن أصبح يأكل المسامس على الشعب خصو غير يدير الناس فلحباسات، مثلا هؤلاء الفتيات صورن أنفسهن بسكاكين حتى لا يعرفن إمساكها . ما هو الضرر الذي سيلحق الغير أو المجتمع من هذا الفعل و أصلا لن ينتبه له إلا صديقتاتهن، بينما يصول و يجول المشرملون في الطرقات المخزن البليد متبع البراهش هههههههه

    -68
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المنظومة التعلمية المعطوبة
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:43

    تبارك الله على جيل المستقبل.!!! . تبارك الله على منظومتنا التعلمية ماذا تنتج لنا (مشاريع داغشيات)!!! شيء خطبر و خطير جدا وجب الوقوف على هذا الإنحدار الأخلاقي و التعلمي بشكل عاجل لإنه ينذر بكوارث جسيمة.

    23
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:44

    الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق ثم الاخلاق

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • said
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:45

    اييه ذهب زمن الحياء والحشمة وحضر زمن التشرميط والوجوه المقزدرة. أتساءل لماذا اصبحت الفتيات بهذه الوحشية والغلظة وقلة الحياء. مهما كان الأمر. فالاعلام يتحمل جانبا من المسؤولية. غهو يشجع على الفسق بالاغاني الهابطة. و المسلسلات السوقية. وغياب البرامج الثقافية المفيدة. اضافة الى الهاتف الذكي الذي أسأنا استعماله. فاللهم لطفك يارب

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ابوهاجوج الجاهلي
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:45

    هذا هو الارهاب المجتمعي الحقيقي الذي وصل اليه المجتمع المغربي . هذا هو الارهاب الذي يجب محاربته بجميع الطرق لقد وصل السيل الزبى لقد اصبح المغربي يخاف عن حياته ان يسافر او يتجول في بعض الاماكن لانه يشعر انه مهدد في حياته. لابد من الاستثمار في الشباب لابد من خلق مراكز للشباب من اجل الترفيه والرياضة وتعلم الموسيقى والتمارين المنزلية واعطاء المعلومات حول العنف وعواقبه وكذلك استعمال المخدرات ومواضيع اخرى مثل مشاركة الاباء في بعض الدروس التي تهتم بتربية الاطفال ومراحل المراهقة ومساعدتهم في متابعة دراستهم وشكرا

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذ الاجتماعيات
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:46

    عندما ترفع الإناث الأسلحة البيضاء، للتخويف
    و التهديد، قولوا للمجتمع المغربي السلام، و صلوا عليه صلاة الجنازة.

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassan D
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:47

    من خلال الصورة يتضح أنهـم لا يعرفون الإمساك بالسلاح الأبيض وأنه تم تحريضهـم وإستغلالهـم من طرف أصدقائهم والآن البحث سيجر الجميع

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مجيد
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:49

    فقط من خلال طريقة مسكهم للسكاكين و حتى من خلال حجم الأسلحة البيضاء و معظمها خاص بالمطبخ نستخلص أنه فقط لعب الدراري كما يقال بالعامية و ادا لم يكن هناك محرض على العملية . فالعفو عند المقدرة هن شابات في مقتبل العمر و لا تظخموا الأمور. المسامح كريم و الله يهدي الناشئة يا رب العالمين

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد موحا
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:50

    اللهم ان هذا منكر ماذا ننتضر من مثل هذه التلميذات؟ أمهات المستقبل و أطر المستقبل لكن هيهات على هذا النوع من الفتيات أن يصبحن اطرا ما دمن يفكرن بهذا المنطق بل بهذا الأسلوب المقيت و بهذا التفكير الدخيل على المغربيات الاصيلات اللهم رد بنا إلى الطريق السوي و احفض جميع أبناء هذا البلد الشريف من الانحراف و من الإجرام و فقه في ما يرضيك آمين يارب العالمين.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متفرج
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:51

    أميرة بحجابي /حجابي عفتي اودييييبيييب

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • زينب
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:51

    امهات المستقبل عليه العوض ومنه العوض هدوا اش من جيل غادي يولدوا لينا مستقبلا

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مغربية
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:52

    امهات الغد يا حسرة اش غيربيو لينا هادو مربو حتى راسهم ، لا حول ولا قوة إلا بالله، غالي باغا تعري على الاص و الي باغا تولي مشرملة لك الله يا و طني

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الإرهاب والحجاب
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:53

    هذا الحدث لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الاضطرابات النفسية لمراهقات لا يعرفن ما يفعلن.. ولا يعرفن ماذا سيغعلن بحياتهن مستقبلاً.. علماً بأنه بإمكانهن التفكير في مستقبل أفضل بعد حصولهن على شهادات علمية.. لكن يأبى العقل القاصر إلا أن يظل متمسكاً بالحاضر.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:55

    ما أتار نظري هو الحجاب الذي يرتدينه ههههههه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عزيز
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:55

    اعتقد ان اول مدخل لتقدم المغرب هو التقليل من االولادات.والتركيز علۍ جودة الانسان وليس الكم.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رشداوي مدغري
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:57

    من خلال طريقة حمل الاسلحة البيضاء و نوع هذه الاخيرة و من طريقة لبس الفتيات و ملامحهن يتضح ان الصورة بريئة من نية ارتكاب اي فعل جرمي .

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الى المعلقة بلسم الفتيات
    الخميس 29 أبريل 2021 - 18:59

    المشكل ليس في الآباء حتى حتى رباونا وليدينا احسن تربية وانا بوحدي لعواجيت فسن المراهقة ولكن دار ليا الله تاويل الخير مطحتش فالهاوية المشكل فالانسان هو اللي قدر يعوج راسو او يصلح راسو

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أساطير أكل الشارع: الدجاج المفور
الخميس 29 أبريل 2021 - 18:00 1

أساطير أكل الشارع: الدجاج المفور

صوت وصورة
منازل الروح: سر العيش بالرضا
الخميس 29 أبريل 2021 - 17:00

منازل الروح: سر العيش بالرضا

صوت وصورة
رمضانهم في فرنسا
الخميس 29 أبريل 2021 - 15:00 1

رمضانهم في فرنسا

صوت وصورة
حياتي فالزنقة من أكادير
الخميس 29 أبريل 2021 - 13:00 4

حياتي فالزنقة من أكادير

صوت وصورة
توقيفات في مقاه بالبيضاء
الخميس 29 أبريل 2021 - 10:59 7

توقيفات في مقاه بالبيضاء

صوت وصورة
الجباري وقهوة نص نص
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 23:01 4

الجباري وقهوة نص نص