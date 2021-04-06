إصابات في تفريق احتجاج لـ"المتعاقدين" بالرباط‎

إصابات في تفريق احتجاج لـ"المتعاقدين" بالرباط‎
صورة: هسبريس
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:13

تم نقل ثلاثة مصابين من صفوف الأمن إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما بينت الفحوصات الأولية تعرضهم لإصابات بليغة إثر التدخل الذي تم وسط العاصمة لتفريق الأساتذة المتعاقدين، الذين احتجوا رغم قرار المنع الصادر عن السلطة المحلية.

وتم إثر تدخل القوات العمومية تسجيل إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين وعناصر تابعة للقوات المساعدة والأمن، وذلك أثناء محاولة تفريق المحتجين.

ووفق مصادر هسبريس فقد تم تسجيل 11 إصابة في صفوف عناصر الأمن الوطني و5 إصابات في صفوف القوات المساعدة؛ ليتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

احتجاج الرباط القوات العمومية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

23
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:21

    بتقديم ذكر إصابات في صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة. يظهر ان هناك إصابات بالعشرات لحقت المتظاهرين.. ولكن السؤال كيف أصيب اولئك الامنيون وهو في كامل عدتهم وعددهم؟

    17
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • amine
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:21

    الاساتذة ولوا كيعطو لعص لقوات مساعدة و الامن ؟؟؟ لعجب

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمد الزموري
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:23

    في الحروب يتقاتل الجنود فيما بينهم وهم لا يعرفون بعضهم بعضا وعندما تنتهي الحروب يتصافح الرؤساء وهم يعرفون بعضهم بعضا ويحتفلون بشرب نخب الصلح.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحقيقة المقلوبة
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:23

    المغرب البلد الوحيد في العالم الاستاد يترك القسم ويحتج في شارع ويعتدي علي رجال الشرطة

    27
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:27

    والمتعاقدون لم أرى عدد المصابين غريب والله والاغرب ان المتعاقدين هم من اكل العصى الشفافية الشفافية ل
    فهؤلاء اولادنا اولا وقبل كل شئ

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حقيقة
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:29

    للاسف وحسب ما أرى هنا بالرباط لا احد من عامة الناس يتضامن مع هؤلاء المتعاقدين التاركين لاولاد الشعب وجلهم لم يكمل حتى سنتين بالخدمة وبدأ يخرق عقد امضاه سلفا والعقد شريعة المتعاقدين. أتساءل دائما لم لا تستعمل الدولة خراطيم مياه قوية لتفريقهم كما يقع في كل دول العالم المتقدم. كا يبقا فيا هؤلاء الشباب من قوات حفظ الأمن مدفوعون للمواجهة وفي نفس الوقت يخافون أن يتم تصويرهم حقيقة فلوسهم حلال

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:31

    بسالو بزااااااااااااااااااااااااف هاد الناس خاسهوم العين الحمرة…

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرحيم
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:32

    المفروض خاصهم متابعة قانوتية بتهمة الخروج الا الشارع والتجمهر بدون رخصة

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • lahcen
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:35

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اقتربت الساعة ونحن عنها غافلون ما محل هدا الفوضى الكل يعربد ويجعجع ويتفنن في الغوغاء ما هدا يا ترى هل هده الكائنات التي تحسب رأسها من سلك الأساتذة فعلا تلقو ولو قليل من العلم ام مادا رجال التعليم ليس هكدا وبهده الفوضى وفي هدا الوقت بالدات بالله عليكم هل فعلا أنتم من ستدرسون أجيالنا واولادنا لا لا لا ثم لا أنتم في مستوى ابتدائي على ما نرى بأعيننا بالله عليكم ما محلكم من الإعراب ادن هل خبر ام مبتدأ أم مضارع أم مادا خاصكم إعادة اجتياز الإمتحان الغربال الكل بالعقدة الدرك contrat الجيش contrat القوات المساعدة contrat التعاقد ليس عيب انما العيب ادا لم تتوصلو بالاجور la solde والسلام الله اكون فعون رجال مكافحة الشغب ووووووو

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ali
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:36

    العنف لا يحل المشاكل، بل يفجر الاوضاع اكثر. سلطة العصى ليست حلا، التعاقد مهزلة مفروضة بالحديد والنار، واملاءات البنك الدولي تدفعنا نحو الكارثة. لم يسبق للمؤسسات المالية الكبرى ان حلت مشكلا، بل تؤزم الوضع اكثر.

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن غيور1
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:38

    السلام عليكم
    هانتوما جبتوا الربحة، وفكها يا من وحلتيها.
    من الأخير باش تفهموا مزيان التعاقد، هدا راه ماشي العثماني لي جابو، هده راه سياسة دولة من أعلى الهرم و بشروط من البنك الدولي.
    بمعنى آخر شدو الصف ولا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • yassine
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:39

    هاي هاي ولات السيبة فالبلاد. هدو ماشي أساتذة هدو عصابة. على الدولة أن تطبق القانون على هاد اللي مسميبن راسهم أساتذة ( الكسالا)
    رجال الأمن خط أحمر

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • رأي
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:40

    هؤلاء الاساتذة سيضيعون مستقبل التلاميذ و هم على أبواب الامتحانات، لماذا قبلتم بالتعاقد منذ البداية….. على الوزارة طردهم من التعليم و الاستعانة بالعاطلين الأكفاء

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عضو نقابي سابق
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:43

    كلا الطرفان لا يجيد غير العنف . تايبان ليا هادو براهش ماشي اساتذة .
    اي ان الاساتذة المحتجين لا يستحقون ارتداء بذلة الاستاذ . رجال السلطة لم يضبطو انفسهم .
    انا لم اعد ادعم الاساتذة المتعاقدين لانهم اصبحو اشبه بعصابة . في امريكا يطبق نفس القانون فكل ولاية هي من تشغل الاساتذة ورواتبهم ليست كبيرة بل في الحد الأدنى. ومع ذلك يحترمون انفسهم ويقدسون مهنتهم . اما عندنا فكل هذه الفوضى من اجل امتيازات مادية و معنوية كانت الحكومات السابقة توفرها للاساتذة الذين كانو يضربون كل شهر عبر اغراق الدولة بالقروض . اي انه كان حلا سهلا للتخلص من صداعهم على حساب دافعي الضرائب .
    يطالبون الحكومة بما يفوق قدرتها المادية وميزانيتها السنوية . والحكومة تضطر لارضائهم عبر الاستدانة من الخارج . لكن للأسف من الف ريع القطاع العام لن يقنع بما هو اقل الا بالقوة .

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:44

    كن كانو الاساتد كيضربو كن خاف منهم المخزن كما خاف من جمهور الرجاء والوداد برك من الكدوب

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عتيق من صفرو
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:45

    المتعاقدون طغوا في البلاد وظنوا أن المدارس ملك لهم يفعلوا فيها ماشاؤوا يحضرون ويتغيبون كما يريدون .
    الدولة تساهلت معهم الى اقصى حد.وجاء الان وقت الصرامة معهم لردعهم وتجنب الاسوا .انهم يريدون تخريب البلاد وتشتيت العباد من اجل مطالب واهية والقانونية.
    تحية لكل مغربي يقف ضد هؤلاء المتعاقدين.
    نعم للتعاقد ولا للإدماج

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نجيب كونساس
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:47

    الاضراب حق مشروع لكن ليس في ظل هذه الجاىحة… رايت ما وقع: لا احترام لاجراءات الوقائية من تباعد…كان على الأساتذة الشباب ان يكونوا مثالا صالحا للمواطن…

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • casaoui
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:48

    لا افهم على ما يحتج هؤلاء المتعاقدون
    قبل التشغيل كا نو يمنون النفس بإيجاد عمل ينقدهم من البطالة وبعد توقيعهم للعقود فرحين هاهم اليوم ينافقون انفسهم ولا يريدون تلك العقود يا سبحان الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:48

    والله مكيحشموا هاد المتعاقدين حاسبين راسهم فوق القانون..ماشي هادا وقت الاحتجاج والتظاهر الله يهديهم راه كاين لي ماعندو ماياكل وساقر وبالشواهد العليا اديالو.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • aminé
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:52

    نحن معكم. صامدون صامدون.
    عندي سؤال، عند امضاءكم عقد العمل مع التربية الوطنية، هل كان فيه بند الوظيفة العمومية؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تجييش أساتذة العالم
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:52

    11 مصابا في صفوف الأمن و 5 في صفوف الأساتذة!هل تم التحقق من الأرقام؟ من سيصدق؟ ديرو بعد التعادل! ها نحن أمام القاصم العنفي بعد القاسم التطبيعي و القاسم الانتخابي و القاسم الترامبي الكوشنيري!لا ندري إلى أين ستأخدنا هذه القواصم و القواسم! الغموض و الخطورة و لعب الذراري هي قواسمها المشتركة! هل جيش الأساتذة جميع أساتذة العالمفي تحالف أستاذي عالمي ؟هل يعنف الأساتذة في ألمانيا و اليابان؟ ما هو دخلهما و ما هو دخلنا؟ الفرق في معاملة المواطن، الأستاذ و رجل الأمن العادي المدفوع لسلخ أبناء الشعب و أساتذة أبنائه! يوما سيرفض رجال الأمن و القوات المساعدة الانصياع للأوامر الغير قانونية! هذا اليوم قريب جدا! الأوامر!الوعي ينضج يوما بعد يوم! من لديه الهراوات و الكاسكات و الواقيات؟ من بادر لاستخدام العنف؟ إذا كان الأساتذة، فيجب تقديمهم للمجلس التأديبي! إذا كانت قوات الأمن، ما العمل؟

    -2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:52

    هؤلاء حاشا أن يكونوا أساتذة بل بلطجية ولا يتوفر ون على ذرة من المسؤولية يستعملون التلاميذ كرهاءن أن لم تعد راض عاى ما وقعت عليه قدم استقالته و عد إلى الفراشة او البطالة إذا كانت عندكم كرامة

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tupac chakur
    الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 23:55

    نتمنى المزيد من الحزم امام هؤلاء الانتهازيين مع تفعيل مسطرة العزل و الطرد في حق المتورطين في الاضرابات المستمرة وإفراغ الحجرات الدراسية لان اجراء الاقتطاع لم يعد كافيا و رادعا لهم..لقد طفح الكيل و وصل السيل الزبا..انهم يضحكون على دولة باكملها بوزارتها و بمواطنيها و بتلاميذها و باولياء امورهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
التغطية الصحية للتجار والمهنيين
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:45 15

التغطية الصحية للتجار والمهنيين

صوت وصورة
احتجاج المتعاقدين في الرباط
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 19:29 37

احتجاج المتعاقدين في الرباط

صوت وصورة
هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 16:30

هيئة مشتركة لتنسيق الإدارة القضائية

صوت وصورة
شاب يختار الخلاء
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 12:11 21

شاب يختار الخلاء

صوت وصورة
دهس طفل على سكة قطار
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 11:59 13

دهس طفل على سكة قطار

صوت وصورة
بوريطة: الجزائر طرف في النزاع
الإثنين 5 أبريل 2021 - 20:43 40

بوريطة: الجزائر طرف في النزاع