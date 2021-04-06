إصابات في تفريق احتجاج لـ"المتعاقدين" بالرباط‎

تم نقل ثلاثة مصابين من صفوف الأمن إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما بينت الفحوصات الأولية تعرضهم لإصابات بليغة إثر التدخل الذي تم وسط العاصمة لتفريق الأساتذة المتعاقدين، الذين احتجوا رغم قرار المنع الصادر عن السلطة المحلية.
وتم إثر تدخل القوات العمومية تسجيل إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين وعناصر تابعة للقوات المساعدة والأمن، وذلك أثناء محاولة تفريق المحتجين.
ووفق مصادر هسبريس فقد تم تسجيل 11 إصابة في صفوف عناصر الأمن الوطني و5 إصابات في صفوف القوات المساعدة؛ ليتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
بتقديم ذكر إصابات في صفوف رجال الأمن والقوات المساعدة. يظهر ان هناك إصابات بالعشرات لحقت المتظاهرين.. ولكن السؤال كيف أصيب اولئك الامنيون وهو في كامل عدتهم وعددهم؟
الاساتذة ولوا كيعطو لعص لقوات مساعدة و الامن ؟؟؟ لعجب
في الحروب يتقاتل الجنود فيما بينهم وهم لا يعرفون بعضهم بعضا وعندما تنتهي الحروب يتصافح الرؤساء وهم يعرفون بعضهم بعضا ويحتفلون بشرب نخب الصلح.
المغرب البلد الوحيد في العالم الاستاد يترك القسم ويحتج في شارع ويعتدي علي رجال الشرطة
والمتعاقدون لم أرى عدد المصابين غريب والله والاغرب ان المتعاقدين هم من اكل العصى الشفافية الشفافية ل
فهؤلاء اولادنا اولا وقبل كل شئ
للاسف وحسب ما أرى هنا بالرباط لا احد من عامة الناس يتضامن مع هؤلاء المتعاقدين التاركين لاولاد الشعب وجلهم لم يكمل حتى سنتين بالخدمة وبدأ يخرق عقد امضاه سلفا والعقد شريعة المتعاقدين. أتساءل دائما لم لا تستعمل الدولة خراطيم مياه قوية لتفريقهم كما يقع في كل دول العالم المتقدم. كا يبقا فيا هؤلاء الشباب من قوات حفظ الأمن مدفوعون للمواجهة وفي نفس الوقت يخافون أن يتم تصويرهم حقيقة فلوسهم حلال
بسالو بزااااااااااااااااااااااااف هاد الناس خاسهوم العين الحمرة…
المفروض خاصهم متابعة قانوتية بتهمة الخروج الا الشارع والتجمهر بدون رخصة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اقتربت الساعة ونحن عنها غافلون ما محل هدا الفوضى الكل يعربد ويجعجع ويتفنن في الغوغاء ما هدا يا ترى هل هده الكائنات التي تحسب رأسها من سلك الأساتذة فعلا تلقو ولو قليل من العلم ام مادا رجال التعليم ليس هكدا وبهده الفوضى وفي هدا الوقت بالدات بالله عليكم هل فعلا أنتم من ستدرسون أجيالنا واولادنا لا لا لا ثم لا أنتم في مستوى ابتدائي على ما نرى بأعيننا بالله عليكم ما محلكم من الإعراب ادن هل خبر ام مبتدأ أم مضارع أم مادا خاصكم إعادة اجتياز الإمتحان الغربال الكل بالعقدة الدرك contrat الجيش contrat القوات المساعدة contrat التعاقد ليس عيب انما العيب ادا لم تتوصلو بالاجور la solde والسلام الله اكون فعون رجال مكافحة الشغب ووووووو
العنف لا يحل المشاكل، بل يفجر الاوضاع اكثر. سلطة العصى ليست حلا، التعاقد مهزلة مفروضة بالحديد والنار، واملاءات البنك الدولي تدفعنا نحو الكارثة. لم يسبق للمؤسسات المالية الكبرى ان حلت مشكلا، بل تؤزم الوضع اكثر.
السلام عليكم
هانتوما جبتوا الربحة، وفكها يا من وحلتيها.
من الأخير باش تفهموا مزيان التعاقد، هدا راه ماشي العثماني لي جابو، هده راه سياسة دولة من أعلى الهرم و بشروط من البنك الدولي.
بمعنى آخر شدو الصف ولا.
هاي هاي ولات السيبة فالبلاد. هدو ماشي أساتذة هدو عصابة. على الدولة أن تطبق القانون على هاد اللي مسميبن راسهم أساتذة ( الكسالا)
رجال الأمن خط أحمر
هؤلاء الاساتذة سيضيعون مستقبل التلاميذ و هم على أبواب الامتحانات، لماذا قبلتم بالتعاقد منذ البداية….. على الوزارة طردهم من التعليم و الاستعانة بالعاطلين الأكفاء
كلا الطرفان لا يجيد غير العنف . تايبان ليا هادو براهش ماشي اساتذة .
اي ان الاساتذة المحتجين لا يستحقون ارتداء بذلة الاستاذ . رجال السلطة لم يضبطو انفسهم .
انا لم اعد ادعم الاساتذة المتعاقدين لانهم اصبحو اشبه بعصابة . في امريكا يطبق نفس القانون فكل ولاية هي من تشغل الاساتذة ورواتبهم ليست كبيرة بل في الحد الأدنى. ومع ذلك يحترمون انفسهم ويقدسون مهنتهم . اما عندنا فكل هذه الفوضى من اجل امتيازات مادية و معنوية كانت الحكومات السابقة توفرها للاساتذة الذين كانو يضربون كل شهر عبر اغراق الدولة بالقروض . اي انه كان حلا سهلا للتخلص من صداعهم على حساب دافعي الضرائب .
يطالبون الحكومة بما يفوق قدرتها المادية وميزانيتها السنوية . والحكومة تضطر لارضائهم عبر الاستدانة من الخارج . لكن للأسف من الف ريع القطاع العام لن يقنع بما هو اقل الا بالقوة .
كن كانو الاساتد كيضربو كن خاف منهم المخزن كما خاف من جمهور الرجاء والوداد برك من الكدوب
المتعاقدون طغوا في البلاد وظنوا أن المدارس ملك لهم يفعلوا فيها ماشاؤوا يحضرون ويتغيبون كما يريدون .
الدولة تساهلت معهم الى اقصى حد.وجاء الان وقت الصرامة معهم لردعهم وتجنب الاسوا .انهم يريدون تخريب البلاد وتشتيت العباد من اجل مطالب واهية والقانونية.
تحية لكل مغربي يقف ضد هؤلاء المتعاقدين.
نعم للتعاقد ولا للإدماج
الاضراب حق مشروع لكن ليس في ظل هذه الجاىحة… رايت ما وقع: لا احترام لاجراءات الوقائية من تباعد…كان على الأساتذة الشباب ان يكونوا مثالا صالحا للمواطن…
لا افهم على ما يحتج هؤلاء المتعاقدون
قبل التشغيل كا نو يمنون النفس بإيجاد عمل ينقدهم من البطالة وبعد توقيعهم للعقود فرحين هاهم اليوم ينافقون انفسهم ولا يريدون تلك العقود يا سبحان الله
والله مكيحشموا هاد المتعاقدين حاسبين راسهم فوق القانون..ماشي هادا وقت الاحتجاج والتظاهر الله يهديهم راه كاين لي ماعندو ماياكل وساقر وبالشواهد العليا اديالو.
نحن معكم. صامدون صامدون.
عندي سؤال، عند امضاءكم عقد العمل مع التربية الوطنية، هل كان فيه بند الوظيفة العمومية؟
11 مصابا في صفوف الأمن و 5 في صفوف الأساتذة!هل تم التحقق من الأرقام؟ من سيصدق؟ ديرو بعد التعادل! ها نحن أمام القاصم العنفي بعد القاسم التطبيعي و القاسم الانتخابي و القاسم الترامبي الكوشنيري!لا ندري إلى أين ستأخدنا هذه القواصم و القواسم! الغموض و الخطورة و لعب الذراري هي قواسمها المشتركة! هل جيش الأساتذة جميع أساتذة العالمفي تحالف أستاذي عالمي ؟هل يعنف الأساتذة في ألمانيا و اليابان؟ ما هو دخلهما و ما هو دخلنا؟ الفرق في معاملة المواطن، الأستاذ و رجل الأمن العادي المدفوع لسلخ أبناء الشعب و أساتذة أبنائه! يوما سيرفض رجال الأمن و القوات المساعدة الانصياع للأوامر الغير قانونية! هذا اليوم قريب جدا! الأوامر!الوعي ينضج يوما بعد يوم! من لديه الهراوات و الكاسكات و الواقيات؟ من بادر لاستخدام العنف؟ إذا كان الأساتذة، فيجب تقديمهم للمجلس التأديبي! إذا كانت قوات الأمن، ما العمل؟
هؤلاء حاشا أن يكونوا أساتذة بل بلطجية ولا يتوفر ون على ذرة من المسؤولية يستعملون التلاميذ كرهاءن أن لم تعد راض عاى ما وقعت عليه قدم استقالته و عد إلى الفراشة او البطالة إذا كانت عندكم كرامة
نتمنى المزيد من الحزم امام هؤلاء الانتهازيين مع تفعيل مسطرة العزل و الطرد في حق المتورطين في الاضرابات المستمرة وإفراغ الحجرات الدراسية لان اجراء الاقتطاع لم يعد كافيا و رادعا لهم..لقد طفح الكيل و وصل السيل الزبا..انهم يضحكون على دولة باكملها بوزارتها و بمواطنيها و بتلاميذها و باولياء امورهم