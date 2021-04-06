إصابات في تفريق احتجاج لـ"المتعاقدين" بالرباط‎

تم نقل ثلاثة مصابين من صفوف الأمن إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعدما بينت الفحوصات الأولية تعرضهم لإصابات بليغة إثر التدخل الذي تم وسط العاصمة لتفريق الأساتذة المتعاقدين، الذين احتجوا رغم قرار المنع الصادر عن السلطة المحلية.

وتم إثر تدخل القوات العمومية تسجيل إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين وعناصر تابعة للقوات المساعدة والأمن، وذلك أثناء محاولة تفريق المحتجين.

ووفق مصادر هسبريس فقد تم تسجيل 11 إصابة في صفوف عناصر الأمن الوطني و5 إصابات في صفوف القوات المساعدة؛ ليتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات.