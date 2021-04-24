إصابات "كوفيد-19" الحرجة تبلغ 358 بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا قد بلغ 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح وصل 4 ملايين و217 ألفا و485 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و37 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 494 ألفا و872 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8988 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (328)، والرباط سلا القنيطرة (37)، ومراكش آسفي (35)، والداخلة وادي الذهب (28)، والعيون الساقية الحمراء (20)، وسوس ماسة (17)، وطنجة تطوان الحسيمة (16)، ودرعة تافيلالت (11 حالة)، والشرق (10 حالات)، وبني ملال خنيفرة (3 حالات)، وكلميم واد نون وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منهما).

وتتوزع حالات الوفاة على 2 حالتي وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات وحالة واحدة بكل من جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة.

وبحسب النشرة فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1399,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة محدد في 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5177 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 59 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 358 حالة، 15 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و207 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,2 في المائة.