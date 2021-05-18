إصابة 10 إسرائيليين بقصف صاروخي من غزة

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 10 إسرائيليين أصيبوا جراء قصف صاروخي من قطاع غزة.

وأضاف المصدر الإعلامي العبري نفسه، عبر موقعه الإلكتروني، أن 4 من المصابين يتواجدون في حالة خطيرة.