إصابة 10 إسرائيليين بقصف صاروخي من غزة

إصابة 10 إسرائيليين بقصف صاروخي من غزة
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 13:32

أفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن 10 إسرائيليين أصيبوا جراء قصف صاروخي من قطاع غزة.

وأضاف المصدر الإعلامي العبري نفسه، عبر موقعه الإلكتروني، أن 4 من المصابين يتواجدون في حالة خطيرة.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قصف صاروخي قطاع غزة

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