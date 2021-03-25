إصدار جديد يتتبع مسار الفنان الأمازيغي ميمون

إصدار جديد يتتبع مسار الفنان الأمازيغي ميمون
صورة: هسبريس
الخميس 25 مارس 2021 - 03:01

صدر للكاتب المغربي محمد إنعيسى مؤلف جديد يتناول السيرة الفنية للموسيقي الأمازيغي الوليد ميمون، بعنوان: “الوليد ميمون من المحلية إلى العالمية”، متوقفا عند تصورات الفنان لقضايا متعددة، كالهوية والأمازيغية والتنوير والمرأة.

ويقول إنعيسى إن “الوليد ميمون ليس فنانا فحسب، بل مفكر يتخذ من قضية التنوير هدفا أسمى، إذ إن معظم كتاباته تدخل في هذا الإطار، خصوصا أن له إلى جانب الموسيقى ديوانا شعريا ومجموعة قصصية كذلك”.

وإلى جانب الكتاب الجديد، طرح محمد إنعيسى ديوانا شعريا بعنوان “أفريون نتفاوت”، ورواية “أمسكسي جار وزوار ذوافار”، و”بيبليوغرافيا الأدب الأمازيغي بالريف”، وهو كتاب مشترك مع محمد الفارسي”.

الفنان الأمازيغي الوليد ميمون كتاب محمد إنعيسى

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