إصدار جديد يتتبّع مسارات حياة "جوليا كريستيفا‎"

عن دار خطوط وظلال الأردنية، صدر مؤخرا عمل جديد للباحث المغربي سعيد بوخليط حمل عنوان: “جوليا كريستيفا: مسارات الفكر والحياة”، وهو ترجمة لأربعة حوارات طويلة ومهمة، أجراها الناقد الأدبي والمختص النفساني صامويل دوك مع الباحثة الشهيرة جوليا كريستيفا.

وتناولت الحوارات بالتفصيل الدقيق والمستفيض جوانب خفية كثيرة من حياة كريستيفا، منذ بواكير طفولتها ومراهقتها في بلغاريا الشيوعية، ثم رحيلها سنوات الستينيات إلى فرنسا للدراسة، وعلاقاتها بجماعة “تيل كيل” النقدية، وكذا جل رموز الفكر الفرنسي خلال تلك الحقبة، انتهاء بزواجها من الناقد والروائي فيليب سوليرز.

يمثل هذا الكتاب جلسة حوارية استثنائية بالمفهوم الدقيق للكلمة، “فالطرف المحاوِر، أي صامويل دوك، يعتبر طبيبا نفسانيا سريريا، وكاتبا يستوعب، لا محالة، آليات اشتغال النَّفْس البشرية، وكذا مختلف جدليات الوعي واللاوعي، ثم ذكاءات كيفيات تجليات ذلك”.

بينما الطرف المحاوَر (كريستيفا)، “فهي مثقفة كونية موسوعية، وخبيرة جدا بفلسفات اللغة والرمز والمعنى والدلالة والهمس والصمت والجهر. إنه ملعبها الرحب، منقطعة باستمرار في إطاره وبين طياته إلى الكتابة والتأمل، وتفكيك شفرات المنظومات الرمزية، عبر تشكلاتها التاريخية والإبستمولوجية”.