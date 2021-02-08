إصدار جديد يخوض في الشعرية العربية المعاصرة

عن دار “فضاءات” بعمان، في المملكة الأردنية الهاشمية، صدر للشاعر صلاح بوسريف كتاب “الفكر النائم – في نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة”.

ووفق بلاغ عن البيان الجديد فالكتاب “شذرات نظرية في نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة، في مفاهيمها، في تصوراتها ‘النصية’ والنظرية، في ما يفصل النظرية عن الممارسة، أو يجعل العلاقة بين الاثنين نوعا من الفكر النائم، الذي يستغرقه الحلم، فيما هو يعيش خارج ما يجري من تحولات في الشعر”.

ويذكر المصدر نفسه أن “القصيدة” في بنياتها ومكوناتها “لم تختف، بل لبست لبوس الحداثة، في غفلة من الحداثة ذاتها، وفي هيمنة الشفاهة على الكتابة، وفي حضور الصوت على حساب باقي الدوال البانية للنص، لا الخطاب، الذي هو مفهوم شفاهي إنشادي، لا علاقة له بالكتابة، أو بـ’حداثة الكتابة'”.

وهذا الكتاب الجديد “أفق” لأسئلة تسعى إلى إعادة التفكير في الشعرية العربية المعاصرة، “من خلال نقدها وتفكيك مفهوماتها، وبنياتها ‘النصية’، أو ما ظلت تتسم به من غنائية، أو حضور للصوت الواحد، في منأى عن البناء الملحمي المركب المتشابك، الذي تتعدد فيه الضمائر، ويجري فيه السرد في تقاطع أو تضاد مع الحوار والتداعيات الحرة”. كما أن الصفحة، في حداثة الكتابة، هي “دال شعري، بما فيها من عناوين وأرقام وهوامش وإحالات وبياضات وفراغات، وتعبيرات سيميائية، ورسوم وأشكال هندسية”.

ويضيف المصدر ذاته: “ليست اللغة وحدها ما نقرؤه في الكتابة، للبياض وغيره من العلامات دور الدوال التي بها تتوسع شعرية النص، أو العمل الشعري، بما يجعل مفهوم وبناء القصيدة ينتفي من تلقاء ذاته، وهذا أحد أكبر مآزق الحداثة التي لم تذكر النسيان، كما ينتقدها الكتاب، وفق تعبير فوكو، لأنها اكتفت بالقائم والمسلم به، أي ما جرت به العادة واللسان؛ وهو ما يبرر معنى عنوان الكتاب ‘الفكر النائم'”.