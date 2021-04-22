الوادي يفتح منافذ نقدية على المسرح المغربي

صدر حديثاً للروائي والكاتب المسرحي الدكتور محمد الوادي كتاب بعنوان “النقد المسرحي المغربي (الانشغال والاشتغال)”، وهو دراسة نقدية قدَّم لها الباحث نور الدين الخديري.

ويتضمن الكتاب الجديد خمسة فصول، وفق ورقته التقديمية، أولها “في التأسيس والتأريخ للنقد المسرحي المغربي”، وثانيها “النقد المسرحي المغربي والإشكالات الكبرى”، وثالثها “النقد المسرحي المغربي وأسئلة المسرح”، ورابعها “المسرح المغربي وأسئلة الراهن”، والخامس “قراءات نقدية”.

وكتب نور الدين الخديري في تقديمه للمؤلَّف الجديد أن الباحث المسرحي محمد الوادي يفتح من خلال مصنفه الجديد هذا، “منافذ نقدية جديدة عبر أسئلة حارقة، مسكونة بقلق الباحث الناقد وانشغالاته، ذلك أنه ينطلق من قراءة هادئة، تستقرئ الظاهرة المسرحية المغربية، وما يتساوق معها من أبحاث ودراسات نقدية، إلى قراءة مشاغبة تعمد إلى خلخلة المسلمات، بغاية الوقوف على تأريخ جديد للمسرح المغربي، من خلال الخفي وغير المصرح به في هذا التاريخ، مما يجعلنا إزاء رؤية نقدية جديدة ومغامرة، تضعنا في مساحات النقد العالم”.

وأضاف أن “تجربة الوادي في الإبداع المسرحي من جهة، وفي غمرة انشغاله بالتنظير الاحتفالي في نسخته التجديدية من جهة أخرى، مكنت هذا الناقد من ولوج عوالم الأسئلة التي لا تقبل الساكن والجامد في مسرحنا المغربي والعربي بشكل عام، بل تسعى عبر الاستناد إلى المناهج والمقاربات النقدية، قديمها وجديدها، إلى مساءلة هذا المسرح ونقده، من خلال الدعوة إلى تجديد قراءته والحفر في كل ما قيل بخصوصه من أبحاث ودراسات قد يتفق أو يختلف معها الناقد في مناحي عديدة”.

دعوة الباحث المسرحي محمد الوادي هذه ليست “انتقاصا مما قدم للبحث النقدي المسرحي”، وفق الباحث الخديري، بل غايتها قراءة المنجز “بعين نقدية جديدة، دعت إلى إفرازها وفرة المادة المسرحية والنقدية من جهة، كما أن السياق العالمي الجديد في بعده المغاير، لم يعد يسمح بالارتكان إلى ما هو جاهز، واعتباره مقدسا لا يقبل النقد”، ومن هنا “تأتي أهمية هذا الكتاب الذي بين أيدينا للباحث والمبدع المسرحي والناقد الدكتور محمد الوادي”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن صدرت لمحمد الوادي المؤلَّفات التالية: “مدينة العميان” (إبداع مسرحي/2002) مع مقدمة نظرية لعبد الكريم برشيد، و”صورة اليهودي في المسرح المغربي” (دراسة نقدية/2006) من تقديم عبد الرحمن بن زيدان، و”اليهود المغاربة (الجذور والتمظهرات)” (دراسة سوسيوثقافية/2007)، و”الغالية” (إبداع مسرحي) عن دائرة الثقافة والإعلام-حكومة الشارقة–دولة الإمارات العربية المتحدة (2009).

كما صدرت للكاتب مؤلفات “احتفال الجسد” (إبداع مسرحي/2011)، قدّم له محمد أبو العلا ومصطفى رمضاني، و”تجليات صورة اليهودي في المسرح العربي” (دراسة نقدية/2011)، صادرة عن منشورات نقابة الأدباء والباحثين المغاربة، ورواية “وداعا رانقة” (2018)، ثم “الآخر وسؤال الهوية في الثقافة العربية (المسرح المغربي نموذجا)”، بدعم من وزارة الثقافة والاتصال–قطاع الثقافة (2019).