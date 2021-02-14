إصدار جديد يلامس تفرد القانون العبري بالمغرب

جرى، السبت ببيت الذاكرة بالصويرة، تقديم كتاب يحمل عنوان “عندما يعطي المغرب معنى لتنوعه.. تفرد القانون العبري بالمغرب”، وذلك بحضور أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، إلى جانب عدد من الجامعيين والباحثين والفاعلين من آفاق متعددة.

وصدر هذا الكتاب، المقدم خلال اللقاء العلمي السادس المنظم من قبل مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، بشراكة مع المؤسسة الألمانية كونراد أديناور بالمغرب، وجمعية الصويرة موكادور وبيت الذاكرة، حول موضوع “التنوع المغربي في صلب الإنسانيات”، عن المؤسسة الألمانية، تحت إشراف ستيفن كروغر، الممثل المقيم للمؤسسة، وعبد الله أوزيتان وفريد الباشا، على التوالي، الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز.

ويضم المؤلف مقتطفات من خطب ورسائل الملك محمد السادس، لاسيما بمناسبة الاستقبال الرسمي لقداسة البابا فرانسيس بالرباط في مارس 2019، والرسائل السامية الموجهة للمشاركين في قمة اليونسكو في شتنبر 2018 بنيويورك، حول “قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز: معاداة السامية نموذجا”، وبمناسبة تسليم جائزة الحرية “مارتن لوثر كينج أبراهام جوشوا هيشل” الممنوحة للملك الراحل محمد الخامس، أو خلال مؤتمر إطلاق مشروع علاء الدين من أجل الحوار بين الثقافات.

ويقدم هذا الكتاب أيضا، الذي تتخلله صور للزيارة التاريخية التي قام بها الملك إلى بيت الذاكرة، للقارئ مقتطفات من مداخلات أندري أزولاي، مستشار الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، خلال مشاركاته بمختلف اللقاءات والندوات بالصويرة أو بمدن أخرى بالمملكة.

وفي كلمة نشرت بهذا الكتاب، أكد كروغر أن هذا الإصدار يلخص النتائج المحصلة إلى حدود الآن، بفضل التعاون الوثيق بين المؤسسة والمركز، الموسوم بتنظيم لقاءات ببيت الذاكرة حول دور القانون العبري بالمغرب والتقاليد المتصلة به، وسجل أن النصوص المقدمة ترصد للأبحاث المنجزة في مجال القانون العبري بالمملكة، مع التركيز على المبادرات ذات الصلة بالتبادل والحوار، مشيرا إلى أن التقليد اليهودي وتعايشه مع الإسلام بالمغرب يمتد لتاريخ طويل ممتد عبر قرون.

كما جاء في تقديم كروغر أن “بيت الذاكرة يقدم مساهمة للحوار والعمل المتبادل بهدف صون الذاكرة اليهودية بالصويرة”، مبرزا أن “هذا الفضاء فريد من نوعه بمنطقة جنوب المتوسط وأرض الإسلام”.

ومن جانبه، كتب أوزيتان أن “فهم رهانات هذا التفرد المغربي وكذا النهوض به يشكل مسؤولية نتقاسمها جميعا”، مشيرا إلى أن “المملكة اختارت التنوع عن قناعة وإيمان بأن التشبث بالإنسانية يتجاوز كل اعتبار”، مضيفا أن الأعمال البارزة في المغرب، لاسيما في الصويرة وفي عدد من مدن المملكة، أنتجت بفضل احترام الثقافات والأديان، وموضحا أن واقع التنوع يتغذى من إرث ثقافي يجسد لحس الانتماء إلى قيم مشتركة، تشكل بذلك علامة بالهوية المغربية.

يشار إلى أن هذا الكتاب يضم سلسلة من المقالات لباحثين وأساتذة جامعيين موموقين، من ضمنها “مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب.. تعبير متفرد عن مغرب أرض السلام والوئام والتعايش”، و”السلام والتسامح في فكر وعمل جلالة الملك”، و”تقديم عام لمعهد إنسانية”، و”التقليد الشفهي اليهودي الأمازيغي.. تراث ثقافي متفرد”.