إصدار يروي قصة أسر مغربية مطرودة من الجزائر

صدر للكاتب جمال العثماني، عن مطبعة جسور بوجدة، مؤلف جديد عن تجربة الطرد الذي تعرضت له الأسر المغربية من الجزائر شتاء 1975، عنونه بـ”تخاريف حنَة يامنة”، وهو امتداد لكتابه السابق “قُرارة الخيط”؛ وكلاهما اشتغال على ذاكرة الطرد الذي أقدمت عليه الطغمة الحاكمة في الجزائر في حق هؤلاء المغاربة الأبرياء.
وأوضحت معطيات حول المؤلف أن “قارئ هذه التخاريف سيجد لغة مختلفة عصية على التجنيس والتصنيف، وسيعثر بين تفاصيلها على أنقاض مرممة بالكتابة عن عالم متفرد عاشه الكاتب ذات زمن بـ’حمام بوحجر’ بالجزائر، بلغة مهجنة نوستالجية وقاسية تنثال عفويا في مقاطع تختزل الذكرى والمعاناة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤلف يتضمن “كتابة لا تقرأ، وإنما تحس وتدرك”، مشيرا إلى أنها “صرخة قوية تصور المعيشي وتوثق له، وتجسد الصور وتترك للقارئ مهمة الإخراج والاستنطاق، وصور تخرج صادقة عفوية بدون تنميق أو تجميل لطفل ضاق مرارة الترحيل والهوان”.
وورد ضمن المعطيات ذاتها أن “هذه التخاريف ليست خرافة جدة يسمر حولها الصغار شتاء، بل إنها جرحها النازف الذي حملته ذات شتاء قارس معها من ‘حمام بوحجر’؛ وهي سيرة حياة مغدورة، وسيرة رجل أغضبه الظلم فارتدى قبعة النثر وربط على عنقه سيرة ذاتية تراودها الحكاية تارة والرواية تارة أخرى”.
للأمانة حتى لانظلم الشعب الجزائري فالمسؤول الاول والاوحد هو بوخروبة لان الجزائرين حاولوا ما أمكنهم ان يخبؤوا المغاربة في منازلهم و حمايتهم من قوات الامن بعضهم نجح والبعض الآخر داهمت قواة الامن منزله .
وهم يتأسفون مما حصل ويقولون عبارتهم الشهيرة منو لله اي ان حساب بومدين عند رب العالمين
الجميع يعلم الماسات التي تسبب فيها حكام الزفت للمغاربة صبيحة يوم عيد الاضحى ..مثقفون اعلاميون وكتاب جزائريون شهدوا بذلك و استنكروا ذاك الفعل الشنيع اللاانساني واللاخلاقي حينما القوا بموطنين مغاربة وراء الحدود واستحودوا على عقاراتهم واملاكهم وكل ما يملكون . لكن وجب التذكير من خلال هذا الاصدار ..انها وصمة عار في جبينهم يجب ان لا تنسى للتذكير فقط لاننا نحن المغاربة لا ولن نفعل هكذا فعل اجرامي مهما اوذينا في اخواننا واهلينا .لكن وجب الاعتذار لهؤلاء الضحايا وليس للوطن لان الوطن قادر ان يزور …مرة اخرى
الله ياخذ فيهم الحق…دعيناهم الله…تجرؤو و طردوا مئات آلاف المغاربة دوي الدم الموري الشريف
انه تعبير وتجسيدا لاسمى صور الكراهية والبغض والحقد ما قام به الهواري بومدين في حق المغاربة الذين طردهم عراة ،حفاة من الجزائر في سنة 1976 ولكن لا زلت اتذكر ان النابغة الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ارسل لهم جلود اضاحي عيد الاظحى .ولكم حرية التعليق.
لعن الله من ايقظها ولماذا لا تذكرون لنا ماذا فعل اليهود من مجازر لاخواننا الفلسطينين عبر التاريخ ام تريدون فقط ان تبرروا لنا اسباب التطبيع.
نعم لقد فعلها بوخروبة بكل وقاحة، و يبدو أن دعوة المظلوم وصلت فقد مات شر ميتة احتار الأطباء في تشخيص مرض وفاته، في نهايته أصبح شبحا و عظاما مكسورة قبل إقباره، نسأل الله حسن الخاتمة و أن يردنا إليه ردا جميلا.
هل تم توزيع الكتاب على المكتبات.
لابد أن تؤدي الجزائر ثمن هدا الطرد في يوم من الأيام التاريخ لا ينسى و هدا التصرف سيبقى وسمة عار على الجزائر
انه تعبير وتجسيدا لاسمى صور الكراهية والبغض والحقد ما قام به الهواري بومدين في حق المغاربة الذين طردهم عراة ،حفاة ،مجردين من ابسط امتعتهم من الجزائر في سنة 1976 ولكن لا زلت اتذكر ان النابغة الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ارسل لهم جلود اضاحي عيد الاظحى .ولكم حرية التعليق.
ان ما تعرض له المغاربة من طرد تعسفي لاينبغي السكوت عنه ،حيث اقدم بوخروبة على تمزيق الاسر البالغ عددها 42 الف اسرة في دجنبر 1975 وفي يوم عيد الاضحى دون رحمة ولاشفقة وسماها ” المسيرة الكحلة ” ردا على المسيرة الخضراء التي قام بها المغرب ، لكن الله لم يمهله ومات بعد ثلاث سنوات 1978 ، ومن قام بهذا الفعل لايستحق الرحمة ،لان ماقام به النظام الجزائري ” جريمة ضد الانسانية ” وهناك جمعية تاسست سنة 2006 تهتم بهذا الملف الذي يجب التعريف به في المقررات الدراسبة وفي وسائل الإعلام الرسمية ، ويجب على النظام الحالي ان بعتذر للمغرب وان يعوض الضحايا ويعيد لهم املاكهم المنهوبة .كما ينبغي توثيق هذه الشهادات حتى لاتضيع.
سلام.ويأتي الجزائريون.ليرددوا أسطوانتهم المشروخة حول تجريم التطبيع مع اسرائيل……و بلا بلا بلا…..وكأن المغرب بلد قاصر لا يعرف مع من مصالحه.ماذا استفدنا من هذا البلد الجار ….الجزائر؟لا شيء.سوى المصائب.هل من أخلاق المسلمين طرد عائلات مغربية بدون سبب وتجريدهم من ممتلكاتهم.ومتى؟ صبيحة عيد الأضحى.أي أخلاق هذه.بقات غي ف خاوا خاوا وفلسطين ووووووو.اليهود المغاربة في اسرائيل والعالم.لم نر منهم إلا الخير والإخلاص لوطنهم.والدفاع عنه في مختلف المحافل.ويأتي أحفاد بوخروبة وينددون بعودة العلاقات مع دولة إسرائيل.إسرائيل خير ألف مرة من الجار العدو.المرجو النشر.ولا عزاء للحاقدين
هناك فرق شاسع بين الحكام والمواطنين الجزائريين. داك امر من السلطات نفده مامورون بالتنفيد ولا دنب لهم فيما حصل للمغاربة والله يجازي كل ضالم.
اللهم انقد الشعوب من الطغاة .