إصدار يلامس تاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس

صدر، مؤخرا، الجزء الثالث من كتاب “التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس.. قضايا وإشكاليات'”، في 450 صفحة، عن مطبعة شمس الرباط- سلا 2020، بتنسيق الدكتور محمد الشريف، وبمشاركة نخبة من المفكرين والمؤرخين من المغرب والجزائر ومصر ولبنان والسعودية وسلطنة عمان وإيطاليا.

وأوضحت معطيات حول الإصدار أن الجزء الثالث يهتمّ بموضوع “تاريخ الذهنيات والأفكار”، وهو موضوع لا يزال حقلا معرفيا جديدا في الكتابة التاريخية العربية، وبهذا الكتاب تكتمل الأجزاء الثلاثة من أعمال الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، تكريما للمؤرخ المغربي إبراهيم القادري بوتشيش، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية الآداب بمكناس الذي يعدّ أحد المجددين في حقل تاريخ الذهنيات.

وورد ضمن المعطيات ذاتها أن هذا الكتاب يرصد مجموعة من المشاهد حول المجتمع المغربي- الأندلسي وعاداته وطقوسه وتمثّلاته الشعبية، مما يجعله قيمة مضافة للدراسات المغربية- الاندلسية، وموردا لإنتاج أسئلة جديدة يؤدي تناسلها إلى تحويل تاريخ المغرب إلى درس متجدد.

وعالج المحور الأول موضوع “الأسطورة والمتخيّل والتمثّلات والمواقف تجاه الكوارث”، حيث تم إلقاء الضوء على الأسطورة، وكيفية توظيف القيادات السياسية المغربية الفكر المتخيّل لتمرير أفكارهم ومشاريعهم، وخاصة لدى الزعامات الموحدية، كما تناول أثر التغيرات المناخية في تشكيل الأفكار والمعتقدات الشعبية.

وخصّص المحور الثاني لدراسة العادات والطقوس بمنظور أنثروبولوجي وطوبونيمي، إذ تمّ تسليط الضوء على البعد الأنثروبولوجي الثقافي لدى الرحالة الأندلسيين، ورصد عادات ساكنة غرناطة وسحنتهم وأزيائهم ولهجتهم. كما تطرقت أبحاث هذا المحور إلى التقاليد الجنائزية لدى الأقلية اليهودية بتطوان، ومدى إسهام المنهج الطوبونيمي في فهم عقلية المجتمع المغربي.

أما المحور الثالث، فتناول موضوع “الطابوهات والسلوكات المستهجنة”، حيث تمّت فيه معالجة مواضيع طريفة مثل مقدمات دخول القنب الهندي (حشيشة الكيف) إلى المغرب، والرشوة وعلاقتها بخراب العمران، وبعض السلوكات الجنسية المستهجنة كالمثلية واللواط وممارسة الجنس مع الحيوانات، ثم ادعاء بعض الأشخاص النبوة في الريف المغربي، وخاصة المتنبئ حاميم الذي زعم أنه بعث نبيا لأهل الريف، وألّف قرآنا باللغة الأمازيغية.

وفي المحور الرابع، سلّط باحثون مشاركون في الكتاب الضوء على “التأويلات والتصورات والأفكار” التي صاغها المجتمع المغربي والأندلسي حول الفلسفة والفقه والتاريخ والأزمات، وتصوّر الصقليين لشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورؤية المستشرقين للفتح الإسلامي للأندلس، ومنظور الأوروبيين لفكرة العصر الوسيط كحقبة تاريخية.

أما المحور الخامس والأخير من الكتاب، فانصب حول دراسة “قيم الجمال والمرأة والحب في الثقافة المغربية- الأندلسية”، وتوزع بين رصد ثقافة التجميل لدى المغاربة والأندلسيين، وجمال المرأة والحب والغرام والعشق، وبعض العادات النسائية في العائلات ذات النسب الشريف شمال المغرب، وظاهرة اختطاف النساء في بعض مناطق الأندلس، وممارسة العنف ضدهن، وغيرها من المواضيع التي تقدم مائدة علمية متنوعة تثير شهية القارئ، كتبت باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.