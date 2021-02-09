إصلاحات ما قبل الانتخابات

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمد
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:16

    المغرب اكبر ورش في العالم في ترقيع الأزقة و الدروب و الارصفة و الأشغال فيه ليست لها بداية و لا أحد يعلم لها نهاية فالترقيع طريقة سهلة لصرف المال العام دون حسيب ولا رقيب و المواطن يكتوي في ماله و يكتوي في نفسيته و هو يعيش وسط هذه الاوراش الترقيعية

    5
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  • الترقيعات
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:29

    قولو ترقيع ماقبل الانتخابات حيث كتجي الشتا كيتفضحو وياريث لو كانت اصلاحات حقا واخا يقلبو الارض مابقاو يقولبو الناس كلشي فاق ووعى الحمد الله كاع لي غشو حصلو والجايات اكثر

    2
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  • مرباح
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 22:44

    في كل المدن المغربية تقريبا هذه الظاهرة، اصلاح الشوارع وقتها عند موعد الانتخابات ، مما يفسر ان السادة المنتخبين، نائمون خمس سنين حتى يقترب موعد الانتخابات لتلميع صورتهم

    2
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