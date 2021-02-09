إصلاحات ما قبل الانتخابات

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المغرب اكبر ورش في العالم في ترقيع الأزقة و الدروب و الارصفة و الأشغال فيه ليست لها بداية و لا أحد يعلم لها نهاية فالترقيع طريقة سهلة لصرف المال العام دون حسيب ولا رقيب و المواطن يكتوي في ماله و يكتوي في نفسيته و هو يعيش وسط هذه الاوراش الترقيعية
قولو ترقيع ماقبل الانتخابات حيث كتجي الشتا كيتفضحو وياريث لو كانت اصلاحات حقا واخا يقلبو الارض مابقاو يقولبو الناس كلشي فاق ووعى الحمد الله كاع لي غشو حصلو والجايات اكثر
في كل المدن المغربية تقريبا هذه الظاهرة، اصلاح الشوارع وقتها عند موعد الانتخابات ، مما يفسر ان السادة المنتخبين، نائمون خمس سنين حتى يقترب موعد الانتخابات لتلميع صورتهم