إصلاحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحسّن أوضاع القيمين الدينيين

أفرز ورش إصلاح الحقل الديني الذي باشره المغرب غداة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الدار البيضاء، من أجل محاصرة الفكر المتطرف، جملة من المتغيرات على عمل القيميين الدينيين وعلى وضعيتهم الاجتماعية كذلك.
منذ الشروع في تفعيل إصلاح الحقل الديني، أصبح القيمون الدينيون من أئمة المساجد والخطباء، في جميع مناطق المغرب، يخضعون لبرنامج تأهيل في إطار خطة ميثاق العلماء، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2009.
في الجانب المادي، أصبح القيمون الدينيون يحصلون على تعويض شهري من طرف الحكومة، بعدما كانت مداخيل الأئمة والخطباء تتأتى في السابق مما يدفعه لهم الناس من تعويض سنوي، أو ما يعرف في العُرف المغربي بـ”الشرط”.
ويظهر من دليل مساطر تدبير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حصول تغيرات كبيرة في مجال عمل القيميين الدينيين بعد مباشرة إصلاح الحقل الديني، حيث أصبح التعاقد مع القيمين الدينيين يتم بناء على شهادات معترف بها.
يشير الدليل المذكور في المحور المتعلق بتوظيف الأئمة المرشدين والمرشدات بموجب عقود إلى أن القيمين الدينيين الذين يمكن التعاقد معهم، وفق المناصب المالية المحدثة لهذا الغرض، يشترط فيهم أن يكونوا مستوفين لشروط معينة؛ في مقدمتها أن يكونوا حافظين لكتاب الله، وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية.
في الجانب العلمي، يشترط في القيمين الدينيين أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على شهادة أخرى معادلة.
يشترط كذلك في القيمين الدينيين الذين يمكن أن تتعاقد معهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ألا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة أو مهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات، وألا يتجاوز سنهم على الأكثر خمسين سنة في تاريخ إبرام العقد.
وانتقلت الوضعية المادية للقيمين الدينيين المتعاقدين مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الاعتماد على ما يقدم لهم وفق عرف “الشرط” و”الإحسان”، كما كان سائدا قبل مباشرة إصلاح الحقل الديني، إلى وضعية جديدة تقوم على مبدأ الأجر الشهري، على غرار نظام الموظفين.
ويفيد دليل مساطر تدبير الموارد البشرية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن القيمين المتعاقد معهم يتقاضون، في متم كل شهر، الأجرة والتعويضات العائلية وجميع التعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثانية.
وكان المغرب قد بلور خطة لإصلاح الحقل الديني بعد أن اكتوى بنيران التفجيرات الإرهابية عام 2003، بهدف جعل القيميين الدينيين، من أئمة وخطباء، يمارسون مهامهم في إطار منظومة منسجمة تؤطرها قواعد موحدة لتحقيق الطمأنينة الروحية للمغاربة.
ما يتقاضاه القيم الديني من أجر هو مبلغ 1700 درهم شهريا ولكم ان تتأكدوا أين هي العناية بالله عليكم
ما دام التوفيق مشرف على الشؤون الدينية لم ولن يكون أي تحسن بالعكس انتكاسة للشؤون الدينية
فكرة تحسين الوضع المادي للقيمين الدينيين ماهو إلا ضحك على الذقون، فمن الأولى أن يحظى حفاظ كتاب الله بتكريم يليق بهم، و إن يظهر هذا المجال التناقض الكبير للحكومات التي تود و تدعو من الخواص اعتماد السميك في حين أن وزارة منهم و أغناهم لاتطبق هذا المبدأ مع الأئمة و المؤذنين.
فعار على جبين وزير الأوقاف و الحكومة أن تدعوا الغير لتطبيق السميك و تنسى نفسها.
الامام يصلي بالناس ويرتبط بالمساجد ليلا ونهارا وأجرته لاتتجاوز 1500 درهم شهريا. الى درجة ان الائمة لايوجهون ابناءهم ليسلكو نفس الاختيار. ويحفظوا اولادهم القران الكريم. نتيجة اوضاعهم المزرية. نعم لحفظ القران لكن لاينبغي أن يشتغل كإمام
لم نسمع صوت الوزير، الوزارة في الكوفيد، العيد، التطبيع، البيدوفيليات المرعبة! ماذا عن مخصصات و ممتلكات الوزارة؟ واش الأوقاف و المغرب ما فيهومش الشباب باش السيد الوزير يعمر و يشيخ فو وزارته ل 20 سنة؟
حفظة القرآن يجب تكريمهم وتحسين أوضاعهم لأنه من المفروض أن لا يكونوا بحاجة للتسول بفعل مقامهم الديني ومكانتهم في قلوب الناس
نتمنى ان تقوم وزارة الاوقاف بتحسين أوضاع القيمين الدينيين المؤذنين أصحاب منحة 500درهم شهريا لأنهم يعانون من الفقر بكل أنواعه نتمنى
في العالم الاسلامي اغنى الوزارات هي الوزارات الشؤون الدينية بالمليارات وتهلك خزينة الدولة و ضرائب المواطنين وفي الاخير انتاج شباب يبايعون جبهة النصرة او خوض الناس في في التخبط بين الحرام والحلال وتكريس الطائفية و الاقتتال حول معاوية و علي وتكريس التمييز بين المرأة و حقوق الطفل وووو.
حولوا هذه الوزارات الى مراكز البحث العلمي و التكنولوجي
أنا كخطيب أتقاضى 400 درهم في الشهر ومساهمة هزيلة يقدمها صاحب المسجد وأنا حاصل على ماستر وأحضر للدكتوراه؛ كفى من التلبيس والتدليس؛ وأعطوا للقييمين حقوقهم مثلهم كثل سائر القطاعات الأخرى على الأقل أن يرتبوا في السلم 10
في سعودية أمام مسجد عادي راتب ديالو 15000 درهم
مغربية 6000 ريال سعودي تهلاو في امام المساجد الإسلامية السنة النبوية قبل فوات الأوان
* من الطبيعي أن يكون لكل عامل أجره ليعيش به و قضاء أغراضه
و حاجياته . لكني في صغري ، كنت أظن أن المؤذن و الإمام و كل
من له صلة بالدين يقومون بذلك إبتغاء مرضاة الله و مجازاتهم من
عنده . لكن الأمر ليس كذلك ، لأن لكل عمل أجره ليعيش به
صاحبه في الدنيا .
وضعية الأئمة والمرشدين والمؤذين بحاجة لمجهودات مادية مضاعفة تقيهم حر الغلاء وتحميهم من افات الفقر. وينبغي الانكباب الجدي على تسوية وضعية الحاصلين على شهادات الاجازة. فهذه الشريحة بحاجة لأعمال ملموسة وليس لأقوال ومراسيم على الورق