إصلاح 14 مرحاضا بـ350 مليونا في الدار البيضاء

خصصت جماعة الدار البيضاء، في إطار برنامج عملها للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، ميزانية لإصلاح المراحيض العمومية قدرت بـ3,5 ملايين درهم.

وأكدت الجماعة خلال الدراسة والتصويت على انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” من أجل إحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية، أن الشطر الخاص بإصلاح 14 مرحاضا عموميا، خصصت له ميزانية تصل إلى 350 مليون سنتيم، بما يعادل 25 مليون سنتيم للمرحاض الواحد.

وباتت المراحيض جاهزة للاستخدام، وتتواجد على مستوى شارع الزرقطوني بجوار الكنيسة، وساحة وادي المخازن، وشارع فليكس هوفويت بونيي، وشارع الحرية، وشارع رحال المسكيني، وشارع أكنول، وزنقة عبد الرحمان المخنث، وشارع محمد السادس قرب زنقة إفني، والسوق البلدي اجميعة، وبجانب الدائرة الأمنية للسوق سالف الذكر، وبدرب البلدية بجوار الدائرة السابعة للأمن الوطني، ثم على مستوى شارع الزبير ابن العوام، وكذا بحديقة حي فلسطين، إلى جانب شارع لاكورنيش عين الذئاب.

وتعرف المراحيض العمومية التي تم تشييدها بالدار البيضاء وضعا مزريا على الرغم من استمرار إغلاقها في وجه البيضاويين وزوار المدينة بعد أشهر عديدة على تهيئتها، حيث أضحت عبارة عن فضاءات تتكدس بجانبها النفايات، وملجأ للعابرين لقضاء حاجتهم بجانبها.

وعلى مستوى الشطر الخاص بإحداث مراحيض عمومية جديدة، فقد قررت الجماعة إحداث 640 مرحاضا، بمبلغ مالي قدر بحوالي 16 مليون درهم.

وانتدبت الجماعة شركة الدار البيضاء للبيئة من أجل إحداث وتدبير هذه المراحيض وصيانتها، على أن تكون الخدمة بهذه المرافق العمومية مجانية.

كما ستكون الشركة ملزمة بإصلاح وصيانة هذه المرافق، وتوفير الحراسة وشروط السلامة واللوازم الضرورية للنظافة من صابون ومناديل ورقية وغيرها.

جدير بالذكر أن سكان الدار البيضاء وزوارها، خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء، يعانون الأمرين جراء غياب المراحيض، حيث يضطرون إلى ولوج المقاهي من أجل قضاء حاجتهم، لكن هذه الفضاءات غالبا ما لا تسمح بذلك لغير زبائنها، وقد ازداد الوضع سوءا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا والتخوف من انتقال العدوى.