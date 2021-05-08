إصلاح 14 مرحاضا بـ350 مليونا في الدار البيضاء

إصلاح 14 مرحاضا بـ350 مليونا في الدار البيضاء
صورة: أرشيف
السبت 8 ماي 2021 - 15:18

خصصت جماعة الدار البيضاء، في إطار برنامج عملها للفترة الممتدة ما بين 2016 و2020، ميزانية لإصلاح المراحيض العمومية قدرت بـ3,5 ملايين درهم.

وأكدت الجماعة خلال الدراسة والتصويت على انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة” من أجل إحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية، أن الشطر الخاص بإصلاح 14 مرحاضا عموميا، خصصت له ميزانية تصل إلى 350 مليون سنتيم، بما يعادل 25 مليون سنتيم للمرحاض الواحد.

وباتت المراحيض جاهزة للاستخدام، وتتواجد على مستوى شارع الزرقطوني بجوار الكنيسة، وساحة وادي المخازن، وشارع فليكس هوفويت بونيي، وشارع الحرية، وشارع رحال المسكيني، وشارع أكنول، وزنقة عبد الرحمان المخنث، وشارع محمد السادس قرب زنقة إفني، والسوق البلدي اجميعة، وبجانب الدائرة الأمنية للسوق سالف الذكر، وبدرب البلدية بجوار الدائرة السابعة للأمن الوطني، ثم على مستوى شارع الزبير ابن العوام، وكذا بحديقة حي فلسطين، إلى جانب شارع لاكورنيش عين الذئاب.

وتعرف المراحيض العمومية التي تم تشييدها بالدار البيضاء وضعا مزريا على الرغم من استمرار إغلاقها في وجه البيضاويين وزوار المدينة بعد أشهر عديدة على تهيئتها، حيث أضحت عبارة عن فضاءات تتكدس بجانبها النفايات، وملجأ للعابرين لقضاء حاجتهم بجانبها.

وعلى مستوى الشطر الخاص بإحداث مراحيض عمومية جديدة، فقد قررت الجماعة إحداث 640 مرحاضا، بمبلغ مالي قدر بحوالي 16 مليون درهم.

وانتدبت الجماعة شركة الدار البيضاء للبيئة من أجل إحداث وتدبير هذه المراحيض وصيانتها، على أن تكون الخدمة بهذه المرافق العمومية مجانية.

كما ستكون الشركة ملزمة بإصلاح وصيانة هذه المرافق، وتوفير الحراسة وشروط السلامة واللوازم الضرورية للنظافة من صابون ومناديل ورقية وغيرها.

جدير بالذكر أن سكان الدار البيضاء وزوارها، خاصة في وسط المدينة وعدد من الأحياء، يعانون الأمرين جراء غياب المراحيض، حيث يضطرون إلى ولوج المقاهي من أجل قضاء حاجتهم، لكن هذه الفضاءات غالبا ما لا تسمح بذلك لغير زبائنها، وقد ازداد الوضع سوءا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا والتخوف من انتقال العدوى.

الدار البيضاء المراحيض العمومية شركة الدار البيضاء للبيئة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

27
  • سكفاندري
    السبت 8 ماي 2021 - 15:22

    سبب التكلفة هو نوع بول المغاربة و برازهم يفوق المعايير الدولية. اعزكم الله.

    42
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  • اللهم ان هذا منكر
    السبت 8 ماي 2021 - 15:24

    حسبي الله ونعم الوكيل . ثمن خيالي ودرتو بيه مشروع مدر للذخل . كون استافدو الناس معكم.

    30
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  • أستاذة وطنية
    السبت 8 ماي 2021 - 15:24

    علاه دايرين فيه بيدي ديال الذهب 25 مليون للمرحاض ثمن خيالي وفي الاخير بقلة الصيانة تختنق هذه المراحض وتذهب الأموال في خبر كان والله هضر الأموال بلا هوادة شوي ف المرحاض وبزافزف الجيب

    37
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  • youssef
    السبت 8 ماي 2021 - 15:28

    il faut plutôt réparer la mentalité des personnes qui fréquentent et détruisent après ces lieux publiques essentiels en lui donnant des cours d’hygiène et responsabilités envers les infrastructures publiques. ils peuvent pomper des milliards mais sans ça ça n’aboutira à rien …..Merci

    15
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  • مواطن من الدارالبيضاء
    السبت 8 ماي 2021 - 15:30

    بالدار البيضاء هناك العشرات من مخافر الشرطة المعطلة.. لماذا لا تحول هي الأخرى إلى مراحض عمومية تستفيد من كراءها المقاطعات

    30
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  • هلال بني ملال
    السبت 8 ماي 2021 - 15:32

    لو كان هناك تصنيف عالمي للمراحض سيكون المغرب اخر التصنيف …اذا زرت المدن المغربية وكنت تريد قضاء حاجتك يجب عليك ان تذهب الي المسجد أو محطات النقل أو دخول مقهى …
    ويقولون لك تشجيع السياحة الوطنية وحتى مراحيض مكينين

    30
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  • هبيل
    السبت 8 ماي 2021 - 15:32

    نفضل ندير لكوش ولا تمشي ديك لملاير كاملة ف المراحيض ،و مرحاض بثمن شقة في السكن الاقتصادي ،اه نبغيو يكونو المرافق العمومية فأي بلاصة ولاكن يجب اعادة النظر في الثمن باش تتقام

    18
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  • حميد
    السبت 8 ماي 2021 - 15:38

    هل متأكدون انكم قلتم إصلاح ؟؟ !!

    10
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  • حسام
    السبت 8 ماي 2021 - 15:42

    تكلفة السكن الإقتصادي 140000 dh يعني 14 مليون فيها صالون و 2 بيوت وكزينة وطواليط وكيبيعوها الدراويش 25 والبنكة كتربح عاوتاني من جيب الدرويش 20 مليون أخرا
    ونتوما كتصوبو طواليط في الشارع العام 25 مليون وغاتلقاها خاسرة أصلا هادي راها تشفارت عيني عينك

    14
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  • رأي
    السبت 8 ماي 2021 - 15:43

    مبلغ كبير جدا ، صفقة تطرح اكثر من علامة استفهام

    7
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  • واقعي
    السبت 8 ماي 2021 - 15:45

    25 مليون تاخد بيها شقة إقتصادية وتسكن فيها عاءلة ، تجي نتا تخسرها على مرحاض، حنا كاملين عارفين ،من مستحيل مرحاض واحد إكلف 25 مليون إلا إذا كان فيها الذهب، إذن المارشي تعمر ب 25 مليون لمرحاض باش كل واحد يجقر شوية(مول شكارة، المقاول، لجالس على الكرسي،لكايفاليدي لمارشيات،…)
    و المشكلة آدوز 4 أشهر ،هد المرحاض ديال 25 مليون أيولي مساوي حتي 2 دراهم،
    الناس ملقات متاكل ، أكتخسروا لفلوس فلخوا الخاوي،
    ولاكين دعيناهم الله فهاد لعواشر

    5
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  • من الرباط
    السبت 8 ماي 2021 - 15:46

    صدق من قال: المال السايب تيعلم السرقة.

    9
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  • jawad.douairi
    السبت 8 ماي 2021 - 15:47

    هو المال السايب….المال العام سايب…اصلا ينهب من غير صفقات حقيقية بل الوهمية…وبالملايير….
    السكن الاقتصادي ثمنه 14 مليون في العمران. فيه مطبخ.صالون 2 بيوت للنوم.ومرحاض….
    وصفقة المراحيض…الا معيار الفساد…..للنهب….كالمكاتب…وشجرة زيتون ب 7000 درهم….والخ

    4
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  • حسن
    السبت 8 ماي 2021 - 15:51

    اللهم هاذا منكر اللهم هاذا منكر ولكن المال السايب كيعلم خفت اليد الله ياخد الحق فلي كياخد 100درهم ويمشي يصوت على هذا الشفاره

    8
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  • محمد المودن
    السبت 8 ماي 2021 - 15:53

    كون عطاني 14 مليون نصاوبهم والله حتى نصاوبهم

    3
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  • البوهالي
    السبت 8 ماي 2021 - 15:53

    والله العظيم اني لأستغرب لهذا الفساد الفظيع كيف يصل صداه الى الملك ولا يتصرف بحزم مع هؤلاء اللصوص المجرمين

    7
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  • زاءر غريب
    السبت 8 ماي 2021 - 15:53

    اذن 25 مليون لكل مرحاض ثمن خيالي

    3
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  • سعيد
    السبت 8 ماي 2021 - 15:54

    واو مرحاض ثمن شقة كيفاش هاد القضية ؟؟؟؟!!

    5
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  • wardani
    السبت 8 ماي 2021 - 15:55

    يجب كراء هذه المراحيض لشركة التي سوف تستاجر هي الاخرى اشخاص يقومون بالاعتناء بها : شخصين في كل مرحاض . وكل مستعمل لهذه المراحيض يؤذي درهما بعد قضاء حاجته .

    1
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  • تخربيق
    السبت 8 ماي 2021 - 15:59

    حنا في اليوسفية سنين هادي صوبو 2طواليطات في المدينة ب 34 مليون، وباقي تلدابا عمرهم تحللو!!

    2
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  • فهم تسطى
    السبت 8 ماي 2021 - 15:59

    ههههه لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل، واش متأكدين بلي هادو مراحيض ، ولا شقق ديال 80 مترو.

    2
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  • مكلخ
    السبت 8 ماي 2021 - 16:03

    هادي زوينة اللي ما لقى فين يخدم، يلقى فين يخ…..

    1
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  • hdod
    السبت 8 ماي 2021 - 16:05

    المرحاض الواحد ب 25 مليون ! حسبي الله و نعم الوكيل، هاد لي دار الحسابات خاص يولي يقرى

    1
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  • abdallhamin9
    السبت 8 ماي 2021 - 16:07

    يعني25مليون المرحاض اي مايعادل ثمن سكن اقتصادي للعباد الضعيفة،،،، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    0
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  • hassan
    السبت 8 ماي 2021 - 16:10

    je sais pas quoi dire mais cette fois c c du vol Claire et nette

    0
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  • عبدو
    السبت 8 ماي 2021 - 16:11

    مرحاض ماتفوتش التكلفة ديالو ،15000,00 درهم

    0
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  • ouazza
    السبت 8 ماي 2021 - 16:13

    الخوصصة هي الحل أم اما مؤسسات الدولة فهي ستسهلك دون أن تنتج

    0
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