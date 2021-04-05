إضراب عن الطعام يرافق اعتصام معطلين في فاس

لليوم 22 على التوالي، يخوض فرع فاس للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب اعتصاما مفتوحا أمام مقاطعة سيدي إبراهيم، مرفوقا بمبيت وإضراب عن الطعام يخوضه منذ بدء الاعتصام عضوان بالجمعية.

وتم نقل المضربين عن الطعام، وهما عبد الوافي عقيل وعزيز دحمان، أكثر من مرة إلى مستشفى الغساني بفاس بعد تدهور وضعهما الصحي، آخرها ليلة الأحد، قبل عودتهما إلى المعتصم لمواصلة شكلهما الاحتجاجي رفقة باقي المعتصمين.

ونظم عدد من النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين، أمس الأحد، قافلة تضامنية، دعا إليها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس مكناس، إلى معتصم حاملي الشهادات، عبروا من خلالها عن تضامنهم مع المحتجين للمطالبة بحقهم في الشغل.

وكانت اللجنة المحلية لدعم معركة المعطلين وحماية حقهم في الحياة، التي تم تأسيسها في وقت سابق لدعم المعتصمين، قد راسلت والي جهة فاس مكناس أواخر شهر مارس المنصرم، مطالبة بلقاء لـ”إيجاد حل عادل لمطالب فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بفاس”.