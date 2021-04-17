إطلاق أشغال مرآب تحت أرضي وسط مدينة أكادير

أعطى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، الجمعة، انطلاقة أشغال بناء مرآب تحت أرضي كبير مؤلف من طابقين، وذلك في مركز مدينة أكادير، يدخل ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024.

ووفقا للشروحات المقدمة لوالي جهة سوس ماسة بعين المكان، فإن المرآب سيوفر ما لا يقل عن 600 مركن للسيارات، وسيكون له مدخل رئيسي يطل على شارع محمد الخامس وآخر ثانوي يقع على شارع الحسن الثاني، مما سيسهل عمليات الولوج إليه والخروج منه.

ويتضمن المشروع أيضا تهيئة ساحة فسيحة فوق المرآب تحت الأرضي، مساحتها 11.500 متر مربع، ستشكل مركز استقطاب للرياضيين والمتجولين بالمنتزه الحضري الانبعاث.

وتسهر على تنفيذ هذا المشروع شركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة”، بغلاف مالي قدره 90 مليون درهم، على مدة 24 شهرا.