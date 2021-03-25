إطلاق التدبير المفوض للنظافة في القصر الكبير‎

أعلنت جماعة القصر الكبير انطلاق خدمة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، وأن الاعتماد عليه يندرج في إطار ضمان ديمومة واستمرارية مرفق قطاع النظافة، والحرص على الارتقاء بخدماته، والحفاظ على بيئة سليمة وتنمية مجالية مستدامة.

وأضافت مذكرة صادرة عن الجماعة نفسها أن الانطلاق الرسمي لهذه الخدمة، التي عهد بها إلى شركة “أوزون”، سيتم خلال لقاء يرتقب أن ينعقد يوم الجمعة بمقر الجماعة الترابية للقصر الكبير.