إطلاق سراح 279 تلميذة خطفن في نيجيريا
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:30
أعلنت السلطات في ولاية تقع شمال غرب نيجيريا إطلاق سراح جميع الطالبات اللاتي خطفن من مدرستهن يوم الجمعة الماضي، ووصولهن إلى مقر الحكومة.
وقال حاكم ولاية زمفرا، بيلو ماتاوالي، “يسعدني أن أعلن أن الفتيات اللواتي خطفن يتمتعن بالحرية الآن. وقد وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة”.
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