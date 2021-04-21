إطلاق سراح 42 قاصرا من "مثيري الشغب" بإنزكان

قررت ابتدائية إنزكان، الثلاثاء، إطلاق سراح 42 قاصرا، وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي آيت ملول، وذلك استجابة للملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، والقاضي بتوبيخ المعنيين وتسليمهم لأولياء أمورهم.

وكان الموقوفون في أحياء متعددة بكل من إنزكان والدشيرة والقليعة في عمالة إنزكان آيت ملول توبعوا بتهم تتعلق أساسا بمخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم واستعمال العنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.

وشهدت، نهاية الأسبوع المنصرم، عدة أحياء بعمالة إنزكان آيت ملول أعمال شغب تمثلت في خرق قرار حظر التنقل الليلي، إلى جانب إضرام النار في إطارات مطاطية وسط الشارع العام، ورشق القوات والسلطات العمومية، فضلا عن إلحاق أضرار بممتلكات عامة وخاصة.

وأحالت المصالح الأمنية المختصة الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، وأغلبهم قاصرون، على النيابة العامة المختصة، التي أحالتهم بدورها على قاضي الأحداث، الذي قرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آيت ملول ومركز حماية الطفولة، إلى حين إطلاق سراحهم.