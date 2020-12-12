إطلاق مشاريع طرقية كبرى في جهة فاس مكناس

بمقر ولاية جهة فاس مكناس، تم إطلاق مجموعة من المشاريع الطرقية التي تدخل في إطار عقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس، الجمعة، وهي مشاريع تروم تأهيل وتقوية المحاور الاستراتيجية الطرقية بالجهة بكلفة مالية تناهز 2.4 مليار درهم.
مراسيم التوقيع على اتفاقيات الشراكة لإنجاز هذه المشاريع المهيكلة للشبكة الطرقية بين عدد من جماعات وأقاليم الجهة، تميزت بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووالي الجهة، ورئيس مجلس الجهة، وعمال عمالة وأقاليم الجهة، ونواب رئيس مجلس الجهة، ورؤساء بعض الجماعات الترابية.
وتهم هذه المشاريع الطرقية تثنیة الطریق الوطنیة رقم 8 بین فاس وتاونات بغلاف إجمالي يقدر بـ 1560 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ485 مليون درهم، وربط إقليم الحاجب ببدال عین تاوجطات عبر الطريق الجھویة رقم 716 بغلاف إجمالي يقدر بـ83 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ40 مليون درهم، وتثنية الطریق الوطنية رقم 8 بین بدال فاس وسیدي خيار على طول 10 كيلومترات، تغطي الجهة تكلفته الإجمالية التي تقدر بـ100 مليون درهم.
كما تشمل هذه المشاريع الطرقية تقویة الطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بین صفرو ورباط الخیر وبويبلان بغلاف إجمالي يقدر بـ40 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ22 مليون درهم، وتثنية الطريق الوطنية رقم 8 بين ایموزار كندر وإفران على طول 22 كيلومترا بغلاف إجمالي يقدر بـ250 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ125 مليون درهم، فضلا عن تأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية للشبكة الطرقية بعمالة مكناس بغلاف إجمالي يقدر بـ369 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ39.5 مليون درهم.
رئيس جهة فاس مكناس، امحند العنصر، قال بالمناسبة إنه بالنظر للحجم الكبير لهذه المشاريع التي تغطي أغلب المحاور الطرقية الكبرى والأساسية بعمالات وأقاليم الجهة، في إطار مقاربة للعدالة المجالية، حرص المجلس بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وولاية الجهة على ضمان التمويل اللازم لها.
وأكد العنصر أن إنجاز وتحقيق هذه المشاريع يعتبر فرصة لإحداث نقلة نوعية في مسار تطوير الشبكة الطرقية بالجهة وتحسينها وتقويتها وتوسيعها، لتنضاف للمجهودات التي يبذلها المجلس لتنمية وتطوير هذه الشبكة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، معتبرا أن جهة فاس مكناس تقدم اليوم نموذجا في التعاقد الترابي، وأنها تضع لبنة أخرى في مسلسل بناء الجهوية المتقدمة.
وتهم هذه المشاريع الطرقية تثنیة الطریق الوطنیة رقم 8 بین فاس وتاونات بغلاف إجمالي يقدر بـ 1560 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ485 مليون درهم، وربط إقليم الحاجب ببدال عین تاوجطات عبر الطريق الجھویة رقم 716 بغلاف إجمالي يقدر بـ83 مليون درهم، تساهم فيه الجهة بـ40 مليون درهم
!!!!!!1
الحاجب اصلا مرتبط مسبقا ببدال عين تاوجطات
كنتمنى عقبة لمدينة خريبكة مثل هاد مشاريع انشاءالله
السيد الوزير عبد القادر عمارة مطالب بعدم تهميش الشكايات والاقتراحات كيفما كان نصرها مادامت تنادي باستلهام الحكمة والتجربة من مناهج تدبير وزارة التجهيز في عهد المهندس القدوة المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه رحمة الله عليه، حتى لا يخاطب الوزير القادم، في بداية 2022، نواب فريق حزب العدالة والتنمية، إذا ما تقرر إستاد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لحزب سياسي ثالث لم يسبق له أن تحمل مسؤولية تدبير ذلك القطاع، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، تحت قبة البرلمان، قائلا: "جميع مؤشرات التي تحدثتم عنها في القطاع من زبونية ومحسوبية موجودة؛ ولكنكم أخطأتم التاريخ، لأنها كان في السابق وليس الآن"، "مع مجيئا، أوقفنا هذه الممارسات، ولم أقل هذا الكلام يوما ما“، "من يريد أن ينتقد عليه معرفة ما يقول؛ لأنه لا يمكن الحديث عن أمور دون أدلة".
لماذا تهميش الشكايات والاقتراحات ؟ لماذا عدم الاستجابة لطلبات لقاء تتوخى خدمة الصالح العام أولا ؟ ستنتهي ولاية الوزير وسيندم إذا كان ضميره حي وسيرجع الإهمال لمشيئة الله تعالى !!
المرجو من هسبريس نشر هذا التعليق فشروط النشر متوفرة.
ان كل مغربي قد يبتهج لمثل هذه المشارع ويثمنها وان كانت لربما اتت متاخرة وفي سنة انتخالية.!!! ولكن السؤال النطروح هل مقطع سيدي عبد الرزاق علي الطريق الوطنية بين تازة وفاس لا يستخق التثنية؟!!بالله عليكم هل لم يسبق لاي مسؤول ان استعمل هذا الطريق وراي بام عينه ما يعنيه السائقون في هذا النقذع الطرقي وخاثة عند صعوده وبانعراجاته وضيقه؟؟!!!وحتي البرلمانيون ولا رؤساء الجماعات يتناسوا هذه الريق الوطنية الهامة ومقاطعه الخطيرة… فمتي ينظر الي تازة بعين الغيرة والوطنبة ويحس ساكنة الاقيم انهم فعلا سيحسون يوما انهم ينتمون الي مغرب نافع….
بعد تصحيح بعض الأخطاء ورغبة في الدقة:
كان على السيد الوزير عبد القادر عمارة عدم تهميش شكاياتي وإقتراحاتي من بينها تلك التي أرسلت عبر البوابة الرسمية للشكايات (9 يناير 2018)، مادامت كانت تنادي باستلهام الحكمة والتجربة من مناهج تدبير القطاع في عهد المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه رحمة الله عليه، حتى لا يخاطب الوزير القادم، في بداية 2022، نواب فريق حزب العدالة والتنمية، إذا ما تقرر إسناد الوزارة لحزب سياسي ثالث لم يسبق له أن تحمل مسؤولية تدبير ذلك القطاع، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، تحت قبة البرلمان، قائلا: "جميع مؤشرات التي تحدثتم عنها في القطاع من زبونية ومحسوبية موجودة؛ ولكنكم أخطأتم التاريخ، لأنها كان في السابق وليس الآن"، "مع مجيئا، أوقفنا هذه الممارسات، ولم أقل هذا الكلام يوما ما“، "من يريد أن ينتقد عليه معرفة ما يقول؛ لأنه لا يمكن الحديث عن أمور دون أدلة".
لماذا تهميش الشكايات والاقتراحات ؟ لماذا عدم الاستجابة لطلبات لقاء تتوخى خدمة الصالح العام أولا ؟
ستنتهي ولاية الوزير وسيندم إذا كان ضميره حي وسيرجع الإهمال لمشيئة الله تعالى !!
المرجو من هسبريس نشر هذا التعليق فشروط النشر متوفرة.
مدينة مكناس هي الخاسرة دائما منذ إنشاء جهة فاس مكناس، أين الطريق السريع بين مكناس وزرهون والذي يطالب به المكناسيون والزرهونيون منذ عهد سيدنا نوح؟ لماذا إهمال الطريق الوطنية رقم 6 نهائيا، خاصة مقطع عين عرمة واد النجاة؟ وأين وأين
و أين لتازة المسكينة من نصيب في هذه الجهوية
إقليم تازة تم تغيبه كالعادة على
هكذا مشاريع
مبادرة طيبة بهذه الأقاليم التي تعرف حوادث سير مميتة على مدار الايام، نتمنى الإسراع في التنفيذ
و أين لتازة المسكينة من نصيب في هذه الجهوية تم تغيبه كالعادة على
هذا مشاريع
لا تنسوا طرق آيت عبدالسلام جماعة آيت يعزم اقليم الحاجب فإنها مهملة جدا
أين نصيب المدينة المحقورة من هذه المشاريع
أين نصيب مدينة تازة من هذه المشاريع؟
لا تنمية لا معامل لا مصانع لا بنية تحتية لا طرقات في المستوى لا فرص شغل…
لماذا ربطتم تازة بجهة فاس مكناس إذا كان مصيرها التهميش والإقصاء؟؟؟؟
بلغ السيل الزبى.
تازة وبولمان اليتاما ديال الجهة لاشيء يصلهم مناطق مغضوب عليها لا من ناحية الجهة ولا من الدولة !! باي ذنب تقصى هذه المناطق من اي مشروع او مخطط ؟؟
كتب على هذه المناطق ان تعيش عقوبتها الابدية
السلام عليكم
لم تكد تمر سنة على اصلاح الطريق الرابطة بين مقطع صفرو -ايت الطالب و الااغبالواقورار حتى بدات النتوءات و الحفر تضهر على طول الطريق جراء الغش
الدي صاحب الاصلاح و ننبه المسؤولين الى ان الطريق معرضت للرجوع لحالتها
القديمة في غياب المراقبة قبل التسلم و استخفاف و استهتار بالمال العام و
المسؤولية الملقاة على ا كتافهم -الله ياخد فيهم الحق- و القادم اسوء
تازة دفنتوها فين هو ناصيبها راها ليها حقوق ضايعة و كتطالب بيها
مكناس هي الخاسر الأكبر منذ إحداث التقسيم الجهوي الجديد فاس مكناس..
اما الطرق الرابط مكناس ب سيدي قاسم حدث و لا حرج…تريث حتى لا تزهق روحك و ارواح السائقين الاخرين. و لمن شاء الدليل ان يقوم بجولة عبر هذه الطريق التي من الاولى ان تصان و تستثنا وتصبح طريقا سريعة ….
اتساءل عن اقليم تازة الى اي جهة ينتمي .لقد تم اقصاؤه وكأن الشبكة الطرقية في الاقليم على احسن ما يرام .لم يدرج اي مسلك او طريق في هدا البرنامج الدي قامت به جهة فاس مكناس كل الاقاليم المنضوية تحت هده الجهة استفادت من البرنامج الا اقليم تازة رغم هشاشة الطرقات والمسالك وانعدامها في اغلب الاحيان في هدا الاقليم.
تغييب اقليم تازة وبولمان من لائحة الجهة التي ستستفيد من هده المشاريع هي في الحقيقة اقصاء وظلم بالنظر الى وضعية الطرقات والمسالك بالاقليمين المذكورين ام ان مسؤوليهما في سبات عميق؟
تهمشون مدينة تازة أينكم يا نواب إقليم تازة
مشاريع طرقية بفاس منها التقوية و منها التثنية ها العار أكانوا اصلاح شارع محمد الخامس بفاس و منذ سنة تقريبا و لا حياة لمن تنادي حيث أصبح أرقى شارع بفاس عبارة عن أرصفة مهدمة و برط مائية و قضبان حديد البناء تشكل خطر الموت و الكسر لكل من يمر عليها. حالة شارع محمد الخامس بفاس خير دليل على فشل الإصلاحات و التنمية بفاس.
تازة اينا هيا من قبل كنت مع الحسيمة ودبا مع فاي مكناس يا توازة محتكما الغير على القليم تازة تازة مدفون تازة ديو غير يدافعو عليكم من البلزريو اين تازة اينا تازة تازة اينا هيا تازة من المسءولين على تازة يا سوقين يا خاءنين اين حقوق توازة اين هيا مشارع التازة نطلب من الملك يدخل وشوف تازة مقصية يا ملك البلاد تاز مقصية يا ملك البلاد انقذ تازة يا ملك البلاد انقض تازة مقصية الله معك يا تازة الله معنا في تازة الله معنا في اقليم تازة الله معنا يا تازة الجميلة نضيفة بلاد شهداء بلد المقاومة الله يكون في عونك يا تازة تازة تازة تازة تازةتازة تازة تازة تازة تازة تازة
هذا المشروع أي تثنية الطريق الوطنية تاونات فاس من المفروض أن يكون في 2004 لكن الله يأخذ الحق في من كان سببا في عدم إدراج هذا المشروع
من هذا المقالنلاحظ أن جل الأقاليم استفادت إلا إقليم تازة… وأتساءل ،الا ينتمي إلى جهة فاس مكناس؟ لماذا يا ترى يتم حرمان هذا الإقليم من كل المشاريع التنموية؟ سؤال يبقى معلقا قصد النقاش…
مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 8 مرت سنين ونحن نسمع به ولم ينجز، وكان من الأجدر إنجازه قبل مشروع تزويد مدينتي فاس ومكناس بالماء الصالح للشرب من سد إدريس الأول لكون قنوات جلب الماء ومحطات الضخ أو المراقبة وضعت قريبة من مقاطع الطريق وكان يجب أخذ توسيع الطريق رقم 8 بعين الاعتبار، نتمنى أن يتم التغلب على هذه الصعوبات وإنجاز المشروع في اقرب وقت لانه ربح كبير للجهة وساكنتها وحتى الجهات المجاورة.
أين نصيب عمالة بولمان والجماعات الترابية؟ أليس هاته المناطق التابعة لهذه العمالة أولى بهاته الطرق التي يعاني أهاليها من مشاكل التنقل وووو
وماذا عن اقليم بولمان الاقليم المنسي لاتنسى يا امحند العنصر انك ابن هذا الاقليم المهمش اتقي الله في ابناء بلدك ميسور انجيل بولمان ايموزار مرموشة وباقي المداشر