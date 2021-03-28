إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بترامب

ذكر كوري ليفاندوفسكي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن “منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب سوف تنطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

وأضاف كبير مستشاري ترامب أيضا، عبر برنامج “ساترداي أجندة” المذاع عبر موقع “نيوزماكس” الإلكتروني: “سوف تكون لنا منصة تعرض رسالة ‘أمريكا أولا’ الخاصة ترامب أمام الجميع”.

كما أضاف المتحدث نفسه: “سوف تكون هناك فرصة للأشخاص الآخرين للمشاركة والتواصل بحرية؛ دون خوف من الانتقام أو الإلغاء”، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات ليفاندوفسكي بعد قول ترامب، في مدونة صوتية يوم 22 مارس الجاري، إنه بعد منعه من “تويتر”، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، يعمل على اطلاق منصته الخاصة.