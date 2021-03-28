إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بترامب

إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بترامب
صورة: أ.ف.ب
الأحد 28 مارس 2021 - 17:42

ذكر كوري ليفاندوفسكي، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن “منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب سوف تنطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر”.

وأضاف كبير مستشاري ترامب أيضا، عبر برنامج “ساترداي أجندة” المذاع عبر موقع “نيوزماكس” الإلكتروني: “سوف تكون لنا منصة تعرض رسالة ‘أمريكا أولا’ الخاصة ترامب أمام الجميع”.

كما أضاف المتحدث نفسه: “سوف تكون هناك فرصة للأشخاص الآخرين للمشاركة والتواصل بحرية؛ دون خوف من الانتقام أو الإلغاء”، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات ليفاندوفسكي بعد قول ترامب، في مدونة صوتية يوم 22 مارس الجاري، إنه بعد منعه من “تويتر”، وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، يعمل على اطلاق منصته الخاصة.

التواصل الاجتماعي دونالد ترامب منصة رقمية جديدة موقع "تويتر"

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‫تعليقات الزوار

11
  • mehdi
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:49

    Bien bien bravo enfin quelqu’un qui veut faire avancer le monde

    23
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  • ولد لبلاد صباحي
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:50

    انها الثروة والنفود تتكلم يا سادة …

    18
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  • مستفيد
    الأحد 28 مارس 2021 - 17:52

    هذا راه ترامب وأجرك على الله ما عندوش شي حاجة إسمها مستحيل
    عندما يقرر أن يعمل شي حاجه راه غادي يعملها
    ما عندوش معا السياسة المسوسة كايجي ديريكة وبي كل ووضوح
    في الحقيقة أول رائس في تاريخ أمريكا
    كان الشخص المناسب في المكان المناسب

    21
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  • fouzia
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:00

    خبرمفرح وسعيد لأصحاب روتني اليومي !!!! منصة أخرى لنشر التفاهة شكرا ترمب

    -24
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  • محمد
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:00

    ادا قالها ترامب حسبها كاينة. الرجل الشجاع ترامب

    23
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  • DE OUJDA
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:05

    Vive TRUMP….. Vive ISRAËL…… Non au CRAPAUDS …..

    7
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  • طائر الشكر المغربي
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:08

    خبر..مزيان نسالو عن رءيس..ترامب.الشجاع قدم للمغرب عمل يستحق أن يكتب اسمه على اكبر شارع فالرباط. والدار البيضاء. .لقد قدم لنا…رسائل. …لبعض الدوال التي ..تكره المغرب. ..على إسترجاع. الصحراء المغربية شكرا ترامب. نتمنى لك الفوز فالمرة القادمة. لرءاسة امريكا

    5
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  • محسن
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:09

    اصدق رئيس أمريكي واكثر نزاهة…الترامبية باقية وتتمد ❤

    2
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  • مغربي
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:13

    رئيس شجاع صديق المغرب الكبير قال الحق في قضية صحراءنا العزيزة احسن من جيران السوء والعرب والافريقان الذين يتوارءون خلف الستار اليوم معك وغدا مع أعداء الوحدة الترابية برافو سيادة الرئيس لقد نلت الاحترام

    7
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  • محمدلعيومي
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:21

    ترامب الرئيس الأول والوحيد الدي اعترف بمغربية الصحراء بكل وضوح وجرأة
    ترامب الرئيس الدي ارغب كل القوى العالمية بقوة قراراته
    شكرا ترامب. فعلت ما عجز عن فعله روساء الدول العربية والإسلامية
    ترامب اطلع على خبايا واسرار الصحراء المغربية والله لو لم يكن متيقنا من مغربيتها لما فعل لانها ليست نزوة او قرار فردي ولكنه قرار رئاسي سيادي وراءه خبراء ومستشارون كبار
    وانتظروا من ترامب قول الحقيقة في ملف الصحراء في موقعه الجديد

    0
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  • ولد حميدو
    الأحد 28 مارس 2021 - 18:33

    السياسة اصبحت مملة بعد دهاب ترامب و بعد ايام ستنتعش مواقع التواصل
    مغديش يتفاك معهم

    0
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