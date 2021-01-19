إعادة فتح حمامات كلميم بعد أسابيع من الإغلاق

بعد إغلاق دام أزيد من شهرين، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة اتساع رقعة فيروس كورونا المستجد؛ قررت السلطات الإقليمية بمدينة كلميم إعادة فتح الحمامات في وجه عموم الموطنين، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.

وأفادت مصادر هسبريس أن هذا القرار الذي يسري، أيضا، على ملاعب القرب وقاعات رياضية، يسمح لأرباب المرافق المذكورة بالعمل من السادسة صباحا إلى الثامنة مساء، مع ضرورة احترام التدابير الوقائية المعمول بها، وتنفيذ الإغلاق في حق المخالفين وغير العاملين بالشروط الصحية، الرامية لمنع تفشي “كوفيد-19”.

وخلفت خطوة سلطات كلميم، القاضية باستئناف العمل في الحمامات التقليدية، ارتياحا واسعا لدى العشرات من شغيلة القطاع، التي انتظرت القرار طيلة الأسابيع الماضية، قصد تجاوز الأزمة المادية التي تتخبط بها منذ تفعيل قرار الإغلاق التام، تزامنا مع الارتفاع المطرد في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بـ”كوفيد-19″ بلغت بإقليم كلميم، منذ بداية تفشي الوباء، ما مجموعه 3875 حالة مؤكدة، حسب آخر نشرة صادرة عن المديرية الجهوية للصحة، من بينها 3777 شخصا تماثلوا للشفاء، و25 مازالوا يتابعون علاجهم، فيما تم تسجيل 73 وفاة ناجمة عن مضاعفات الفيروس.