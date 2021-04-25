إعادة فتح نفق مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بدأت بعض الطرقات في مدينة الدار البيضاء تعرف انسيابية في حركة السير والجولان، بعدما جرى فتح نفق مسجد الحسن الثاني عقب الإصلاحات التي شهدها.

وفتح النفق المذكور في وجه مستعملي السيارات، خصوصا المتوجهة أو القادمة من عين الذياب؛ وهو ما ساهم في تسهيل حركة المرور.

وتنفس سكان حي العنق الواقع بجوار مسجد الحسن الثاني الصعداء جراء افتتاح هذا النفق، بعدما ظلت أزقة هذا الحي ملاذا لسائقي السيارات الذين يضطرون إلى تغيير الطريق من أجل التوجه صوب مركز المدينة؛ وهو ما كان يشكل خطرا على حياة المواطنين، خصوصا الأطفال.

ومن شأن فتح نفق الحسن الثاني أَن يسرع فتح نفق الموحدين، الذي ينطلق من شارع الجيش الملكي مرورا من أمام محطة الميناء البيضاء وصولا إلى مسجد الحسن الثاني.

وكان مصطفى الحيا، النائب الثاني لعمدة الدار البيضاء المكلف بالأشغال، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن فتح نفق الموحدين مرتبط بالإصلاحات التي يشهدها نفق الحسن الثاني، لافتا إلى أن فتح هذا الأخير سيسهم في فتح النفق الموجود بالجيش الملكي.

ويعرف شارع الجيش الملكي، الذي يعد من أكبر شوارع الدار البيضاء والذي تمر عبره مئات السيارات القادمة من الشريط الساحلي الرابط بين البيضاء والمحمدية، ازدحاما كبيرا؛ وهو ما يجعل مطلب فتح “نفق الموحدين” ملحا وآنيا.

ويطالب مستعملو السيارات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بالإسراع في فتح النفق الجديد (الموحدين) على مستوى شارع الجيش الملكي، الذي يمتد على مسافة طويلة ويلتقي بنفق مسجد الحسن الثاني.

ويؤكد مستعملو هذه الطريق أن فتح النفق المذكور من شأنه أن يخفف من حركة السير بمدخل الدار البيضاء ويسهم في التقليل من الحوادث ويضع حدا للفوضى والازدحام بشارع الجيش الملكي، خصوصا في وقت الذروة.