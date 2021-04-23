إعفاء أسر التلاميذ من التأشير على الدخل السنوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي الإعدادي معفون من التأشير على دخلهم السنوي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هؤلاء الأمهات والآباء “غير مضطرين إلى التوجه إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب للتأشير على دخلهم السنوي المصرح به، وذلك عند ترشحهم للاستفادة من هذا الدعم”.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء “يأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للضرائب، والمتعلقة بتبادل معطيات الدخل السنوي المصرح بها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية”.

كما يأتي الإجراء، وفق المصدر ذاته، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “إذ عملت الوزارة على إرساء تدبير رقمي فعال وميسر لمسطرة تخويل منح الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي-الإعدادي، لتعزيز الشفافية والإنصاف والنجاعة عند تنفيذ هذه المسطرة”.