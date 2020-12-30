إعلاميون "مغاربة" في خدمة أجندة "البوليساريو" 

بغض النظر عن الأسماء المعروفة بوجه مكشوف، تتداول داخل الوسط الإعلامي بشكل كبير لائحة إعلاميين مغاربة التحقوا بخدمة الآلة الدعائية للبوليساريو من داخل المغرب ومن خارجه.
“بعض هؤلاء الإعلاميين يسعون إلى التسرب لهيئات التحرير في الجرائد والمواقع الوطنية، علما أنهم يشتغلون لحساب مواقع تابعة للبوليساريو”، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية، التي أكدت أن اللائحة تضم متعاونين من بلدان أوروبية عدة، يستفيدون من دعم “الشبكة” التي تقدم لهم تسهيلات للتنقل والتحرك داخل المحافل الدولية والوطنية دون أن ينتبه إليهم أحد.
يذكر أن جبهة البوليساريو باتت تعول كثيرا على التحركات الإعلامية، ولو باستعمال “الفيك نيوز”، لمحاولة التغطية على الواقع المتسم بتراجع الاعتراف الدولي بالكيان الوهمي.
أغلى ما عند المرء كرامته و شرفه و وطنيته فاذا فقد واحدة منهما فقد كل شيء
هناك من يبيع والديه من أجل متاع الدنيا ..فبالاحرى الوطن. .
السلام عليكم. لقد فات الاوان، ظهر الحق وزهق الباطل .
هؤلاء المنافقين خونة وطنهم واهليهم يجب الكشف عن هويتهم و عن اسمائهم ليعرفوا عند الخاص والعام ومحاكمتهم على خيانتهم ومحاسبتهم على بيع دممهم مقابل منافع زائلة لا تسمن ولا تغني من جوع..هؤلاء ليسوا مغاربة .
اذا ثبت فعلا أن إعلاميين مغاربة في خدمة من يسمون أنفسهم اابوليزاريو يجب متابعتهم بجناية الخيانة العظمى ويحاكمون بأقصى العقوبات
لاتقارنوا الوطن بالشرف والوالدين هل الوطن الذي يقدم فنانه قربانا لليهود وطن؟؟؟
هؤلاء هم من اعلم الناس بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة، و لكن لاسباب ادارية او مهنية (رغبة في الانتقام بسبب ظلم او حيف او بسبب عدم الحصول على ما يريد رغم عدم قانونيته) او بسبب الدعف امام الاغراأت المالية يصطفون مع العدو. لكن هدا الاخير لا يثق بهم كامل الثقة و يطلب منهم المزيد و المزيد من خيانة الوتن للامعان في اذلالهم و ايسالهم الى نقطة اللاعودة و التحقق من درجة خيانتهم للوطن.
لكن من يثق في من خان وطنه؟ لا احد
من تثبت خيانته فلابد من معاقبته.
المغرب في صحراىه والصحراء في مغربها يكفينا اعتراف امريكا حتى ولو تراجعت عن هذا القرار فاللي أعطى الله اعطاه.الان يجب تقويت الجبهة الداخلية بالتنمية والعمل حتى تصبح مثل اوروبا او احسن وعندها سيتمنو الرجوع الى ارض الوطن ولن يتمكنوا من الدخول اليه لانهم سيجدون الابواب مغلقة في وجوههم ويندمون حيت لاينفع الندم .اقسم بالله الى كان نمشي جوج صيمانات إلى الخارج نرجع نبكي لاشتياقي لارض الاجداد .اجمل بلد في العالم بدون افتخار ولا مجاملة .ولا يعرف قيمته الا من عرف الغربة.
من خان وطنه واخوانه وترابه وأنكر اصله فحثما وجب عقابه بالسجن مدى الحياة ويجب تكليف لجنة للبحت والتحري على هؤلاء سواء في الخارج اوالداخل لأن الخونة هم سبب الفتن الطائفية والعرقية في الوطن
قضي الامر الذي فيه يستفتيان فلا تراجع عن وحدة الوطن من طنجة إلى الكويرة أما البوليساريو وادنابهمم فلم يبقى لهم إلا الذل والعار
الواحد كيموت اما على بلادو ولا ولادو ولا على دينو
الإعلام مبني على أسس كحرية التعبير الخبر مقدس والتعليق حر هوا غير خاص هاد الإعلاميين من الأول يقول أنا مع الطرف الآخر أو نعرفوا انداك
لا تتسلق الجبال ليراك العالم تسلقها لترى أنت العالم، ستدرك أن الصحراء هي إمتداد للمغرب الجميل، وستدرك أنه لا يوجد وطن للخونة فقط قبور بدون عناوين.
il est temp d,aller faire la queue pour un kilo de farine et du lait en Poudre.
كفى من المبني للمجهول و أعطونا أسماء
قريبا سيلجؤون للسحر والشعوذة وتسخير الجن فلم يبقى لهم شيء يقومون به بذلوا الغالي والنفيس لمدة 45 سنة فحصلوا على نتائج عكسية لان الآمر احمق والمأمور غبي والمستهدف عبقري
كل الدول الحرة الغيورة على مقدساتها ، عند كل تهديد لوحدتها ، تفعل المساطر القانونية ضد كل خائن
وتفعيل عقوبة الإعدام والتجريد من الحقوق الوطنية ، ( تركيا مثلا).
قال نابليون:اللهم اعني على اقرباءي اما اعداءي فانا كفيل بهم، يجب ان يفضح هؤلاء الخونة الذين ياكلون فتات كل المواءد
في الحقيقة يعجز اللسان عن التعبير وفي وصف هاذه الفئة المارقة والأقلام المأجورة يبيعون أعراضهم ووطنهم وأفكارهم وعقولهم ومبادئهم بعرض من الدنيا مع العلم أن حب الوطن من الإيمان انا من رأيي يجب فضح هاؤلاء بأسمائهم للرأي العام في وسائل الإعلام حتى لايبقى المغاربة الأحرار مخدوعين في هاؤلاء الأوغاد والسلام
نحن كمغاربة أحرار نطالب بنشر أسماء الخونة الاعلامين الذين يعملون لحساب البولي خ اريو . ويجب محاكماتهم .