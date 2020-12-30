إعلاميون "مغاربة" في خدمة أجندة "البوليساريو" 

إعلاميون "مغاربة" في خدمة أجندة "البوليساريو" 
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الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:28

بغض النظر عن الأسماء المعروفة بوجه مكشوف، تتداول داخل الوسط الإعلامي بشكل كبير لائحة إعلاميين مغاربة التحقوا بخدمة الآلة الدعائية للبوليساريو من داخل المغرب ومن خارجه.

“بعض هؤلاء الإعلاميين يسعون إلى التسرب لهيئات التحرير في الجرائد والمواقع الوطنية، علما أنهم يشتغلون لحساب مواقع تابعة للبوليساريو”، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية، التي أكدت أن اللائحة تضم متعاونين من بلدان أوروبية عدة، يستفيدون من دعم “الشبكة” التي تقدم لهم تسهيلات للتنقل والتحرك داخل المحافل الدولية والوطنية دون أن ينتبه إليهم أحد.

يذكر أن جبهة البوليساريو باتت تعول كثيرا على التحركات الإعلامية، ولو باستعمال “الفيك نيوز”، لمحاولة التغطية على الواقع المتسم بتراجع الاعتراف الدولي بالكيان الوهمي.

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‫تعليقات الزوار

21
  • شمالي
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:40

    أغلى ما عند المرء كرامته و شرفه و وطنيته فاذا فقد واحدة منهما فقد كل شيء

    64
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  • نيشان وبلا زواق
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:43

    هناك من يبيع والديه من أجل متاع الدنيا ..فبالاحرى الوطن. .

    48
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  • عبد الله
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:44

    السلام عليكم. لقد فات الاوان، ظهر الحق وزهق الباطل .

    44
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  • فكيكي
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:46

    هؤلاء المنافقين خونة وطنهم واهليهم يجب الكشف عن هويتهم و عن اسمائهم ليعرفوا عند الخاص والعام ومحاكمتهم على خيانتهم ومحاسبتهم على بيع دممهم مقابل منافع زائلة لا تسمن ولا تغني من جوع..هؤلاء ليسوا مغاربة .

    60
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  • ف . ع
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:51

    اذا ثبت فعلا أن إعلاميين مغاربة في خدمة من يسمون أنفسهم اابوليزاريو يجب متابعتهم بجناية الخيانة العظمى ويحاكمون بأقصى العقوبات

    44
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  • Artiste
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:54

    لاتقارنوا الوطن بالشرف والوالدين هل الوطن الذي يقدم فنانه قربانا لليهود وطن؟؟؟

    -78
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  • kan hna
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 23:58

    هؤلاء هم من اعلم الناس بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة، و لكن لاسباب ادارية او مهنية (رغبة في الانتقام بسبب ظلم او حيف او بسبب عدم الحصول على ما يريد رغم عدم قانونيته) او بسبب الدعف امام الاغراأت المالية يصطفون مع العدو. لكن هدا الاخير لا يثق بهم كامل الثقة و يطلب منهم المزيد و المزيد من خيانة الوتن للامعان في اذلالهم و ايسالهم الى نقطة اللاعودة و التحقق من درجة خيانتهم للوطن.
    لكن من يثق في من خان وطنه؟ لا احد

    17
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  • محمد المغربي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:03

    من تثبت خيانته فلابد من معاقبته.

    18
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  • الشريف
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:05

    المغرب في صحراىه والصحراء في مغربها يكفينا اعتراف امريكا حتى ولو تراجعت عن هذا القرار فاللي أعطى الله اعطاه.الان يجب تقويت الجبهة الداخلية بالتنمية والعمل حتى تصبح مثل اوروبا او احسن وعندها سيتمنو الرجوع الى ارض الوطن ولن يتمكنوا من الدخول اليه لانهم سيجدون الابواب مغلقة في وجوههم ويندمون حيت لاينفع الندم .اقسم بالله الى كان نمشي جوج صيمانات إلى الخارج نرجع نبكي لاشتياقي لارض الاجداد .اجمل بلد في العالم بدون افتخار ولا مجاملة .ولا يعرف قيمته الا من عرف الغربة.

    17
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  • mouatine
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:05

    من خان وطنه واخوانه وترابه وأنكر اصله فحثما وجب عقابه بالسجن مدى الحياة ويجب تكليف لجنة للبحت والتحري على هؤلاء سواء في الخارج اوالداخل لأن الخونة هم سبب الفتن الطائفية والعرقية في الوطن

    19
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  • مراقب مروكي
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:08

    قضي الامر الذي فيه يستفتيان فلا تراجع عن وحدة الوطن من طنجة إلى الكويرة أما البوليساريو وادنابهمم فلم يبقى لهم إلا الذل والعار

    10
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  • ساينا
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:10

    الواحد كيموت اما على بلادو ولا ولادو ولا على دينو

    6
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  • أكادير 2020
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:11

    الإعلام مبني على أسس كحرية التعبير الخبر مقدس والتعليق حر هوا غير خاص هاد الإعلاميين من الأول يقول أنا مع الطرف الآخر أو نعرفوا انداك

    -7
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  • خبز man
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:12

    لا تتسلق الجبال ليراك العالم تسلقها لترى أنت العالم، ستدرك أن الصحراء هي إمتداد للمغرب الجميل، وستدرك أنه لا يوجد وطن للخونة فقط قبور بدون عناوين.

    7
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  • au commentaire artiste
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:12

    il est temp d,aller faire la queue pour un kilo de farine et du lait en Poudre.

    11
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  • oujdii
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:16

    كفى من المبني للمجهول و أعطونا أسماء

    4
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  • كبور
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:21

    قريبا سيلجؤون للسحر والشعوذة وتسخير الجن فلم يبقى لهم شيء يقومون به بذلوا الغالي والنفيس لمدة 45 سنة فحصلوا على نتائج عكسية لان الآمر احمق والمأمور غبي والمستهدف عبقري

    3
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  • عزالدين
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:25

    كل الدول الحرة الغيورة على مقدساتها ، عند كل تهديد لوحدتها ، تفعل المساطر القانونية ضد كل خائن
    وتفعيل عقوبة الإعدام والتجريد من الحقوق الوطنية ، ( تركيا مثلا).

    4
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  • animateur
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:27

    قال نابليون:اللهم اعني على اقرباءي اما اعداءي فانا كفيل بهم، يجب ان يفضح هؤلاء الخونة الذين ياكلون فتات كل المواءد

    4
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  • mansour
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:31

    في الحقيقة يعجز اللسان عن التعبير وفي وصف هاذه الفئة المارقة والأقلام المأجورة يبيعون أعراضهم ووطنهم وأفكارهم وعقولهم ومبادئهم بعرض من الدنيا مع العلم أن حب الوطن من الإيمان انا من رأيي يجب فضح هاؤلاء بأسمائهم للرأي العام في وسائل الإعلام حتى لايبقى المغاربة الأحرار مخدوعين في هاؤلاء الأوغاد والسلام

    3
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  • مطالبنا
    الخميس 31 دجنبر 2020 - 00:32

    نحن كمغاربة أحرار نطالب بنشر أسماء الخونة الاعلامين الذين يعملون لحساب البولي خ اريو . ويجب محاكماتهم .

    2
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