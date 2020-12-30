إعلاميون "مغاربة" في خدمة أجندة "البوليساريو" 

بغض النظر عن الأسماء المعروفة بوجه مكشوف، تتداول داخل الوسط الإعلامي بشكل كبير لائحة إعلاميين مغاربة التحقوا بخدمة الآلة الدعائية للبوليساريو من داخل المغرب ومن خارجه.

“بعض هؤلاء الإعلاميين يسعون إلى التسرب لهيئات التحرير في الجرائد والمواقع الوطنية، علما أنهم يشتغلون لحساب مواقع تابعة للبوليساريو”، تقول مصادر هسبريس الإلكترونية، التي أكدت أن اللائحة تضم متعاونين من بلدان أوروبية عدة، يستفيدون من دعم “الشبكة” التي تقدم لهم تسهيلات للتنقل والتحرك داخل المحافل الدولية والوطنية دون أن ينتبه إليهم أحد.

يذكر أن جبهة البوليساريو باتت تعول كثيرا على التحركات الإعلامية، ولو باستعمال “الفيك نيوز”، لمحاولة التغطية على الواقع المتسم بتراجع الاعتراف الدولي بالكيان الوهمي.