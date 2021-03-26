"إعلانات تأجير" وهمية توقع بشخصين في طنجة‎

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الخميس، شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما أوهماهم بواسطة إعلانات منشورة على الأنترنت بأنهما يعتزمان تأجير مساكن ومحلات تجارية وهمية بمدينة طنجة مقابل مبالغ مالية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من المفاتيح والشرائح الهاتفية، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.