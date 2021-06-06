إصدار الحكومة "جوازات التلقيح" يقسم المعلقين

انقسام واضح بين فئات المجتمع خلفه قرار الحكومة المغربية إحداث ما يسمى بـ”الجواز التلقيحي”، الذي يشكل وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.
وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بهذه البادرة، اعتبر آخرون أن اعتماد هذا الجواز بمثابة إجبار للمواطنين للإقبال على التلقيح، في حين تساءلت فئة ثالثة عن مصير الفئات التي لم يحن بعد وقت تلقيحها.
وضمن تعليقات على محتوى نشرته هسبريس بهذا الخصوص؛ يقول كمال الراغي: “هذا ما نسميه بالتلقيح الإجباري”، وهو أيضا رأي نبيل الذي قال: “الخلاصة أن التلقيح أصبح إجباريا وليس اختياريا”.
وقال شخص آخر، من بين من رأوا أن الحكومة اختارت إجبارية التلقيح باعتماد هذا الجواز، إن “هذا ما يصطلح عليه التضييق الممنهج الذي تقوم به الحكومة تجاه الشعب، أليس التلقيح اختياريا كما كان يروج له في البداية!؟”.
تعليقات أخرى انصبت في المنحى نفسه لكنها كانت أكثر قسوة؛ فمنهما ما وصف الوثيقة بـ “جواز العبودية”، ومنها ما اعتبرها “وسيلة للتفريق بين المغاربة”.
وقال أحد المعلقين: “أنا مواطن مغربي ويحق لي التنقل في كامل تراب وطني كيف أشاء ووقت ما أشاء… لا للدكتاتورية… لا لجواز العبودية… نعم لحق الاختيار ونعم للحرية الفردية”.
وكتب آخر: “حكومة العار. هذا تفريق بين المغاربة، إذا لم ألقح لست مغربيا ولن أتمكن من التنقل في ربوع بلادي. عازف عن التلقيح وحتى على الانتخابات القادمة”.
وتساءلت فئة: “ما ذنب أولئك الذين لم يحن وقت تلقيحهم بعد؟ ليس ذنبهم أنه ليسوا في الفئة العمرية التي لم تلقح بعد، لماذا لا يتنقلون بحرية؟”.
ودوّن آخر قائلا: “سينوفارم غير معترف به في أوروبا، إذن هذا الجواز لا يخول لك الحق بالدخول إلى البلدان الأوروبية”، فيما أورد آخر: “هذا أمر جيد صراحة ولكن وجب على الحكومة توفير اللقاح لجميع الفئات في أقرب وقت”.
وأشاد آخر بالبادرة، معتبرا إياها “بادرة حسنة تستحق التنويه لكي يتخلص الناس من رخص التنقل المعقدة التي تتطلب الوقت وتقديم مبررات التنقل في حين إن ممارسة السياحة ليس لها مبرر”.
لماذا هذه الضجة الفارغة على لا شي؟!! لقد وقع الشعب في سوء فهم لما يجري حوله فقرار الحكومة ينص على ان وثيقة جواز التلقيح تسمح للتنقل بين المدن دون الحاجة الى وثيقة اخرى، اي ان الملقح ستكفيه هذه الوثيقة للتنقل وغير الملقح فهو بحاجة الى وثيقة اخرى وهي بطاقة التغريف الوطنية على الارجح وليس هناك اي منع للتنقل على المواطنين ابدا .
تناقض كبير .قلتم ان المناعة لن تكون عند الملقح الا عندما يتم تلقيح 70% من السكان !والان ورد ان الذي تم تلقيحه يتنقل امنا ووو……!!!!هذا الضحك !!
هناك حالات لا تلقح: :الفءة العمرية (يمكن مع الزوج والزوجة؛)
الممنوعون من التلقيح( حساسية/امراض…)
لاوجود للسند القانوني لهذا الإجراء
لا يمكن السفر إلى فرنسا مثلا لانها ترفض لقاح معين كما جاء فى الصحف.
أنا الذي اقترح إصدار جواز سفر داخلي لتقنين التنقل داخل المغرب ولم أكن أتخيل قط أن فكرتي سيتم تطبيقها. لانريد كارنيات دياول المدرسة نريد جواز سفر داخلي حقيقي شبيه بجواز السفر الخارجي كما هو الحال في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وعاش الملك
جواز كورونا هو اولا جعل المغرب مثل دويلات كل دويلة لها حدود الدخول و الخروج عبر باس.
و جواز كورونا هو تمييز وتقسيم للمغاربة.
وجواز كورونا هو فرض اللقاح الصيني المجهول و المرفوض من اوروبا وفرضه بشبه القوة على المغاربة دون تأمينات في حالة ظهور اعراض خطيرة بعد مدة.
جواز كورونا يصعب تطبيقه لان اكثر من 30 مليون غير ملقحين فهل ستمنعونهم من التنقل الليلي في الصيف.
جواز كورونا يبدو انه ضغط من القطاع الخاص للتلقيح بمقابل مع تكدس المغاربة من اجل التلقيح رغما عنهم.
جواز كورونا وفرض التلقيح ينمي بقوة فرضية ان كل كورونا هو فقط من اجل تلقيح كل العالم لغرض في نفس يعقوب.
هناك جماعة إسلامية معروفة في المغرب وهي معارضة للنظام المغربي وغير معترف بها تناور وتحرض الشباب التابع لها وغيرهم على مقاطعة التلقيح وتعتبره كذبة وخدعة صهيونية ماسونية مع العلم ان ما يقارب عشرة الآلاف مغربي ماتوا بهذا الوباء وقد ناقشت بعضهم واستفسرتهم حول عدد القتلى والمصابين بهذا الوباء في المغرب والعالم وجوابهم هو أن الموتى قتلهم العمر وهذا أجلهم وما الوباء إلا سبب مثله مثل كل الأمراض وقد سألتهم عن رأيهم في قتلى مدينة غزة مؤخرا اليسوا هم كذلك حل أجلهم وانتهى عمرهم وما القصف اليهودي إلا سبب اما الموت فهو قدرهم ولا مفر منه حسب قناعتهم حول الوباء لكن كان جانبهم متناقض واعتبروا أن موت الغزاويين قتل واعتداء وقتل الوباء هو قدر وسالتهم عن قتل بعض اليهود في إسرائيل من طرف المقاومة فقالوا انه جهاد وعمل بطولي وليس قدر من الله هل رايتم عدد الموازين والكيل بالمكاييل حسب القناعة أن من يرفض التلقيح هم أنصار العدل والإحسان بدون لف ولا دوران وهم يعارضون أي قرار حكومي لأنه صادر عن الطاغوت بالنسبة لهم
لم أفهم جيدا معنى تسمح لحاملها (كذا السفر إلى الخارج)، يعني لن يستطيع المرء السفر إلى الخارج بدون هذا الجواز؟؟؟
اذا كنت ملقحا فاانت لاخوف عليك ولا من حولك اما اذا كنت غير ملقح فانت تستطيع ان تكون خطرا علی غيرك وضعيف المناعة
أمرنا غريب نحن المغاربة لا يعجبنا العجب ولا حتى الصوم في رجب .
سبحان الله. هذا ظلم عظيم. يعني بهذا إذا كنت ملقح فلك الحرية والتحرك حيث ماشئت، والعكس يجعلك مسجون في مدينتك أو الحي الذي تقطنه. فإذن التلقيح أصبح إجباري، سواء كنت مريضا أم معافي. وكيف أطعم نفسي بالدواء وأنا لست مريضا. العالم على رأسه. وحديث الرسول
عليه الصلاة والسلام يقول: ( لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله. ) ولم يقول لكل دواء داء. سبحان الله. مالهم كيف يحكمون.
Même problème existe en france………………….”
الكارثة التي لم يلاحظها و يتطرق إليها لا المطبلون و لا المعارضون لجواز كورونا هذا، هي أن هذا الجواز في حد ذاته يناقض خطة التلقيح، ذلك أن التطعيم لا يحمي الملقح به من ان يكون حاملا للفيروس، بل يحميه من تأثير الفيروس عليه أو على الأقل من ظهور الاعراض الخطيرة عليه.فالتلقيح يحمي الملقح فقط دون مخالطيه، وبالتالي إذا سمحنا لهم بالتنقل بكل حرية بين مدن المملكة دون الاخرين من المغاربة فسينشرون المرض وسط الفئة غير الملقحة. وهنا التناقض ،حيث في اشهارات بدء حملة التلقيح كانوا يقولون انه حتى بعد اخد الجرعتين من التلقيح تبقى غير كافية إذ يجب ان ننتضر حتى يتطعم 80٪من الساكنة لتحقيق المناعة الجماعية. ؟!!!
حكومة العار. هذا تفريق بين المغاربة، إذا لم ألقح لست مغربيا ولن أتمكن من التنقل في ربوع بلادي. عازف عن التلقيح وحتى على الانتخابات القادمة”.أليس التلقيح اختياريا ولماذا نؤدي على كل فاتورة ماء او كهرباء 3 دراهم توضع في صندوق خاص لشراء التلقيح لماذا نؤدي الثمن قبل التلقيح
وتساءلت فئة: “ما ذنب أولئك الذين لم يحن وقت تلقيحهم بعد؟ ليس ذنبهم أنه ليسوا في الفئة العمرية التي لم تلقح بعد، لماذا لا يتنقلون بحرية؟”.
مادام حامل بطاقة “الولاء والعبودية” كما يحلو للبعض تسميتها يتميز بحقوق وأولويات فيما يخص وقت و حركة التنقل على مستوى المعمورة دون غيره، فهذا يعني أنها شبه إجبارية ومن لم يتوفر عليها سيحرم من حقه في التتقل وقتما وأينما شاء، ويبقى السؤال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
كيف للمغرب أن يستورد هذه اللقاحات من دول كالهند والصين ويثق في نجاعتها ومصداقيتها؟
منظمة الصحة العالمية قد حذرت بأن لا يكون الجواز الصحي شرطا أساسيا للسفر إلى الخارج
جواز اللقاح مبادرة حكومية جيدة۔ لكن اظن انها جاءت قبل اوانها۔
و يمكن ان اذهب بعيدا و اصرح بانها غير دستورية۔
لماذا ?
كن من الارجح علی الحكومة ان تعلن عن الجواز عند اتمام عملية اللقاح۔ انذاك حقوق المواطن الدستورية ستكون مظمونة۔
لكن في الظرف الحالي و بما ان شريحة كبيرة من المواطنين لم تلقح بعد فاقرار الجواز التلقيحي يعتبر ن وجهة نظري غير دستوري لانه لا يظمن تكافٶ الفرص بين المواطنين۔
المغاربة كلشي ك يأولوه لخبث في الأنفس ها العبودية ها الدمتتورية ( راه باقي لي بغا يتلقح فذاك لي مبغاش شغلو هذاك ) لانه سبق أن قيل ان 30٪ من السكان تم تلقيحهم والهدف الوصول إلى 80٪ للوصول إلى المناعة الجماعية لهذا من لم يرغب في التلقيح ينتظر حتى الوصول إلى هذا العدد ولم يجبرك عليه احد والتجوال مفتوح لكم لم تعد هناك باراجات في مداخل المدن الا القليل منها ونحن نتنقل بحرية اما السفر إلى الخارج فكل الدول اعتمدت نفس ما اعتمده المغرب أو لا حلال عليهم حرام علينا
الملقح يمكن ان يكون حاملا للفيروس وبالتالي فان بامكانه نقل الفيروس من مدينة لاخرى ويصيب اكبر عدد ممكن من الناس بالوباء.
الاجراء الذي يجب ان يكون هو تحليلة تثبت سلامة الشخص عند السفر لا اللقاح. لان الوضع سيكون خطيرا لو سمح لهم بالتنقل بحرية بالحقيقة ارى ذلك مرعبا.
حسبي الله ونعم الوكيل زعما بقينا فيكوم وخايفين على الصحة نتاع المواطن…راه يخصنا التلقيح نتاع البطالة والفقر والمشردين في الشوارع ونلقحو الاطفال لي هربو من هاذ البلاد النص كلاه البحر والتلقيح نتاع المجاعة لي لحق بالغلبية .دبا تبعتونا حتى فصحانا .السؤال المطروح آش عطاتنا هاذ البلاد .على الاقل كان عليكوم التفطية الصحية تكون بالمجان بحال اروبا.احنا صبيطارات عامرين غير بلمشوش يلحسو ليباري نتاع صحاب السكر والاوساخ مكان لااستقبال لا يباري لادواء وزيد البزنيس مننساش الولد نتاعي ديتو للفرابي كان فيه سخانة طلبولي تحاليل درتهوم فعبد المومن جبتهوم لطبيبة قالت لي حنا كنتعاملو مع العربي سير بدلهوم .على سعدي ويامي مشيت درتهوم عند العربي فالليل.ونفس نتيجة .من تم عاد عرفت كان البيع وشرا فبنادم والرشوة جاري بها العمل.
بسم الله الرحمان الرحيم
مما لاشك فيه ان ان هذا الفيروس كان نقمة على البعض وكان نعمة على البعض الاخر دون الخوض في التفاصيل لان الكل عاش الوضع سواء بالداخل والخارج.
لكن خبر الصاعقة الكبرى هو البلاغ الذي صدر بالأمس من طرف وزارة الخارجية بخصوص المقيمين بالخارج الراغبين بالعودة إلى زيارة الوطن حيت تم تصنيف الدول إلى(أ) و (ب) والإشكال المطروح بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على شهادة التطعيم واجروا pcr هل يعفون من الحجر الفندقي لا سيما ان عودتهم تفصلهم عن العيد بأيام قليلة .
المرجو من هسبريس باعتبارها منبر إلكتروني للمغاربة وللمعلومة الموثوقة والصحافة النزيهة ان توافينا بتوضيح اكثر .وشكرا
نجاعة التلقيح والانعكاسات السلبية لا زالت غير معروفة ودقيقة علميا، ولا احد قادر ضمان على صحة المواطنين من مخاطر التلقيح هذا التلقيح، لهذا ارفض اجبارية التلقيح شكلا ومضمونا. اما جواز التلقيح فهو اكقر من جواز العبودية بل هو جواز الابادة.
على الحكومة أولا إصدارمذكرة رسمية بإجبارية التلقيح حتى تصبح المطالبة بجواز التلقيح قانونية
إصدار جوزات التلقيح خطوة مهمة لكن تشوبها بعض الملاحظات تصورا أن أسرة مكونة من اربعة أفراد و أرادت السفر علما ان الوالدين يتوفران على هذا الجواز فما هو موقع الاطفال في هذه الحالة
اين هي مراكز التلقيح في الأحياء الشعبية…. تخرج من المنزل على الساعة السابعة تأخذ رقم 130 … دورك 3 زوالا … الاكتظاظ الاكتظاظ….ومن له عمل وجب عليه الغياب…. لا نلقح حتى تفرج والسلام
بغض الظر عن من مع ومضد وتبريرات ل فريق فما اصنه غاب عن الاذهان هو الفياد المستشري في الجسد المغربي انها فرصة اضافية للفاسدين للمتاجرة بهذا الجواز كما توجر سابقا في رخص التجول وفي اشياء كثيرة
عجب هؤلاء المغاربة لي درتيه ما يعجبهم.
إذا كان غير ممكن للدولة التخلي عن رخصة التنقل بين المدن .إما الإغلاق على الكل مثلا إلى حين تلقيح 80%
من الاحسن 6مليون ملقح أعطيت لهم هذه الحرية .هم محصنون لماذا يبقوا محجورين.والدور آت عليك غذا .وهذا لا يجعل التلقيح إجباري. ستبقى فئة من 20 في المئة. من لم يريد التلقيح يبقى منها.لتنه عند تلقيح فقط 80 % .سترفع حالة الطوارئ.
لن ولن آخد اللقاح ، هذا الأمر اصبح استفزازيا ويثير الشك و السخرية هل هذا كله حب في المواطن؟؟ انا حر في جسدي ولن آخد اللقاح.
الإكراه ليس حتى في الدين بقا غير ايجي واحد يفرض عليا اللقاح، وا غير تهناو مملقحينش و مغنتلقحوش
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا
تبا لكم !!
Quel le sort des personnes qui ont un certificat d allergies remise aux autorités sanitaires pour non possibilité de vaccination
Et qui n ont obtenu aucun document du ministère de la santé pour dispense de vaccination
Il faut pas les oublier
Votre journal doit évoquer ces cas particuliers
Merci
هذا الجواز يجب أن يغني أيضا عن الكمامة.لأنه انتهى دورها في الحماية بعد أخذ الجرعة الثانية.خاصة أن الشخص الملقح لا ينقل العدوى,بدليل أن الملقح يعاشر أهله من دون أن ينقل إليهم العدوى.
هذا قرار حسب ما يبدو لي قرار ظالم يهدف للمساس بحريتي فحسب الدستور يحق لي التنقل بكل حرية كفا من التضييق من أجل اخد اللقاح
خطوة غير موفقة.
بنادم غادي ابدا اخمم ألف مرة قبل كتابة أي تعليق لأنكم أثبتم أن المقالات التي تكتبونها هي لجس نبض الشارع المغربي واخا أن الأمر غير صحيح، لأن قراء هسبريس هي فقط شريحة معينة. أنا لم أكتب أي تعليق بخصوص جوازات Covid، لكن نصيحتي لكم هي أن الواحد خاص ارد البال وهو يكتب مقال، لأنه حسب الخلاصة التي وصلتم إليها هي أن هنالك رفضا واضحا من طرف فئات معينة، إوا دوركم كصحافة هي العثور على طريقة ديبلوماسية في مساعدة الدولة على تقبل الساكنة للإجراءات الجديدة. وكفى من معاملة المواطنين كأطفال بالتلويح بالسلبيات و الايجابيات. هذه الطريقة عفا عليها الزمن، لأن قراء هسبريس قرؤوا المئات من مقالاتكم و كتاب المقلات يبدون ظاهرين للعيان هل هم محايدون في اعطاء المعلومة أم أنهم يتخفون بين السطور.
قد يبدو لكم أن مسؤولية الصحافي تبدو أكبر بكثير مما كنتم تعتقدون، لكن أنا غي كانقولكم آش كيدور في وعي الكثير من قرائكم ولا يقولونه صراحة لكم.
ومن الأفضل حذف كل ما قلته هنا لأنه لا يزيد الطين إلا بلة.
و شكرا.
تبريرات واهية :المكلفون بالمراقبة يعرفون الفءة التي لقحت والتي لم تلقح بعد .و من لم يلقح له الحق في ذالك فهو حر .ولكن يجب ان يمكث بعيدا عن الاختلاط حتى لا يعدي الاخرين . فحريته تنتهي عند بداية حرية الاخر .انا لا اريد ان إختلط مع من لم يلقح خوفا من العدوى.وهاذه قناعتي كمواطن وعلى الدولة ان تراعي سلامتي من غير الملحقين حتى لا اصاب بهذا الوباء اللعين مستصعب الشفاء.
حكومة لم تجبرك على التلقيح انت حر و لكن على الحكومة تحمي المواطنون في مدن الاخرا منك حتى لا تصيبهم بعدوى لهدا فرط عدم التنقل فهدا حقهم
يا سبحان الله هاذ الناس كيفما فعلت معهم السلطات ولو في مصلحتهم تجدهم في حيرة وفي انقسام والقيل والقال هادو لايريدون البلاد أن تزيد إلى الأمام ولاشغل لهم لكن ولله الحمد هناك ناس شرفاء وأذكياء ولهم غيرة على وطنهم وعلى بعضهم تجدهم دائما يساندون كل القرارات والأفكار الإيجابية التي تنفع البلاد والعباد في المستقبل والحاضر .
اللهم أرنا الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وعلمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووحد صفوفنا ورد بنا إلى دينك ردا جميلا . آميين آميين …
“الله يهدي البعض…” السلطات المغربية لم تشرع امر غريب. جل الدول اخدت بامر جواز التلقيح ولم يصدر فيه اي اشكال بين مواطنيها. كل دولة تحمي حدود بلدها و مواطنيها بالشكل الذي تراه مناسب وايجابي.
التلقيح واجب عندما، يكون الانسان بين مجتمع ويخالط، ناس، اخرين يكون الملقح غير، حامل، للفيروس والغير، الملقح يمكن ان، يحمل، الفيروس وينتشر، لانه، لايعيش وحده في، هذه، البلاد، اذا، لاتريد، التلقيح فاحرص، على نفسك ان لا، تخالط، احدا، ابقى في، منزلك ،انت، المسؤول، لانك، رفضت، التلقيح. والاشاعة التي، تروج لها، بعض الجيهات، بدون، علم ولا، معرفة هم من يزرعون، الشكوك، بين المواطنين كفانا من هدا، الخلط. التلقيح واجب، علينا حفاظا، على سلامة الاخرين.
واين الخادم الرسمي…تحميل الجواز معطل كل وقت..انها تفرقة زيادة على دلك..
بقا فدارك ما تسافر ما تخرج …
اولا مفهوم الدولة ظهر لحماية حق الفرد; وتجسييد ارادته اذا الانسان امتنع عن التلقيح لاسباب صحية و شخصية فيجب ان نحترم ;حريته شريطة ان لا يضر بالغير فكما نحن نحترم باقي مؤسسات الدولة رغم سلبيتها فيجب ان تحترمنا لاننا خلقنا احرار لماذا هذا العنف بطرق اخرى الفرد ادرى بمصلحته انا شخصيا اذا ثم التضييق عن حريتي سوف اقاوم بالطرق المشروعة والغير مشروعة تحياتي .