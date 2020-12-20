إعلان الفائزين بجائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب‬

أعلنت جمعية المدينة للتنمية والثقافة، مساء السبت ببيت الصحافة بطنجة، نتائج جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب المنظمة في إطار فعاليات مهرجان طنجة الدولي للشعر، في نسخته الثامنة (دورة الشاعرة مليكة العاصمي)، التي حملت هذه السنة شعار “من قصيدة الكوليرا… إلى زمن قصيدة الكورونا”.

ووفق بلاغ صادر عن الجمعية فقد فاز في صنف الفصيح محمد العمراوي من مدينة طنجة، مع تنويه لجنة التحكيم بمحــمد علي الكناوي من مدينة أصيلة وعبد العزيز الطالبي من مدينة زاكورة؛ في حين فاز في صنف الشعر الحساني محمد سالم الهيط من مدينة طانطان، مع تنويه اللجنة بفراجي البحري من مدينة بن خليل طانطان.

كما عادت جائزة الزجل لانتصار الحمري من مدينة تيفلت، مع التنويه بأميمة بولحديد من مدينة الخميسات؛ “في حين تم حجب جائزة صنف الشعر الأمازيغي لأسباب سيتم ذكرها في بلاغ لاحق”، وفق البلاغ.

وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر بلال الصغير، المدير العام للمهرجان، أن التنظيم هذه السنة، ورغم المعيقات، “جاء بتوزيع فقرات المهرجان بطريقة تستطيع أن تساهم في إشعاع طنجة الثقافي، سعيا إلى جعلها عاصمة للثقافة، وذلك عبر لغة التكنولوجيا، لحصد عدد كبير من المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم، بواسطة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان وصفحات المنابر الإعلامية الشريكة”.

من جهته، استحضر خالد الرابطي، مدير الإعلام والتواصل للمهرجان، في كلمة له، أسماء إعلامية وثقافية وفكرية رحلت إلى دار البقاء بسبب الفيروس القاتل، وطلب من الحاضرين الترحم على أرواحهم وعلى جميع موتى هذا الوباء اللعين؛ كما أثنى على الصفوف الأمامية من أبناء هذا الوطن “الذين أظهروا صورا فريدة من التضحية والبذل في مواجهة كورونا”.

إلى ذلك، قدم كمال اليحياوي، المنسق العام للمهرجان، البرنامج الكامل للدورة الثامنة، كما تحدث عن الحفل الافتتاحي الذي سيكون حضوريا، وركز على طريقة التنظيم التي تعتزم الجمعية تبنيها في سياق العمل وفق البروتوكول الموصي به من طرف وزارة الصحة والسلطات الولائية، “من خلال احترام مسافة الأمان وتعقيم فضاء اللقاء وفرض ارتداء الكمامة واحترام النسبة المئوية في الحضور، والمساهمة في التحسيس والتوعية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا”.