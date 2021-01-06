إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن

إعلان حظر التجول في العاصمة الأمريكية واشنطن
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 6 يناير 2021 - 20:44

تم إعلان حظر تجول في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتبارا من الساعة السادسة مساء، وفق قرار عمدة المدينة.

وفرض عمدة واشنطن حظرا للتجول اعتبارا من الساعة السادسة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباح الخميس، في ظل احتجاجات لأنصار ترامب.

وحدثت مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

ترامب حظر تجول متظاهرون واشنطن

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