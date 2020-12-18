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‫تعليقات الزوار

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  • مغربي من الريف
    الجمعة 18 دجنبر 2020 - 21:58

    العز للأمن المغربي .استباقي لفك هذه الشرذنة التي اتت من أجل رفع شعارات خاوية .المجد للملكة المغربية الشريفة.نحن مع قرار الدولة المغربية في كل شيء الله ينصر بلدنا وينصرها على كل المعتدين على وحدتنا وعلى قراراتها السيادية الحكيمة المتبصرة الذكية .واللي معجبوش الحال يشرب البحر من البحر المتوسط طنجة إلى المحيط الأطلسي لكويرة .

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