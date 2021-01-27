إغلاق شامل للحمامات بالمغرب بسبب "كورونا"‎

أخبرت السلطات المحلية أصحاب الحمامات بإغلاق أبوابها ابتداء من يوم الأربعاء، دون تحديد أي تاريخ للعودة لاستقبال الزبائن.
مصدر لهسبريس أورد أن القرار يشمل كل المدن المغربية دون استثناء، موردا أن تحسن الوضعية الوبائية في البلاد سيعيد الأمور إلى نصابها، ومشددا على أن قرار إغلاق الحمامات اتخذ حماية لسلامة المواطنين.
وعرفت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي. كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.
وتوقيف الطوبيسات والطرامواي المقاهي
علاش شافو الحمامات غالقنهم ومراكز التدليك أو المساج يعني الدعارة فاتحينهم على الدولة التدخل
غا كتخربقوا لقيتواا ناس ساكتة والله العظيم
“إن أراد الله بك خيرًا
فلن يمنعه أحد ..
وإن أراد الله بك ضرًا
فلن يرفعه أحد سواه”
على الأقل أغلقو الإدارات . لأن لا جدوى منها. أما الحمامات . والمقاهي . وقالت الأفراح . بالله عليكم .
غريبة هاته القرارات التي تتخذ ،الملحوظ هو انخفاظ عدد الحالات الجديدة وهدد الوفيات البومية ،اكيد انه انخفظ عدد التحليلات اليومية ولكن مادام انه عدد الوفيات انخفظ فهذا يعني انه الحالات انخفظت حقا ،اذن اين هي الحالة المقلقة مقارنة مع قبل ؟ربما هي سياسة للدفع بالجميع للتلقيح مع العلم ان التلقيح هو الحل.
كل المواطنون كانوا يذهبون للمدن المجاورة التي يكون فيها الحمامات مفتوحة خصوصا ايام السب والأحد. اذن ما الفاءدة في الإغلاق
خايفين علينا زعما ههه
يستهزؤون بنا هادشي حرام لكدير هاد الحكومة حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم هدا منكر و الله حرام قرارات طائشة واش فكرتو فناس لي خدامين فيه واش غدي تعوضو ليهم واش فكرتو فمالين الحماحم لي سادين و نازلين عليهم بالضرائب واش فكرتو فالناس لي معدهمش فين يعومو واش فكرتو بأن هدا فصل و وقت البرد القرار ماشي فمحلو ….. عيب و عار
من نهاى الأحد كنقول ليوم غدا نمشي الحمام وكنت انمشي اليوم وماساليتش الخدمة بكري وقلت حتى الغدا هههه ساعة ساليتو معايا بهاد الخبرة … العودة للدوش المنزلي رغم أن الحمام المغربي لا يعلى عليه فقط يجب ان يكون نظيف .
السلام عليكم ورحمة الله…..هذه الحكومة فاشلة …أما الحزب سبب الخراب في المغرب منافق ويلعب بالعقول……
أتمنى أن يفرض المغرب حجرا صحيا ، مثل فرنسا.
و بزاف على هدا الضغط باين شي نهار عدي يدفنونا و حنا حيين
مين ولات النظافة حتى هي خطر.
يوا عطوهوم باش يعيشوا ولادهم!! المسؤولين عن قرارات البلد يعتبرون أنفسهم في حظيرة والباقي أغنام لايحق لها ابداء الرأي ولا الاستشارة. ربما الغرض النهائي هو خلق الفوضى لاغير هذا مايبدو في قرارات طائشة مثل هذه.
الحمام أخطر مكان لتنقل جميع أنواع الفيروسات. ( تحمم فدارك واخا غير بسطل د الما سخون )
المرض هذا شنو ناكلوا حنا الكسالة و لي خدامين فالحمامات و الناس باغا الحمام بارد الحال تفوو يجب الخروج للشارع بلغ السيل الزبى
اظن اننا تاخرنا في هذا القرار لقد تسببت الحمامات في اصابة العديد من الناس بالفيروس لو حسبنا النسبة من المصابين جراء ذلك لذهلنا من النتيجة الاقلية التي تعي الامر امتنعت عن الذهاب الى الحمامات اما الاغلبية اما عن جهل او عن عدم وجود بديل بسبب الظروف الاجتماعية بقيت كعادتها ونقلت العدوى الى كثيرين ابتداءا من افراد عاءلتها وحاليا في ظل ظهور النسخة الجديدة من الفيروس الاكثر شراسة من سابقه ان لم نستطع فرض حجر صحي كامل لظروف اقتصادية محضة كما فعلت بعض الدول الاوروبية على الاقل اخذنا تدابير وقاءية من هذا القبيل لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس باللقاح القريب وحفظنا وخفظكم الله من كل داء
المعنى الحقيقي لمصطلح التخربيق، أصبحنا نرى سياسة جديدة تُطبق عكس سياسات السنوات السابقة
اصلا الى كانو الحمامات بحال هدا اللي عندنا في الدرب من الأحسن يبقى مسدود ديما . قاعات الإستحمام قريب ينوض فيهم العشب بكثرة الخز اللي مجموع في لقنات
امت كانو مفتوحين باش تسدوهم. مفهمت والو فهاد القرار لي على غفلة
حكومة متخاذلة وعدوة لهذا الشعب المسكين…لماذا غلق الحمامات في هذا الوقت والحالة الوبائية في تحسن….زد على هذا سريان مفعول قرار إغلاق المساجد هذا القرار الجائر في حين أن المقاهي والشوارع الطوبيسات مملوئة…اتقوا الله في هذا الشعب
باش يلقحوا راسهم هادا هو الي بان لي اما كورونا فالكل يعرف انها فقدت قوتها ولم تعد خطيرة وغالبية الناس تشافاوا بلا طبيب بلا لقاح سوى بالمناعة ديال الاجسام ديالنا حتى الوفيات لم تعد كما كانت واغلبيتهم تموت في المستشفيات بسبب خطأ ما في البروتوكولات التى تقومون بها وخاصة الاكسجين ومن يوم ما بدات كورونا لم ارى قط احد توفي في الشارع او في منزله بسبب كورونا جميع الارقام لا تكون إلا في المستشفيات
هلكتنا البلاد والعباد بهذه القرارات الفارغة الازدحام في كل من الحافلات والأسواق والشوارع والمقاطعات وووو هل هناك ليست كرونا .
بعد الإغلاق الشامل للحمامات سنسجل اكثر من 20 حالة وفاة بالاختناق داخل الحمامات المنزلية وعشرات من مرضى النزلات البرد و و و و و . شكرا . إلى المزيد من الاغلاقات والى المزيد من الإصابات بالامراض المختلفة . المهم ان نقلص الإصابات بالتوفيق 19 . اتقوا الله يا عباد الله في عباد الله .
المغاربة توسخو ةكعللو الحمام هو لي فيه كورونا انا مرجان و كارفور و ديكاتلون وما شابه مافيهوم والو .
أصحاب “الجاه” و المال و الأقرياء كلهم يتوفرون على حمامات و قاعات Sauna و الجاكوزي و ما اشتهت أنفسهم من تكنولوجيا الماساج، و الدراويش لي كاين فيهم 6 ساكنين ف غرفة واحد يموتو و لا يدبرو رواحهم. الكرش الشبعانة عمرها تحس بالجيعانة.
هل الحمامات المصدر الوحيد لانتشار فيروس كورونا ،لا تباعد ولا كمامات في المقاهي الشارع ،وسائل النقل الحضرية ،الاسواق …
هل هو الخوف من ظهور نسخة متحورة مكسلة ومحمحمة خارجة من السخون
الكثير يعاني من الدوش في المنزل في هذه الاجواء الباردة، ولماذا التعميم على جميع المناطق باي منطق تصدر هكذا قرارات
طاحت الصومعة علقوا الحجام ،الناس لي معندهاش سخان الماء كيف يديرو يقتلون رأسهم بالمجمر قراراتكم الارتجالية.
هههههه ههههههههههههه ههههههههههههه اشمن دنب دار هد الشعب
قرار اغلاق الحمامات ربما قد تليه قرارات اغلاق أخرى.لدي سؤال هل كرونا توجد في أماكن وتنتقل في أماكن بعينها.ولا توجد في أماكن او تجمعات بعينها،على سبيل المثال حافلات النقل الحظري (الطوبيسات) رغم الاكتظاظ ولا وجود لاي تدابير احترازية اذن حلل وناقش ما هذا التناقض
صحاب spa معرفتش علاش حالين رغم الجائحة عجييييب
الله ياخد الحق فلي قطع ارزاق الناس بصراحة تعديتو على الناس ديال الحمامات ولاصالات لادعم ولاهم يحزنون كاشي حرام حتى الانتخابات ويكون الحساب
كورونا كاينة غير فالحمامات ههههه مسكيل صافي. الاسواق الممتازة والاسواق الاسبوعية ووووو لاتوجد كورونا.
كفاك كذبا أيتها الحكومة، وهل قرار هذا الاغلاق يتعلق بالحالة الوبائية، لو كان الأمر كذلك لنفذ الاغلاق في حق هؤلاء منذ بداية الجائحة ، حينما كانت الارقام تتجاوز الخمسة آلاف والستة آلاف، اما وقد هوت هذه الارقام لتسجيل في الأيام الأخيرة خمسمائة حالة وثمان مائة فإن قرار المنع لم يأت إلا بسبب احتجاجات فئة المشتغلين في هذه الفضاءات الذين رأوا انفسهم ضحية تمييز بينهم وبين إخوانهم في مدن أخرى ظلت الحمامات تستقبل زبنائها منذ شهور، فارتأت حكمة الحكومة إغلاقها لكي لا يحتج الآخرون بها ولتكون معاناة المشتغلين فيها عامة
الحمام رآه شفاء ودواء وصيدلية ومنضف من الاوساخ وشكون لي تأ ينقي المغاربة من الوسخ من غير الحمام. خاص هاد المهنة تعاونها الدولة وتعفيها من جميع الضراءب بل خاصها اعانة لحقاش دايرة خير كبير .
.افهم تسطى في المغرب .وماذا عن الشيشات.؟الا تنشر امراضا مثل او أكثر خطورة من كورونا.؟
مستحيل هاد القرارا واش هادوا باغيين الحمامات اتريب .ناهيك عن الأمراض اللتي قد تصيب اغلب المواطنين بالغسل في المنازل .الحماق هذا .باغيين يرفع اعلينا الله هاد الغظب والراحة كيبقى بالجنابة انتاعو جوج سيمانات.
وهل كرونا لاتنتشر إلا في الحمامات أمر غريب
حافلات النقل الحضري يوميا عامرة بالركاب وليس فيها كرونا. والحمامات التي تزيل.وسخ المواطنين هي التي توجد بها كرونا.
دبا هاد الدولة علاش تتقلب؟ آش هاد العبث؟ راكم عييتونا بالقرارات المهزلة ديالكم. مشحال قدكم تستحمروا، تعسفوا على هاد الشعب؟ اللهم ان هذا منكر!!!
Franchement, on n’arrive plus à comprendre ce gouvernement et ses décisions aveugles et irresponsables. Ayez le courage et clarifiez les choses au peuple marocain. .
في كل مرة يحتج فيها المواطنون ضد قرارات الحكومة وعوض ان تجد هذه الأخيرة حلا للمشكلة إلا ونجدها تزيد الطن بلا بل نجد الحكومة تكب الزيت على النار عوض أن تطفئها……
هذا هو حال حكومتنا للأسف الشديد…… بمعنى آخر “حكومة ضد الشعب”……
فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم…..
مزيان و لكن خاص الدولة تعاونهم راه الله يحسن العوان و حنا كمواطنين راه حلبتنا الدولة ايوا وريونا صندوق التضامن و صندوق الكوارث اللي كنخلصوا فيه200dhفي التأمين عاونوا الناس راه اغلاق مصدر الرزق اكبر كارثة
هذا القرار العشوائي هو ردة فعل من المسؤولين على احتجاج المتضررين من الإغلاقات الغير مبررة وإنما مجرد إرضاء للماسونية العالمية وهذا حال ينطبق على كل محكومات العالم بلا استثناء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي، اللهم إن هدا منكر، كورونا كاينا غي في الحمامات.
حسبنا الله ونعم الوكيل
هما حلو بعدا ف كازا؟؟؟
منكم لله
طاحت الصومعة، علقوا الحجام.. قرارات عشوائية، لا تنطوي على أي منطق. آلاف الاسر ستتضرر من هذا الإغلاق، مسؤولين ديال الميكة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أقولها مليون مرة
هذا قرار لا مسؤول و من إتخذه إتخذه ضدا في أصحاب الحمامات المغلقة و الذين خرجوا للتظاهر و من حقهم فالكثير من الأسر تسترزق من هذا القطاع سواء اصحاب الحمامات أو المشتغلين في هذا القطاع و صاحب القرار سيشعل ربما نارا لا يستطيع إخمادها رفقا بهذا الشعب
بدون تعليق …………………
الحمامات اكثر الاماكن العدوى.
كان يجب اغلاقها منذ زمان.
يبقى مشكل التباعد مطروحا بسبب التراخي في المدة الأخيرة.
الله ياخد الحق وصافي اشمن مصلحة هدي. هدا راه الضرر بعينيه للناس اولا للناس لي خدامين والكسالة لي في الحمام شكون غيصرف عليهم وعلى ولادهم باش غيعيشوا وثانيا الناس لي معندهمش الحمام في ديورهم مجهز والناس لي مراض بالروماتيزم في عز البرد واش يدوشو في الدار باش يعواجوا والناس الكبار مساكن. الله المستعان حينت الطرام والتوبيس مدكسين اكثر من الحماحم
des decisions bizares et non calculees dommage pour nous les marocains gouvernes par une bande irresponsable
هذا معناه ان الحالة الوبائية في المغرب قد اصبحت خطيرة جد. وأن تلك الارقام التي ينشرونها يوميا لا محل لها من الاعراب.
باختصار شديد: هذه الحكومة غبية جدا
بصفتي عامل في الحمام هاد سلامة صحية للمواطنين غي كذوب قطعوا علينا رزقنا اشمن صحة يبقى لي ومراتي واولادي للي به خدام عليهم واش نمشيو نتحروا يا بهالى ولا كيفاش راه طلع لينا هاد مرض فراسنا كاين شي واحد بحالي ؟
قرار في محله خصوصا في هذه الضرفية الحساسة و لفيروس مزال ينتشر بين الناس على الدولة ان تفرض على مواطنها اتحاد اجراءات اللزيمة
صراحة هاد الحكومة لا تتوقف عن مفاجئتنا.. قرارات غريبة
اسمعوا المغاربة راه إلا مشاو حتى حلو الحمامات را حنا مشينا فيها .راه غاتنوظ الروينة. الله اجيب٣السلامة.
غاتشوف الحجر ديال بصح.
فنفس الزنقة الحمام اللي موراه رزق و معيشة أسر مسدود و جامع محلول حلل و ناقش
اغلقو دار الضريبة ووكالات استخلاص الضراءب لعلها أكثر ازدحاما هاده الايام
حكومة دون المستوى قرارات عشوائية دبا ناس لي خدامين في الحمامات يتشردو هدشي لا يبشر بالخير