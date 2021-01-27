إغلاق شامل للحمامات بالمغرب بسبب "كورونا"‎

أخبرت السلطات المحلية أصحاب الحمامات بإغلاق أبوابها ابتداء من يوم الأربعاء، دون تحديد أي تاريخ للعودة لاستقبال الزبائن.

مصدر لهسبريس أورد أن القرار يشمل كل المدن المغربية دون استثناء، موردا أن تحسن الوضعية الوبائية في البلاد سيعيد الأمور إلى نصابها، ومشددا على أن قرار إغلاق الحمامات اتخذ حماية لسلامة المواطنين.

وعرفت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي. كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.