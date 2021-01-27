إغلاق شامل للحمامات بالمغرب بسبب "كورونا"‎

إغلاق شامل للحمامات بالمغرب بسبب "كورونا"‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:22

أخبرت السلطات المحلية أصحاب الحمامات بإغلاق أبوابها ابتداء من يوم الأربعاء، دون تحديد أي تاريخ للعودة لاستقبال الزبائن.

مصدر لهسبريس أورد أن القرار يشمل كل المدن المغربية دون استثناء، موردا أن تحسن الوضعية الوبائية في البلاد سيعيد الأمور إلى نصابها، ومشددا على أن قرار إغلاق الحمامات اتخذ حماية لسلامة المواطنين.

وعرفت عدة مدن مغربية، خلال الأيام الماضية، احتجاجات مطالبة بالسماح للحمامات باستئناف نشاطها بشكل عادي. كما دعت نقابة المهنيين، في بلاغ لها، جميع أرباب الحمامات والرشاشات إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية قصد التعويض عن الضرر.

إغلاق شامل الحمامات حالة الطوارئ الصحة فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

63
  • المسافر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:25

    وتوقيف الطوبيسات والطرامواي المقاهي

    34
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  • محمد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:25

    علاش شافو الحمامات غالقنهم ومراكز التدليك أو المساج يعني الدعارة فاتحينهم على الدولة التدخل

    23
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  • لاحول ولا قوة الا بالله
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:25

    غا كتخربقوا لقيتواا ناس ساكتة والله العظيم

    33
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  • ahmad
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:26

    “إن أراد الله بك خيرًا
    فلن يمنعه أحد ..
    وإن أراد الله بك ضرًا
    فلن يرفعه أحد سواه”

    31
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  • غير مبرر
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:26

    على الأقل أغلقو الإدارات . لأن لا جدوى منها. أما الحمامات . والمقاهي . وقالت الأفراح . بالله عليكم .

    22
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  • مغربي قح
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:27

    غريبة هاته القرارات التي تتخذ ،الملحوظ هو انخفاظ عدد الحالات الجديدة وهدد الوفيات البومية ،اكيد انه انخفظ عدد التحليلات اليومية ولكن مادام انه عدد الوفيات انخفظ فهذا يعني انه الحالات انخفظت حقا ،اذن اين هي الحالة المقلقة مقارنة مع قبل ؟ربما هي سياسة للدفع بالجميع للتلقيح مع العلم ان التلقيح هو الحل.

    16
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  • عبدو
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:27

    كل المواطنون كانوا يذهبون للمدن المجاورة التي يكون فيها الحمامات مفتوحة خصوصا ايام السب والأحد. اذن ما الفاءدة في الإغلاق

    6
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  • سلام عليكم
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:28

    خايفين علينا زعما ههه

    13
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  • elyoubiaziz
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:30

    يستهزؤون بنا هادشي حرام لكدير هاد الحكومة حسبي الله ونعم الوكيل

    15
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  • british
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:31

    اللهم هدا منكر و الله حرام قرارات طائشة واش فكرتو فناس لي خدامين فيه واش غدي تعوضو ليهم واش فكرتو فمالين الحماحم لي سادين و نازلين عليهم بالضرائب واش فكرتو فالناس لي معدهمش فين يعومو واش فكرتو بأن هدا فصل و وقت البرد القرار ماشي فمحلو ….. عيب و عار

    16
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  • mehdi
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:31

    من نهاى الأحد كنقول ليوم غدا نمشي الحمام وكنت انمشي اليوم وماساليتش الخدمة بكري وقلت حتى الغدا هههه ساعة ساليتو معايا بهاد الخبرة … العودة للدوش المنزلي رغم أن الحمام المغربي لا يعلى عليه فقط يجب ان يكون نظيف .

    7
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  • حزب الخراب
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:32

    السلام عليكم ورحمة الله…..هذه الحكومة فاشلة …أما الحزب سبب الخراب في المغرب منافق ويلعب بالعقول……

    5
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  • العميري
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:32

    أتمنى أن يفرض المغرب حجرا صحيا ، مثل فرنسا.

    -26
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  • بلاش
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:32

    و بزاف على هدا الضغط باين شي نهار عدي يدفنونا و حنا حيين
    مين ولات النظافة حتى هي خطر.

    7
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  • مواطن مغربي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:35

    يوا عطوهوم باش يعيشوا ولادهم!! المسؤولين عن قرارات البلد يعتبرون أنفسهم في حظيرة والباقي أغنام لايحق لها ابداء الرأي ولا الاستشارة. ربما الغرض النهائي هو خلق الفوضى لاغير هذا مايبدو في قرارات طائشة مثل هذه.

    7
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  • حسن
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:35

    الحمام أخطر مكان لتنقل جميع أنواع الفيروسات. ( تحمم فدارك واخا غير بسطل د الما سخون )

    -11
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  • مغترب
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:35

    المرض هذا شنو ناكلوا حنا الكسالة و لي خدامين فالحمامات و الناس باغا الحمام بارد الحال تفوو يجب الخروج للشارع بلغ السيل الزبى

    4
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  • جمال
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:36

    اظن اننا تاخرنا في هذا القرار لقد تسببت الحمامات في اصابة العديد من الناس بالفيروس لو حسبنا النسبة من المصابين جراء ذلك لذهلنا من النتيجة الاقلية التي تعي الامر امتنعت عن الذهاب الى الحمامات اما الاغلبية اما عن جهل او عن عدم وجود بديل بسبب الظروف الاجتماعية بقيت كعادتها ونقلت العدوى الى كثيرين ابتداءا من افراد عاءلتها وحاليا في ظل ظهور النسخة الجديدة من الفيروس الاكثر شراسة من سابقه ان لم نستطع فرض حجر صحي كامل لظروف اقتصادية محضة كما فعلت بعض الدول الاوروبية على الاقل اخذنا تدابير وقاءية من هذا القبيل لانقاذ ما يمكن انقاذه حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس باللقاح القريب وحفظنا وخفظكم الله من كل داء

    -19
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  • حسام
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:37

    المعنى الحقيقي لمصطلح التخربيق، أصبحنا نرى سياسة جديدة تُطبق عكس سياسات السنوات السابقة

    5
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  • مجيد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:37

    اصلا الى كانو الحمامات بحال هدا اللي عندنا في الدرب من الأحسن يبقى مسدود ديما . قاعات الإستحمام قريب ينوض فيهم العشب بكثرة الخز اللي مجموع في لقنات

    2
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  • مغربي كازاوي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:38

    امت كانو مفتوحين باش تسدوهم. مفهمت والو فهاد القرار لي على غفلة

    2
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  • مواطن
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:40

    حكومة متخاذلة وعدوة لهذا الشعب المسكين…لماذا غلق الحمامات في هذا الوقت والحالة الوبائية في تحسن….زد على هذا سريان مفعول قرار إغلاق المساجد هذا القرار الجائر في حين أن المقاهي والشوارع الطوبيسات مملوئة…اتقوا الله في هذا الشعب

    3
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  • ارا نزيروهم ونعصروهم
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:40

    باش يلقحوا راسهم هادا هو الي بان لي اما كورونا فالكل يعرف انها فقدت قوتها ولم تعد خطيرة وغالبية الناس تشافاوا بلا طبيب بلا لقاح سوى بالمناعة ديال الاجسام ديالنا حتى الوفيات لم تعد كما كانت واغلبيتهم تموت في المستشفيات بسبب خطأ ما في البروتوكولات التى تقومون بها وخاصة الاكسجين ومن يوم ما بدات كورونا لم ارى قط احد توفي في الشارع او في منزله بسبب كورونا جميع الارقام لا تكون إلا في المستشفيات

    5
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  • متتبع
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:41

    هلكتنا البلاد والعباد بهذه القرارات الفارغة الازدحام في كل من الحافلات والأسواق والشوارع والمقاطعات وووو هل هناك ليست كرونا .

    6
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  • logique
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:42

    بعد الإغلاق الشامل للحمامات سنسجل اكثر من 20 حالة وفاة بالاختناق داخل الحمامات المنزلية وعشرات من مرضى النزلات البرد و و و و و . شكرا . إلى المزيد من الاغلاقات والى المزيد من الإصابات بالامراض المختلفة . المهم ان نقلص الإصابات بالتوفيق 19 . اتقوا الله يا عباد الله في عباد الله .

    4
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  • khalid
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:42

    المغاربة توسخو ةكعللو الحمام هو لي فيه كورونا انا مرجان و كارفور و ديكاتلون وما شابه مافيهوم والو .

    3
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  • Younes Yoo
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:43

    أصحاب “الجاه” و المال و الأقرياء كلهم يتوفرون على حمامات و قاعات Sauna و الجاكوزي و ما اشتهت أنفسهم من تكنولوجيا الماساج، و الدراويش لي كاين فيهم 6 ساكنين ف غرفة واحد يموتو و لا يدبرو رواحهم. الكرش الشبعانة عمرها تحس بالجيعانة.

    5
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  • عبدالله
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:43

    هل الحمامات المصدر الوحيد لانتشار فيروس كورونا ،لا تباعد ولا كمامات في المقاهي الشارع ،وسائل النقل الحضرية ،الاسواق …
    هل هو الخوف من ظهور نسخة متحورة مكسلة ومحمحمة خارجة من السخون
    الكثير يعاني من الدوش في المنزل في هذه الاجواء الباردة، ولماذا التعميم على جميع المناطق باي منطق تصدر هكذا قرارات

    4
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  • عبدالاله
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:44

    طاحت الصومعة علقوا الحجام ،الناس لي معندهاش سخان الماء كيف يديرو يقتلون رأسهم بالمجمر قراراتكم الارتجالية.

    3
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  • محمد امين
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:44

    هههههه ههههههههههههه ههههههههههههه اشمن دنب دار هد الشعب

    2
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  • b.a
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:46

    قرار اغلاق الحمامات ربما قد تليه قرارات اغلاق أخرى.لدي سؤال هل كرونا توجد في أماكن وتنتقل في أماكن بعينها.ولا توجد في أماكن او تجمعات بعينها،على سبيل المثال حافلات النقل الحظري (الطوبيسات) رغم الاكتظاظ ولا وجود لاي تدابير احترازية اذن حلل وناقش ما هذا التناقض

    4
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  • ahmedbassour
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:46

    صحاب spa معرفتش علاش حالين رغم الجائحة عجييييب

    -1
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  • Janat
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:47

    الله ياخد الحق فلي قطع ارزاق الناس بصراحة تعديتو على الناس ديال الحمامات ولاصالات لادعم ولاهم يحزنون كاشي حرام حتى الانتخابات ويكون الحساب

    5
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  • rachid
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:48

    كورونا كاينة غير فالحمامات ههههه مسكيل صافي. الاسواق الممتازة والاسواق الاسبوعية ووووو لاتوجد كورونا.

    3
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  • أرح واسترح
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:48

    كفاك كذبا أيتها الحكومة، وهل قرار هذا الاغلاق يتعلق بالحالة الوبائية، لو كان الأمر كذلك لنفذ الاغلاق في حق هؤلاء منذ بداية الجائحة ، حينما كانت الارقام تتجاوز الخمسة آلاف والستة آلاف، اما وقد هوت هذه الارقام لتسجيل في الأيام الأخيرة خمسمائة حالة وثمان مائة فإن قرار المنع لم يأت إلا بسبب احتجاجات فئة المشتغلين في هذه الفضاءات الذين رأوا انفسهم ضحية تمييز بينهم وبين إخوانهم في مدن أخرى ظلت الحمامات تستقبل زبنائها منذ شهور، فارتأت حكمة الحكومة إغلاقها لكي لا يحتج الآخرون بها ولتكون معاناة المشتغلين فيها عامة

    3
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  • essanhajiissam
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:48

    الحمام رآه شفاء ودواء وصيدلية ومنضف من الاوساخ وشكون لي تأ ينقي المغاربة من الوسخ من غير الحمام. خاص هاد المهنة تعاونها الدولة وتعفيها من جميع الضراءب بل خاصها اعانة لحقاش دايرة خير كبير .

    2
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  • ملاحظة
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:49

    .افهم تسطى في المغرب .وماذا عن الشيشات.؟الا تنشر امراضا مثل او أكثر خطورة من كورونا.؟

    0
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  • الشريف
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:49

    مستحيل هاد القرارا واش هادوا باغيين الحمامات اتريب .ناهيك عن الأمراض اللتي قد تصيب اغلب المواطنين بالغسل في المنازل .الحماق هذا .باغيين يرفع اعلينا الله هاد الغظب والراحة كيبقى بالجنابة انتاعو جوج سيمانات.

    0
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  • elkhaldaouihakima
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:52

    وهل كرونا لاتنتشر إلا في الحمامات أمر غريب

    -1
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  • حمام الحافل
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:52

    حافلات النقل الحضري يوميا عامرة بالركاب وليس فيها كرونا. والحمامات التي تزيل.وسخ المواطنين هي التي توجد بها كرونا.

    1
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  • youssef
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:53

    دبا هاد الدولة علاش تتقلب؟ آش هاد العبث؟ راكم عييتونا بالقرارات المهزلة ديالكم. مشحال قدكم تستحمروا، تعسفوا على هاد الشعب؟ اللهم ان هذا منكر!!!

    0
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  • Allah yerhemena
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:54

    Franchement, on n’arrive plus à comprendre ce gouvernement et ses décisions aveugles et irresponsables. Ayez le courage et clarifiez les choses au peuple marocain. .

    0
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  • علي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:56

    في كل مرة يحتج فيها المواطنون ضد قرارات الحكومة وعوض ان تجد هذه الأخيرة حلا للمشكلة إلا ونجدها تزيد الطن بلا بل نجد الحكومة تكب الزيت على النار عوض أن تطفئها……
    هذا هو حال حكومتنا للأسف الشديد…… بمعنى آخر “حكومة ضد الشعب”……
    فلا حول ولا قوة الا بالله العظيم…..

    1
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  • .محمد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:58

    مزيان و لكن خاص الدولة تعاونهم راه الله يحسن العوان و حنا كمواطنين راه حلبتنا الدولة ايوا وريونا صندوق التضامن و صندوق الكوارث اللي كنخلصوا فيه200dhفي التأمين عاونوا الناس راه اغلاق مصدر الرزق اكبر كارثة

    0
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  • omar almaghribi
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 18:58

    هذا القرار العشوائي هو ردة فعل من المسؤولين على احتجاج المتضررين من الإغلاقات الغير مبررة وإنما مجرد إرضاء للماسونية العالمية وهذا حال ينطبق على كل محكومات العالم بلا استثناء

    0
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  • hilal
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:01

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي، اللهم إن هدا منكر، كورونا كاينا غي في الحمامات.

    -1
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  • ndmiaya
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:04

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    هما حلو بعدا ف كازا؟؟؟
    منكم لله

    -1
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  • هوبا هوبا سبيريت
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:05

    طاحت الصومعة، علقوا الحجام.. قرارات عشوائية، لا تنطوي على أي منطق. آلاف الاسر ستتضرر من هذا الإغلاق، مسؤولين ديال الميكة

    0
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  • simo soussi
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:06

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أقولها مليون مرة

    -1
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  • موغرابي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:08

    هذا قرار لا مسؤول و من إتخذه إتخذه ضدا في أصحاب الحمامات المغلقة و الذين خرجوا للتظاهر و من حقهم فالكثير من الأسر تسترزق من هذا القطاع سواء اصحاب الحمامات أو المشتغلين في هذا القطاع و صاحب القرار سيشعل ربما نارا لا يستطيع إخمادها رفقا بهذا الشعب

    0
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  • عجائب وغرائب المغرب
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:08

    بدون تعليق …………………

    -1
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  • الحمداوي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:08

    الحمامات اكثر الاماكن العدوى.
    كان يجب اغلاقها منذ زمان.
    يبقى مشكل التباعد مطروحا بسبب التراخي في المدة الأخيرة.

    0
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  • rajaastouri75
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:08

    الله ياخد الحق وصافي اشمن مصلحة هدي. هدا راه الضرر بعينيه للناس اولا للناس لي خدامين والكسالة لي في الحمام شكون غيصرف عليهم وعلى ولادهم باش غيعيشوا وثانيا الناس لي معندهمش الحمام في ديورهم مجهز والناس لي مراض بالروماتيزم في عز البرد واش يدوشو في الدار باش يعواجوا والناس الكبار مساكن. الله المستعان حينت الطرام والتوبيس مدكسين اكثر من الحماحم

    -1
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  • bahmmou
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:09

    des decisions bizares et non calculees dommage pour nous les marocains gouvernes par une bande irresponsable

    -1
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  • أحمد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:10

    هذا معناه ان الحالة الوبائية في المغرب قد اصبحت خطيرة جد. وأن تلك الارقام التي ينشرونها يوميا لا محل لها من الاعراب.

    2
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  • أيوب
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:18

    ‏باختصار شديد: ‏هذه الحكومة غبية جدا

    0
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  • مداخو
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:20

    بصفتي عامل في الحمام هاد سلامة صحية للمواطنين غي كذوب قطعوا علينا رزقنا اشمن صحة يبقى لي ومراتي واولادي للي به خدام عليهم واش نمشيو نتحروا يا بهالى ولا كيفاش راه طلع لينا هاد مرض فراسنا كاين شي واحد بحالي ؟

    2
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  • متتبع
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:21

    قرار في محله خصوصا في هذه الضرفية الحساسة و لفيروس مزال ينتشر بين الناس على الدولة ان تفرض على مواطنها اتحاد اجراءات اللزيمة

    -2
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  • محمد
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:34

    صراحة هاد الحكومة لا تتوقف عن مفاجئتنا.. قرارات غريبة

    0
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  • اسعيد الدشيرة
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:36

    اسمعوا المغاربة راه إلا مشاو حتى حلو الحمامات را حنا مشينا فيها .راه غاتنوظ الروينة. الله اجيب٣السلامة.
    غاتشوف الحجر ديال بصح.

    0
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  • مجرد رأي
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:36

    فنفس الزنقة الحمام اللي موراه رزق و معيشة أسر مسدود و جامع محلول حلل و ناقش

    0
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  • تقهرنا
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:38

    اغلقو دار الضريبة ووكالات استخلاص الضراءب لعلها أكثر ازدحاما هاده الايام

    0
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  • مواطن متوسط
    الأربعاء 27 يناير 2021 - 19:39

    حكومة دون المستوى قرارات عشوائية دبا ناس لي خدامين في الحمامات يتشردو هدشي لا يبشر بالخير

    0
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