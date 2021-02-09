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‫تعليقات الزوار

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  • يمشي وحيدا و وحيدا يموت
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 01:40

    و يبعث وحيدا نفسي نفسي و الويل للمجرمين الخونة توع المخابرات توعنا اللي باعوني بالتقسيط على مدى عقد و عليكم اللعنة الى يوم يبعثون

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