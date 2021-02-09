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تعليقات الزوار1
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"وفا بنك" يطلق بوابتين رقميتين لفائدة الشركات
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19:14
المحكمة ترفض السراح المؤقت لمعتقلي الفنيدق
و يبعث وحيدا نفسي نفسي و الويل للمجرمين الخونة توع المخابرات توعنا اللي باعوني بالتقسيط على مدى عقد و عليكم اللعنة الى يوم يبعثون